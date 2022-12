E se gli Stati Uniti e la Cina collaborassero davvero sul cambiamento climatico?

Quando il Presidente Biden e il suo omologo cinese Xi Jinping sono arrivati ​​sull’isola turistica di Bali, in Indonesia, per il loro ‘vertice’ del 14 novembre, le relazioni tra i loro due Paesi erano in una spirale discendente da far rizzare i capelli, con le tensioni su Taiwan vicine al punto di ebollizione. I diplomatici speravano, nella migliore delle ipotesi, in una modesta riduzione delle tensioni, che, con sollievo di molti, si è verificata. Tuttavia, non si prevedevano scoperte politiche e nessuna è stata raggiunta. In un’area vitale, tuttavia, c’era almeno un barlume di speranza: i due maggiori emettitori di gas serra del pianeta hanno concordato di riprendere i loro languidi negoziati sugli sforzi congiunti per superare la crisi climatica.

Questi colloqui sono stati una proposta ripetuta da quando il presidente Barack Obama li ha avviati prima del vertice sul clima di Parigi del dicembre 2015, in cui i delegati dovevano votare una misura storica per impedire che le temperature globali aumentassero di oltre 1,5 gradi Celsius ( la quantità massima che gli scienziati ritengono che questo pianeta possa assorbire senza conseguenze catastrofiche). Le consultazioni USA-Cina sono continuate dopo l’adozione dell’accordo di Parigi sul clima, ma sono state sospese nel 2017 dal presidente Donald Trump, negazionista del cambiamento climatico. Sono stati rilanciati dal presidente Biden nel 2021, per poi essere nuovamente sospesi da una dirigenza cinese arrabbiata come rappresaglia per la visita del 2 agosto a Taiwan della presidente della Camera Nancy Pelosi, vista a Pechino come una dimostrazione di sostegno alle forze indipendentiste su quell’isola. Ma grazie all’intensa attività di lobbying di Biden a Bali, il presidente Xi ha accettato di riattivare l’interruttore interattivo.

Dietro quel gesto modesto si nasconde una domanda molto più importante: e se i due paesi andassero oltre il semplice parlare e iniziassero a lavorare insieme per sostenere la riduzione radicale delle emissioni globali di carbonio? Quali miracoli potrebbero allora essere immaginati? Aiutare a trovare risposte a questa domanda epocale significa rivisitare la storia recente della collaborazione climatica USA-Cina.

La promessa di collaborazione

Nel novembre 2014, sulla base di un ampio lavoro diplomatico, i presidenti Obama e Xi si sono incontrati a Pechino e hanno firmato una dichiarazione in cui si impegnavano ad agire insieme per garantire il successo del prossimo vertice di Parigi. “Gli Stati Uniti d’America e la Repubblica popolare cinese hanno un ruolo fondamentale da svolgere nella lotta al cambiamento climatico globale”, hanno affermato . “La serietà della sfida invita le due parti a lavorare insieme in modo costruttivo per il bene comune”.

Obama ha quindi ordinato al Segretario di Stato John Kerry di collaborare con i funzionari cinesi per convincere gli altri partecipanti a quel vertice – ufficialmente, la 21a Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, o COP21 – a concordare un fermo impegno a onorare il Limite di 1,5 gradi. Questo sforzo congiunto, secondo molti osservatori, è stato determinante nel persuadere partecipanti riluttanti come India e Russia a firmare l’accordo sul clima di Parigi.

“Con il nostro storico annuncio congiunto con la Cina dello scorso anno”, ha dichiarato Obama nella sessione conclusiva di quel vertice, “abbiamo dimostrato che era possibile colmare le vecchie divisioni… che avevano ostacolato il progresso globale per così tanto tempo. Questo risultato ha incoraggiato dozzine e dozzine di altre nazioni a fissare i propri ambiziosi obiettivi climatici”.

Obama ha anche sottolineato che qualsiasi progresso globale significativo lungo quel percorso dipendeva dalla continua cooperazione tra i due paesi. “Nessuna nazione, nemmeno una potente come la nostra, può risolvere questa sfida da sola”.

Trump e i pericoli della non cooperazione

Quell’era di cooperazione non durò a lungo. Donald Trump, un ardente sostenitore dei combustibili fossili, non ha nascosto la sua avversione per l’accordo sul clima di Parigi. Ha segnalato la sua intenzione di uscire dall’accordo subito dopo essere entrato in carica. “È ora di mettere Youngstown, Ohio; Detroit, Michigan; e Pittsburgh, PA, insieme a molte, molte altre località all’interno del nostro grande paese, prima di Parigi, Francia”, ha detto minacciosamente nel 2017 quando ha annunciato la sua decisione.

