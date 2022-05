La guerra russo-ucraina è giunta al quarto mese. Sebbene al momento non sia prevista la fine della carneficina, sono già in corso discussioni su quale tipo di Ucraina dovrebbe emergere durante il dopoguerra.

La guerra scatenata da Vladimir Putin il 24 febbraio è ampiamente riconosciuta come il più grande e distruttivo conflitto europeo dalla seconda guerra mondiale. Decine di migliaia di ucraini sono stati uccisi durante i primi tre mesi dell’invasione, mentre i danni arrecati dalle forze di Putin sono stati stimati in centinaia di miliardi di dollari. Intere città sono già state distrutte, mentre la forte dipendenza della Russia dagli attacchi aerei e dai bombardamenti di artiglieria significa che il tragico bilancio continuerà ad aumentare.

Chiaramente, la ricostruzione dell’Ucraina sarà un compito arduo che richiede finanziamenti senza precedenti e la piena partecipazione della comunità internazionale. È inoltre fondamentale che i piani per la nuova Ucraina riflettano le esigenze immediate e i vantaggi competitivi del Paese. Questo è il motivo per cui ha senso iniziare a lavorare senza indugio su un piano Marshall digitale che sfrutterà l’eccellenza tecnologica dell’Ucraina e consentirà agli ucraini di continuare gli importanti progressi compiuti negli ultimi anni.

La guerra è perseguita attraverso più strati, compresi gli spazi informativi e digitali. Mentre i soldati difendono l’Ucraina sul campo di battaglia, il Ministero della Trasformazione Digitale del Paese e la comunità IT ucraina stanno sviluppando una retroguardia digitale sostenibile.

Dai primi giorni di guerra, il Ministero ha collaborato con altri organi statali per aumentare attivamente la resilienza digitale dell’Ucraina. Questi sforzi hanno incluso la creazione di un sistema a più livelli di difesa informatica per l’infrastruttura IT statale e l’adattamento dei servizi elettronici pubblici.

La diplomazia digitale è diventata un campo di attività di fondamentale importanza per il Ministero. Il ministro della Trasformazione digitale Mykhailo Fedorov ha fatto appello a centinaia di aziende tecnologiche chiedendo loro di unirsi al blocco tecnologico della Russia, chiedendo loro di smettere di pagare le tasse al bilancio russo e di sviluppare una presenza in Ucraina.

È stata inoltre svolta un’enorme quantità di lavoro per migliorare la capacità di difesa digitale dello stato ucraino. In collaborazione con la comunità blockchain ucraina, il Ministero della Trasformazione Digitale ha lanciato una campagna di raccolta fondi su larga scala raccogliendo donazioni di criptovalute per l’acquisto di munizioni. Il Ministero della Trasformazione Digitale e le società IT ucraine hanno lanciato una serie di progetti specifici per proteggere i civili come l’app Air Alarm, supportando anche i rifugiati e coloro che vivono nelle regioni del paese occupate dalla Russia.

Chiunque abbia familiarità con la struttura prebellica dell’economia ucraina non sarà sorpreso dal ruolo di primo piano del Ministero della Trasformazione Digitale e dell’industria IT del paese nel suo insieme nell’attuale conflitto. Il presidente Zelenskyy è salito al potere nella primavera del 2019 promettendo una trasformazione digitale. Appena entrato in carica, ha iniziato ad implementare il programma “Country in a Smartphone”.

Durante gli anni prebellici della presidenza di Zelenskyy, centinaia di servizi pubblici furono digitalizzati. L’applicazione per smartphone Diya è stata fondamentale per questi sforzi ed è diventata il principale ID personale per milioni di ucraini. Digitalizzando i servizi governativi, le autorità sono state in grado di semplificare i processi burocratici e ridurre drasticamente la portata della corruzione all’interno delle agenzie statali.

È importante notare che la trasformazione digitale dell’Ucraina non si è mai basata sull’acquisto di soluzioni importate. Invece, si è basato quasi esclusivamente sul lavoro su misura degli ingegneri IT ucraini. Questo è del tutto naturale, data la notevole crescita del settore informatico ucraino negli ultimi decenni.

