La guerra russa in Ucraina è un evento potente in quanto contiene una propria dinamica. Ciò che accade ha più a che fare con la sequenza degli eventi che con le cause preesistenti.

Tuttavia, ciò che sta accadendo ci incoraggia a immaginare un fatto finora impensabile e imprevisto: ovvero che tutti i paesi dell’Unione europea potrebbero entrare in guerra collettivamente contro un avversario comune.

Un’eventualità del genere resta molto improbabile, ma non è più del tutto impossibile.

Mobilitazione europea

Questa ipotesi si basa su vari segnali che delineano una configurazione che sta prendendo forma sotto i nostri occhi: la mobilitazione europea per respingere l’invasione dell’Ucraina da parte dello Stato russo.

Questa mobilitazione si manifesta in modi molteplici e diversi, in molti registri della realtà sociale e politica europea: la solidarietà materiale e finanziaria messa in atto dalla società civile; l’ospitalità offerta agli ucraini in fuga dai bombardamenti dell’esercito russo e dall’avanzata dell’invasione; la condanna e perfino il disgusto che provocano in molti segmenti dello spazio pubblico; l’ammirazione e l’entusiasmo suscitati dalla mobilitazione patriottica degli ucraini; il fatto che questa mobilitazione sia sentita come coraggiosa, persino eroica; la notorietà e l’improvvisa popolarità del presidente Zelensky in Europa; l’ impegno volontario di individui europei nelle forze ucraine.

Allo stesso tempo, i leader europei sono in sintonia con questa mobilitazione della società europea.

Spalancano i confini europei e nazionali alla mobilità degli ucraini e al loro insediamento temporaneo senza presentare alcuna domanda di asilo; orientano in modo molto concreto parte delle politiche pubbliche di aiuto umanitario e di aiuto allo sviluppo di emergenza verso l’Ucraina; tutti condannano diplomaticamente, con espressioni molto poco diplomatiche, l’invasione russa, il regime politico russo e il Presidente della Federazione Russa; decidono sanzioni molto vigorose contro i leader politici, militari ed economici della Russia; danno la sensazione di essere – comunque a breve termine – pronti a sacrificare parte del loro accesso all’energia ; intendono concedere all’Ucraina lo status di paese candidato all’adesione all’UE senza ulteriori ritardi ; forniscono allo stato ucraino equipaggiamento militare da combattimento e letale .

Una guerra che è diventata possibile

Gli europei si sono subito schierati in questa guerra, sia la società civile che i governi. Per quanto possiamo stimare, questa presa di posizione riguarda tutti i territori dell’UE, in particolare in termini di mobilitazione delle autorità pubbliche accanto agli ucraini di fronte alla domanda sociale e all’accoglienza dei profughi.

Questa mobilitazione e il suo carattere europeo si sono cristallizzati così rapidamente che nessuno può pretendere di conoscerne i contorni, il contenuto preciso e il punto di arrivo. Attraverso una sorta di identificazione collettiva degli europei con gli ucraini, le società europee si stanno anche preparando all’evidenza della guerra, soprattutto perché i leader della Russia stanno formulando minacce esplicite contro di loro.

In questa ipotesi la guerra sarebbe considerata come la cosa da fare per essere fedeli a se stessi e ai propri valori , e per difendere in comune ciò che ci sta a cuore e che condividiamo insieme: una società piuttosto prospera e piuttosto redistributiva, fondata su deliberazione, dibattito, libertà, azione, autonomia e scelta; una società dove la politica, lo spazio pubblico, la critica e la cultura non sono solo centrali, ma vitali. Infine, una società che non risparmia rapporti di potere e di dominio, divisioni e antagonismi, ma che ne organizza l’espressione e la manifestazione rifiutando radicalmente la violenza e l’oppressione militare.

Speculativamente, questa possibilità di una guerra euro-russa può ora essere considerata con altrettanta razionalità in quanto la probabilità di un’estensione della guerra al territorio dell’UE è stata giudicata ancora molto recentemente prossima allo zero.

