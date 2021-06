La frase che titola l’articolo è stata pronunciata dal politico e banchiere spagnolo Rodrigo Rato in una commissione d’inchiesta parlamentare. Ha risposto alle domande sul disastro finanziario di Bankia, una grande banca spagnola il cui salvataggio è costato ai contribuenti molti milioni di euro. Risposta brillante. Quali responsabilità civili o penali si possono esigere dal mercato?

«Dal momento che l’economia è troppo complessa per essere pianificata razionalmente, ci fidiamo delle informazioni che riceviamo dalla domanda e dall’offerta attraverso i prezzi dei beni e lasciamo che i mercati prendano le loro decisioni sagge», ha affermato Friedrich August von Hayek dalla sua cattedra alla London School of Economics , ottanta anni fa. Naturalmente, il libero mercato da solo non avrebbe sollevato l’economia mondiale nel modo spettacolare che ha fatto dopo la seconda guerra mondiale senza il coinvolgimento attivo del settore pubblico e delle politiche keynesiane, in particolare in Europa. Ma il mercato ha funzionato, mentre l’economia pianificata ha fallito nei Paesi comunisti. Arrivarono Ronald Reagan e MargaretThatcher e il mondo occidentale elevò le idee neoliberiste. Hayek era più vivo che mai, metaforicamente parlando.

E adesso? Diverse crisi finanziarie dopo, con una pandemia al seguito e con la grave minaccia climatica che incombe sulle nostre teste, continueremo a fidarci dei mercati?

Parliamo di esempi concreti. Il futuro del bitcoin è incerto, a causa dell’altissimo consumo energetico che la tecnologia blockchain comporta; l’esplorazione petrolifera dell’Artico è nelle mani della Corte Suprema della Norvegia a causa del grave impatto ambientale che avrebbe una nuova perforazione; l’ampliamento dell’aeroporto di Barcellona sta generando grandi polemiche a causa della distruzione ecologica che comporterebbe -e resta da vedere quale sia la posizione dell’Unione Europea al riguardo. Sono tre casi di flagrante collisione tra l’ambizione di crescita economica e la fragile salute del pianeta. Troveremmo contenziosi simili in ogni Paese del mondo, e ogni giorno saranno più pressanti.

Per tutto il XX secolo, questi tipi di dilemmi sono sempre stati risolti dai mercati. Poiché i mercati si spostano verso profitti a breve termine, sono insensibili al riscaldamento globale e indifferenti alle specie autoctone negli ecosistemi. Di conseguenza, la bilancia si è sempre spostata verso gli investimenti delle imprese. Chi erano gli ambientalisti per frenare lo sviluppo economico e l’interesse generale in nome delle foche artiche o delle anatre di fiume?

Infine, nel XXI secolo, l’umanità sembra aprire gli occhi: scopriamo una volta per tutte che quelli che meno rappresentano l’interesse generale sono i mercati, proprio perché hanno una visione riduzionista del mondo. Attenti ai conti economici e alle quotazioni azionarie, i mercati possono essere ciechi di fronte al collasso energetico e al disastro ambientale, a meno che non causino il fallimento a catena delle loro aziende. E anche allora chiederanno salvataggi o risarcimenti all’erario pubblico, come hanno fatto Bankia o la società Castor, chiusa dopo che i suoi giacimenti di gas hanno causato numerosi terremoti nell’est spagnolo.

Tutti gli argomenti pro e contro l’ampliamento di un aeroporto sono degni di essere ascoltati; ma rappresentare con arroganza l’interesse generale è troppo audace. Gli interessi di alcuni si scontrano con quelli di altri. Dire che “ci attiveremo per salvare le anatre” è ridicolo infantile. Non sono le anatre o le farfalle; è il pianeta; è l’umanità. Devi ascoltare gli scienziati. I saggi delle scienze ambientali hanno una visione più olistica e completa dei consiglieri delle compagnie di navigazione aerea, degli azionisti delle compagnie petrolifere e degli speculatori che partecipano alla roulette delle criptovalute.

In questo dibattito, come in tutti i dibattiti, è più importante ascoltare e capire che gesticolare e pontificare. E la cosa più difficile è essere coerenti.

Certo, fermare il riscaldamento globale comporterà importanti compromessi a livello economico: sarà scomodo, costoso e spiacevole.

Ma non fermarlo avrà conseguenze ben peggiori. La differenza è che influenzerà i nostri figli più di noi. Dobbiamo iniziare a prendere sul serio la solidarietà intergenerazionale.