Con gli Stati Uniti assenti dalla scena, i progressi nell’attuazione dell’accordo di Parigi sono rallentati a passo d’uomo. Molti paesi che erano stati sollecitati dagli Stati Uniti e dalla Cina ad accettare ambiziosi programmi di riduzione delle emissioni hanno iniziato a rinunciare a tali impegni in sincronia con l’America di Trump. Anche la Cina, il più grande emettitore di gas serra di questo momento e il principale utilizzatore del più sporco dei combustibili fossili, il carbone, ha sentito molta meno pressione per onorare il suo impegno, anche su un pianeta in rapido riscaldamento.

Nessuno sa cosa sarebbe successo se Trump non fosse stato eletto e quei colloqui USA-Cina non fossero stati sospesi, ma in assenza di tale collaborazione, c’è stato un costante aumento delle emissioni di carbonio e delle temperature in tutto il pianeta. Secondo CO.2.Earth, le emissioni sono cresciute da 35,5 miliardi di tonnellate nel 2016 a 36,4 miliardi di tonnellate nel 2021, con un aumento del 2,5%. Poiché tali emissioni sono la principale fonte dell’effetto serra responsabile del riscaldamento globale, non dovrebbe sorprendere che gli ultimi sette anni si siano dimostrati anche i più caldi registrato, con gran parte del mondo che ha subito ondate di caldo da record, incendi boschivi, siccità e fallimenti dei raccolti. Possiamo essere abbastanza certi, inoltre, che in assenza di una rinnovata cooperazione climatica USA-Cina, tali disastri diventeranno sempre più frequenti e gravi.

Di nuovo acceso, di nuovo spento

Il superamento di questa temibile tendenza è stata una delle principali promesse elettorali di Joe Biden e, contro la forte opposizione repubblicana, ha effettivamente cercato di riparare almeno in parte il danno causato da Trump. È stato davvero simbolico che si sia ricongiunto all’accordo sul clima di Parigi nel suo primo giorno in carica e abbia ordinato al suo gabinetto di accelerare la transizione del governo verso l’energia pulita. Ad agosto, ha ottenuto una svolta significativa quando il Congresso ha approvato l’Inflation Reduction Act del 2022, che fornisce 369 miliardi di dollari in prestiti, sovvenzioni e crediti d’imposta per iniziative di energia verde.

Biden ha anche cercato di rinvigorire la diplomazia di Washington sul riscaldamento globale e i colloqui in stallo con la Cina, nominando John Kerry suo inviato speciale per l’azione per il clima. Kerry, a sua volta, ha riallacciato i rapporti con i suoi colleghi cinesi sin dai tempi in cui era segretario di stato. Al COP26 dello scorso anno a Glasgow, in Scozia, li ha convinti ad unirsi agli Stati Uniti nell’approvazione della ‘Dichiarazione di Glasgow’, un impegno a intensificare gli sforzi per mitigare il cambiamento climatico.

Tuttavia, per molti versi, Joe Biden e il suo team di politica estera sono ancora coinvolti nell’era della Guerra Fredda e la sua amministrazione ha generalmente adottato un approccio molto più antagonista nei confronti della Cina rispetto a Obama. Non sorprende quindi che i progressi ottenuti da Kerry con le sue controparti cinesi a Glasgow siano in gran parte svaniti mentre le tensioni su Taiwan si sono solo intensificate. Biden è stato, ad esempio, il primo presidente di cui si ricordi ad affermare – quattro volte – che le forze militari statunitensi avrebbero difeso quell’isola in caso di crisi, se fosse stata attaccata dalla Cina, mettendo sostanzialmente da parte la posizione di lunga data di Washington di “ambiguità strategica” sul questione taiwanese. In risposta, i leader cinesi sono diventati sempre più stridenti nel sostenere che l’isola apparteneva a loro.

Quando Nancy Pelosi ha fatto quella visita a Taiwan all’inizio di agosto, i cinesi hanno risposto lanciando missili balistici nelle acque intorno all’isola e, in un impeto di rabbia, hanno posto fine a quei colloqui bilaterali sul cambiamento climatico. Ora, grazie alle suppliche di Biden a Bali, la porta sembra di nuovo aperta affinché i due paesi collaborino per limitare le emissioni globali di gas serra. In un momento di prove sempre più devastanti del riscaldamento planetario, da una mega siccità negli Stati Uniti al ‘calore estremo’ in Cina, la domanda è: cosa potrebbe comportare un nuovo significativo sforzo di collaborazione?

Riaffermare la centralità del clima

Nel 2015, pochi di coloro che detenevano il potere dubitavano della minaccia onnicomprensiva rappresentata dal cambiamento climatico o della necessità di ricorrere alla diplomazia internazionale per contribuire a superarla. A Parigi, Obama ha dichiarato che “la crescente minaccia del cambiamento climatico potrebbe definire i contorni di questo secolo in modo più drammatico di qualsiasi altro”. Ciò che dovrebbe darci speranza, ha continuato, “è il fatto che le nostre nazioni condividono un senso di urgenza riguardo a questa sfida e una crescente consapevolezza che è in nostro potere fare qualcosa al riguardo”.