Certo, restano i fatti che, dall’inizio di febbraio, rendono ancora speculativa questa ipotesi. Impegnandosi, gli europei si esporrebbero a un esercito russo reputato molto più potente, ma anche e soprattutto al rischio della distruzione delle loro città e dei loro paesi, da parte dell’arsenale nucleare dello Stato russo.

La minaccia nucleare

È vero che le forze armate dei paesi europei hanno sofferto per 25 anni di una relativa riduzione del loro bilancio e di una poco brillante modernizzazione.

Ad esempio, i difetti di manutenzione della Bundeswehr sono così evidenti che uno dei suoi funzionari di più alto rango li ha appena denunciati sui social . Tuttavia, la storia ci ricorda che la mobilitazione di una società può portare in brevissimo tempo a uno sforzo bellico collettivo. I primi dieci giorni di conflitto, inoltre, non consentono di confermare con certezza che l’ ammodernamento avviato dall’esercito russo dal 2008 ha raggiunto tutti i risultati ad esso attribuiti.

Quanto alla minaccia dell’uso da parte della Russia della sua arma atomica, è supportata dai discorsi del presidente Putin . Ma mentre esiste il rischio del suo utilizzo da parte del regime russo, non c’è certezza sugli eventi militari che lo scatenerebbero.

Tuttavia, possiamo immaginare che verrà il momento in cui, a forza di trovare insopportabile e spaventosa l’aggressione militare dell’Ucraina da parte della Russia, gli europei si impegneranno in operazioni militari a fianco degli ucraini, scommettendo che questo impegno convenzionale non provocherà una risposta atomica russa .

La cristallizzazione di un sentimento patriottico europeo

Un tale scenario potrebbe prendere forma attraverso spostamenti graduali e la sequenza non pianificata di eventi. Ad esempio, un ponte aereo militare potrebbe essere istituito dalla Polonia o dalla Francia per fornire cibo e armi alla Kiev assediata; si intravede anche la possibilità di inviare una colonna di veicoli blindati leggeri e camion militari dalla Romania o dalla Germania per esfiltrare le popolazioni civili intrappolate nella trappola della violenza militare indiscriminata.

Ricordiamo inoltre che ci sono 1.257 chilometri di confine tra l’UE e l’Ucraina e 2.257 tra l’UE e la Russia. Potrebbe bastare una provocazione o un errore dell’esercito russo per far reagire l’opinione pubblica europea che, rilanciata dai parlamenti nazionali ed europei, spingerebbe i propri governi e leader Ue a non mollare.

Nel quadro della NATO, americani ed europei correrebbero il rischio che la potenza russa non utilizzi la sua forza d’attacco nucleare poiché l’intervento militare degli europei, qualunque sia la sua forma, si svolgerà esclusivamente sul territorio ucraino. I leader degli Stati Uniti si impegnerebbero da parte loro logisticamente e finanziariamente. Pertanto, i canali di dialogo esistenti continuerebbero a funzionare. Sono già in corso scambi ad alto livello tra il personaledei membri della NATO, dell’UE e della Russia.

Di fronte al Covid, gli europei si sono resi conto di formare una società, un insieme territoriale e politico condiviso; hanno sofferto nello stesso tempo e in modo comparabile, qualunque fossero le differenze di ricchezza e le specificità delle loro culture nazionali e locali; insieme hanno determinato una strategia per il vaccino ed emesso buoni del Tesoro europei assumendo un debito considerevole; insieme hanno capito di condividere le vulnerabilità ma anche la vera forza.

Fare la guerra per autodifesa è un’abilità sovrana, come coniare denaro ed emettere debiti. La minaccia russa, che è diventata evidente, sta accelerando il riavvicinamento dei membri dell’UE.

In questa ipotesi, l’invasione russa dell’Ucraina, Paese legalmente associato all’UE e che aspira a integrarla, avrebbe rafforzato questa sensazione che l’Europa sia diventata in tre generazioni una società singolare e fragile, che vale il colpo di essere difesa qualunque sia il costo.

Il patriottismo e il coraggio degli ucraini sarebbero allora all’origine della cristallizzazione di una forma di Stato e di patriottismo europei.