I falchi cinesi hanno risposto alle esercitazioni militari più aggressive di Pechino vicino a Taiwan chiedendo maggiori sforzi degli Stati Uniti per proteggerla da possibili attacchi. Caso in questione: Elbridge Colby ha affermato in ‘Foreign Affairs‘, questa settimana, che gli Stati Uniti non sono preparati per una guerra su Taiwan e ha insistito affinché l’Amministrazione Biden allineasse le sue politiche alle dichiarazioni di sostegno del Presidente.

Colby scrive: «Date le sue dichiarazioni e strategie pubbliche, avrebbe senso che Washington si comportasse come se gli Stati Uniti potessero essere sull’orlo di una grande guerra con una superpotenza rivale armata di armi nucleari».

Se le dichiarazioni e le strategie pubbliche del nostro governo hanno messo gli Stati Uniti in una posizione così pericolosa, ciò suggerisce che gli Stati Uniti dovrebbero seriamente riconsiderare e rivedere quelle dichiarazioni e strategie prima che il nostro Paese si trasformi in un disastro evitabile.

Colby ha ragione su una cosa: c’è un enorme divario tra la retorica ufficiale proveniente da Washington su Taiwan e le azioni che gli Stati Uniti hanno intrapreso a sostegno di queste affermazioni.

Il Presidente Biden ha ripetutamente commesso l’errore di affermare che gli Stati Uniti si sono impegnati a difendere Taiwan dagli attacchi, e la visita sconsiderata del Presidente Pelosi a Taipei includeva la sua dichiarazione secondo cui il sostegno degli Stati Uniti a Taiwan era ‘corazzato’. Poiché questo divario si è aperto tra le dichiarazioni pubbliche e le capacità degli Stati Uniti, c’è la tentazione di aumentare queste ultime in modo significativo, ma aumentare la spesa e gli schieramenti militari è la risposta sbagliata.

La soluzione migliore è ridimensionare la retorica espansiva e smettere di intaccare lo status quo che ha contribuito a preservare la pace nell’Asia orientale per più di quarant’anni.

Sebbene la richiesta di un potenziamento militare sia inquadrata come un deterrente per prevenire un conflitto futuro, sembra praticamente garantita per intensificare una corsa agli armamenti con la Cina e per alimentare la paura del governo cinese di perdere definitivamente Taiwan. Se gli Stati Uniti incoraggiano Pechino a concludere che il tempo non è dalla loro parte e che la possibilità di riunificazione sarà presto preclusa per sempre, ciò potrebbe benissimo accelerare l’inizio della guerra invece di rimandarla.

In altre parole, più gli Stati Uniti costruiscono le loro forze armate e si concentrano sulla sconfitta della Cina, maggiore sarà l’incentivo che il governo cinese avrà a rispondere in modo simile per eguagliare ciò che fa il nostro governo.

Incombe su tutto questo la realtà che gli Stati Uniti e la Cina sono potenze nucleari con armi più che sufficienti per devastare entrambi i Paesi. Se la deterrenza dovesse fallire per qualsiasi motivo, i costi di un tale conflitto farebbero impallidire qualsiasi cosa abbiamo mai visto. Gli Stati Uniti si sono impegnati a correre questo rischio per i loro alleati del trattato, ma in questo caso non dovrebbero correre lo stesso rischio.

La richiesta di prepararsi alla guerra con la Cina dà per scontato che gli Stati Uniti debbano entrare in guerra per Taiwan se viene attaccata, ma il nostro governo non è obbligato a farlo e il nostro Paese non ha in gioco interessi vitali che giustificherebbero farlo. Gli Stati Uniti possono e dovrebbero continuare ad aiutare Taiwan a costruire le proprie difese, ma dovrebbero farlo tranquillamente senza i frequenti colpi retorici negli occhi del governo cinese che servono solo ad aumentare le tensioni a beneficio di nessuno.