L’industria IT ucraina è stata il principale motore dell’aumento dei ricavi delle esportazioni per diversi anni. Nel 2021, le esportazioni IT ucraine sono cresciute del 36% su base annua per un totale di 6,8 miliardi di dollari, pari al 10% delle esportazioni totali del paese. Nel frattempo, il numero di ucraini impiegati nel settore IT è aumentato da 200.000 a 250.000. Questa crescita doveva accelerare ulteriormente nel 2022 fino all’intervento della guerra.

Secondo le attuali previsioni della Banca Mondiale, il PIL dell’Ucraina nel 2022 diminuirà di oltre il 45%. A seconda del corso della guerra, questa cifra potrebbe aumentare in modo significativo. I partner occidentali dell’Ucraina sono ben consapevoli della necessità di mantenere a galla l’economia ucraina mentre si preparano anche per il massiccio progetto di ricostruzione che alla fine seguirà. Il primo ministro britannico Boris Johnson ha pubblicamente appoggiato un nuovo Piano Marshall per l’Ucraina. Anche altri leader mondiali hanno espresso il loro sostegno a questa iniziativa.

La priorità immediata sarà riparare i danni catastrofici arrecati alle case, agli ospedali, alle scuole, alle strade, ai ponti, agli aeroporti, alle industrie e ad altri elementi vitali delle infrastrutture nazionali ucraine. Allo stesso tempo, l’uso più efficace a lungo termine delle risorse potrebbe essere quello di concentrarsi sul rafforzamento dell’economia digitale ucraina e dell’industria informatica del paese. Investire in questo settore avrà un impatto economico immediato e creerà il maggior numero di posti di lavoro. Dopotutto, gli studi globali indicano costantemente che ogni nuovo posto di lavoro nel settore IT crea altri cinque posti di lavoro nei settori dei servizi non correlati.

Come dovrebbe essere un piano Marshall digitale per l’Ucraina? Innanzitutto, dovrebbe prevedere investimenti strategici su larga scala nella trasformazione digitale dell’Ucraina, compresi tutti i servizi pubblici, l’assistenza sanitaria e l’istruzione. Ciò porterà alla radicale modernizzazione del settore pubblico ucraino, creando al contempo un’enorme domanda per i servizi delle società IT ucraine, molte delle quali hanno perso la base di clienti occidentali a causa della guerra.

Nel frattempo, gli investimenti nella rapida riqualificazione degli ucraini provenienti da altri contesti professionali contribuiranno a ridurre drasticamente la disoccupazione. Anche prima della guerra, l’industria informatica ucraina soffriva costantemente di carenza di personale. Con le strutture industriali in tutto il paese distrutte e interi settori dell’economia in pausa a causa dell’invasione russa, la disoccupazione è un problema importante nell’Ucraina odierna. Programmi di formazione completi possono consentire a decine di migliaia di ucraini di diventare specialisti IT qualificati e trovare un nuovo lavoro durante il primo dopoguerra o forse anche prima.

L’industria informatica ucraina non deve solo essere preservata, ma anche portata al livello successivo. Affinché ciò accada, l’Ucraina e i partner del paese dovrebbero collaborare per creare condizioni finanziarie interessanti che incoraggino un numero maggiore di aziende tecnologiche leader nel mondo ad aprire hub e centri di ricerca e sviluppo ucraini.

È inoltre necessario istituire un “fondo di fondi” su larga scala per gli imprenditori IT che investiranno in fondi di rischio operanti in Ucraina. Le startup stavano rapidamente diventando il punto di crescita più importante del settore tecnologico ucraino prima della guerra e hanno un enorme potenziale per il futuro. Una volta terminato il conflitto, gli innovatori ucraini porteranno le numerose soluzioni tecnologiche create durante la guerra sui mercati globali. È probabile che l’interesse internazionale sia intenso.

Il lavoro su un piano Marshall digitale deve iniziare ora. La ricostruzione dell’Ucraina richiederà necessariamente molti anni e sembra destinata a essere una delle imprese internazionali più impegnative del ventunesimo secolo. Investire ora nel settore IT ucraino fornirà una spinta economica immediata e significativa. Consentirà inoltre al paese di sviluppare un’infrastruttura digitale ottimizzata che getterà le basi per la prosperità futura e contribuirà a garantire il posto dell’Ucraina nella comunità delle democrazie europee.