Da allora, purtroppo, altre sfide, tra cui la crescita delle tensioni in stile Guerra Fredda con la Cina, la pandemia di Covid-19 e la brutale invasione dell’Ucraina da parte della Russia, sono arrivate a “definire i contorni” di questo secolo. Nel 2022, anche se i risultati del surriscaldamento del pianeta diventano sempre più evidenti, pochi leader mondiali sosterrebbero che “è in nostro potere” superare il pericolo climatico. Quindi, il primo (e forse il più prezioso) risultato di qualsiasi rinnovata cooperazione climatica USA-Cina potrebbe essere semplicemente quello di riportare il cambiamento climatico in cima all’agenda mondiale e fornire la prova che le maggiori potenze, lavorando insieme, possono affrontare con successo il problema .

Un tale sforzo potrebbe, ad esempio, iniziare con un “vertice sul clima” tra Washington e Pechino, presieduto dai presidenti Biden e Xi e con la partecipazione di delegazioni di alto livello provenienti da tutto il mondo. Scienziati americani e cinesi potrebbero offrire le ultime cattive notizie sulla probabile traiettoria futura del riscaldamento globale, identificando obiettivi del mondo reale per ridurre significativamente l’uso di combustibili fossili. Ciò potrebbe, a sua volta, portare alla formazione di gruppi di lavoro multilaterali, ospitati da agenzie e istituzioni statunitensi e cinesi, per incontrarsi regolarmente e attuare le strategie più promettenti per fermare il disastro in arrivo.

Seguendo l’esempio di Obama e Xi alla COP21 di Parigi, Biden e Xi accetterebbero di svolgere un ruolo centrale nella prossima Conferenza delle Parti, la COP28, prevista per dicembre 2023 negli Emirati Arabi Uniti. Dopo l’esito inconcludente della COP27, recentemente convocata a Sharm el-Sheikh, in Egitto, sarà necessaria una leadership forte per garantire qualcosa di significativamente migliore alla COP28. Tra gli obiettivi che i due leader dovrebbero perseguire, la massima priorità dovrebbe essere la piena attuazione dell’accordo di Parigi del 2015 con il suo impegno per un aumento massimo della temperatura di 1,5 gradi, seguito da uno sforzo molto maggiore da parte delle nazioni ricche per assistere i paesi in via di sviluppo soffrendone gli effetti.

Non c’è modo, tuttavia, che la Cina e gli Stati Uniti possano esercitare una significativa influenza internazionale sugli sforzi per il clima se entrambi i Paesi – il primo il principale emettitore di gas serra in questo momento e il secondo il leader storico – non andranno lontano maggiori iniziative per ridurre le loro emissioni di carbonio e passare a fonti di energia rinnovabili. L’Inflation Reduction Act consentirà infatti alla Casa Bianca di portare avanti molte nuove iniziative in questa direzione, mentre la Cina si sta muovendo più rapidamente di qualsiasi altro paese per installare ulteriori forniture di energia eolica e solare. Tuttavia, entrambi i paesi continuano a fare affidamento sui combustibili fossili per una quota sostanziale della loro energia: la Cina, ad esempio, rimane il maggiore utilizzatore di carbone, bruciandone di più rispetto al resto del mondo messo insieme, e quindi entrambi dovranno concordare mosse ancora più aggressive per ridurre le loro emissioni di carbonio se sperano di convincere altre nazioni a fare lo stesso.

Il Fondo sino-americano per le transizioni all’energia pulita

In un mondo migliore, il prossimo nella mia lista di possibili risultati da una relazione USA-Cina rinvigorita sarebbero gli sforzi congiunti per aiutare a finanziare la transizione globale dai combustibili fossili alle energie rinnovabili. Sebbene il costo dell’utilizzo delle energie rinnovabili, in particolare dell’energia eolica e solare, sia diminuito drasticamente negli ultimi anni, rimane notevole anche per i paesi ricchi. Per molte nazioni in via di sviluppo, rimane un’opzione insostenibile. Questo è emerso come un problema importante alla COP27 in Egitto, dove si sono lamentati i rappresentanti del Sud del mondo che i paesi ricchi in gran parte responsabili del surriscaldamento del pianeta non stavano facendo abbastanza debolmente (o, in molti casi, niente), nonostante le precedenti promesse, per aiutarli a sostenere i costi degli effetti sempre più devastanti del cambiamento climatico e del futuro greening dei loro paesi.