Prepararsi attivamente per una guerra che gli Stati Uniti non devono combattere renderà una guerra del genere più che meno probabile. Dare per scontato che ci sarà una guerra prima o poi e che gli Stati Uniti devono essere pronti a combatterla quando non hanno ragioni convincenti per farlo, mette inutilmente due delle maggiori potenze mondiali in rotta di collisione. George Kennan ha osservato una dinamica simile in ‘The Fateful Alliance‘, la sua eccellente storia della formazione dell’alleanza tra Francia e Russia prima della prima guerra mondiale: «Tali potenti sono tali compulsioni, in ogni momento e in ogni luogo, che l’assenza di qualsiasi motivo razionale per una guerra, o di qualsiasi scopo costruttivo che potrebbe essere servito da una guerra, è completamente persa di vista dietro di loro. L’assunzione dell’inevitabilità di una guerra può poggiare esclusivamente sul fatto che ‘noi‘ e ‘loro‘ ci stiamo preparando entrambi così intensamente per essa. Nessun altro motivo è necessario per accettare la sua necessità».

Gli Stati Uniti devono evitare di cadere in questa trappola nel caso di Taiwan.

Colby chiede anche agli Stati Uniti di incoraggiare «contributi militari molto maggiori» da parte degli alleati allo scopo di contrastare la Cina e liberare risorse statunitensi in altre parti del mondo. È dubbio che molti Stati alleati vorranno farlo, soprattutto quando Washington continua ad aumentare le proprie spese militari a livelli record. Poiché gli Stati Uniti si assumono volontariamente oneri e costi maggiori, ciò segnala agli alleati che non devono aumentare i propri contributi.

Il nostro governo ha avuto la cattiva abitudine di promettere più di quanto può realisticamente offrire, e praticamente in ogni caso l’errore è stato quello di creare false aspettative sul pieno sostegno degli Stati Uniti che non sarebbe mai arrivato. Le chiacchiere a vuoto sulla difesa di Taiwan possono incoraggiare il governo taiwanese a correre più rischi nei loro rapporti con Pechino, ma il pericolo più grande è che porti il governo cinese a concludere che gli Stati Uniti stanno rinnegando i loro impegni passati nei loro confronti.

La risposta iniziale cinese alla visita di Pelosi a Taiwan indica che questo è esattamente il modo in cui il loro governo percepisce la direzione della politica statunitense, quindi sarebbe sconsiderato per gli Stati Uniti dare al governo cinese ulteriori ragioni per pensarlo.

La linea ufficiale dell’Amministrazione Biden è che la politica statunitense non è cambiata rispetto a Cina e Taiwan. Se questo è vero, l’Amministrazione deve fare un lavoro migliore nella gestione delle relazioni con Pechino rispetto a quanto fatto finora. Le conseguenze immediate della visita del presidente Pelosi hanno reso tutto più difficile, ma questo è un motivo in più per l’Amministrazione di fare lo sforzo. Gli Stati Uniti non dovrebbero assolutamente assecondare i sostenitori della cosiddetta‘chiarezza strategica‘, assumendo un esplicito impegno di sicurezza nei confronti di Taiwan, poiché ciò causerebbe solo un ulteriore deterioramento delle relazioni e metterebbe Taiwan in maggiore pericolo.

Alla fine di ‘The Fateful Alliance‘, Kennan ha lanciato un avvertimento sui pericoli della grande rivalità di potere nell’era nucleare: «Se, oggi, i governi non sono ancora in grado di riconoscere che il nazionalismo moderno e il militarismo moderno sono, in combinazione, forze autodistruttive , e totalmente così; se sono incapaci di guardare chiaramente quelle forze, discernere la loro vera natura e portarle sotto una sorta di controllo; se continuano, per paura o per ambizione, a coltivare quelle forze e a cercare di usarle come strumento per scopi competitivi egoistici, se fanno queste cose, prepareranno, questa volta, una catastrofe dalla quale non può essere né guarigione né ritorno».

Una politica che metta gli Stati Uniti e la Cina sulla strada di crescenti tensioni e conflitti diretti,rischia di intraprendere una marcia verso la follia che sarebbe ancora più distruttiva di quella che distrusse l’Europa più di un secolo fa.