Molte di queste denunce ruotavano attorno al Green Climate Fund, istituito alla COP16 di Cancún. I paesi sviluppati hanno deciso di fornire 100 miliardi di dollari all’anno a tale fondo entro il 2020 per aiutare i paesi in via di sviluppo a sostenere i costi della transizione verso le energie rinnovabili. Sebbene tale importo sia ora ampiamente considerato come ampiamente insufficiente per una tale transizione – “tutte le prove suggeriscono che abbiamo bisogno di trilioni, non miliardi”, ha osservato Baysa Naran, manager del centro di ricerca Climate Policy Initiative – il Fondo non è mai arrivato vicino a raggiungere l’obiettivo di $ 100 miliardi, lasciando molti nel Sud del mondo amareggiati poiché, con inondazioni senza precedenti e ondate di caldo sbalorditive , il cambiamento climatico colpisce a casa in modo sempre più orribile lì.

Quando gli Stati Uniti e la Cina stavano lavorando insieme sul clima alla COP26 di Glasgow, il riempimento del Green Climate Fund sembrava davvero immaginabile. Nella loro dichiarazione di Glasgow del novembre 2021, John Kerry e il suo omologo cinese, Xie Zhenhua, hanno affermato che “entrambi i paesi riconoscono l’importanza dell’impegno assunto dai paesi sviluppati per l’obiettivo di mobilitare congiuntamente 100 miliardi di dollari all’anno entro il 2020 e annualmente fino al 2025 per affrontare le esigenze dei paesi in via di sviluppo [e] sottolineare l’importanza di raggiungere tale obiettivo il prima possibile”.

Abbastanza tristemente, nei mesi che seguirono questa affermazione venne fuori troppo poco, mentre le relazioni USA-Cina diventavano sempre più antagoniste. Ora, sulla scia dell’incontro di Biden con Xi e della ripresa dei loro colloqui sul cambiamento climatico, è almeno possibile immaginare sforzi bilaterali intensificati per far avanzare l’obiettivo di 100 miliardi di dollari – e persino andare ben oltre (anche se possiamo aspettarci una feroce resistenza da la nuova maggioranza repubblicana alla Camera dei Rappresentanti).

Come mio contributo a tale pensiero, lasciatemi suggerire la formazione di un Fondo sino-americano per le transizioni di energia verde, un istituto di sovvenzioni e prestiti sottoscritto congiuntamente dai due paesi con lo scopo principale di finanziare progetti di energia rinnovabile nel mondo in via di sviluppo . Le decisioni su tali finanziamenti verrebbero prese da un consiglio di amministrazione, metà per ogni paese, con il lavoro del personale svolto da professionisti provenienti da tutto il mondo. L’obiettivo: integrare il Green Climate Fund con ulteriori centinaia di miliardi di dollari all’anno e accelerare così la transizione energetica globale.

La via per la pace e la sopravvivenza

I leader di Stati Uniti e Cina riconoscono entrambi che il riscaldamento globale rappresenta una minaccia straordinaria per la sopravvivenza delle loro nazioni e che nei prossimi anni saranno necessari sforzi colossali per ridurre al minimo il pericolo climatico, preparandosi al contempo ai suoi effetti più gravi. “La crisi climatica è la sfida esistenziale del nostro tempo”, afferma la Strategia di sicurezza nazionale (NSS) dell’ottobre 2022 dell’amministrazione Biden . “Senza un’azione globale immediata per ridurre le emissioni, gli scienziati ci dicono che presto supereremo 1,5 gradi di riscaldamento, bloccando ulteriori temperature e condizioni meteorologiche estreme, l’innalzamento del livello del mare e una catastrofica perdita di biodiversità”.

Nonostante questa valutazione fin troppo mirata, l’NSS ritrae la concorrenza cinese come una minaccia ancora maggiore per la sicurezza degli Stati Uniti – senza citare lo stesso tipo di risultati pericolosi – e propone una massiccia mobilitazione delle risorse economiche, tecnologiche e risorse militari per garantire il dominio americano della regione Asia-Pacifico per i decenni a venire. Tale strategia richiederà, ovviamente, trilioni di dollari di spese militari, garantendo finanziamenti insufficienti per affrontare la crisi climatica ed esponendo questo paese a un rischio sempre crescente di guerra, forse anche nucleare, con la Cina.

Dati tali pericoli, forse il miglior risultato di una rinnovata cooperazione climatica USA-Cina, o diplomazia verde, potrebbe essere l’aumento della fiducia tra i leader di questi due paesi, consentendo una riduzione delle tensioni e delle spese militari. In effetti, un tale approccio costituisce l’unica strategia pratica per salvarci dalle conseguenze catastrofiche sia di un conflitto USA-Cina sia di un cambiamento climatico incontrollato.