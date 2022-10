È giunto il momento di negoziare la pace in Ucraina

Sebbene alcune persone considerino difficile o addirittura impossibile per gli ucraini e i russi fare la pace in questo momento, questo è in realtà un ottimo momento per negoziati urgenti per porre fine a questa guerra estremamente distruttiva e sempre più pericolosa.

Gli esperti nella risoluzione dei conflitti capiscono che, in molti casi, il momento migliore per intraprendere negoziati di pace è esattamente quando le parti in guerra, dopo aver intensificato i loro sforzi militari, dichiarano che non negozieranno mai con il nemico, poiché farlo significherebbe abbandonare la speranza di vittoria e di arrendersi a un malvagio aggressore.

Perché questa condizione desolata è spesso favorevole ai negoziati? Perché l’attuale situazione in Ucraina è ciò che specialisti come I. William Zartman della Johns Hopkins University chiamano “una situazione di stallo reciprocamente dannosa”. Ciascuna parte può rivendicare alcune vittorie, ma nessuna delle due parti ha una speranza realistica di sconfiggere l’altra, e nel frattempo i costi aumentano per tutti.

Le forze ucraine hanno recentemente ottenuto guadagni significativi nelle province meridionali e orientali dell’Ucraina, ma le affermazioni di Kiev secondo cui la vittoria è all’orizzonte sono selvaggiamente esagerate. Nel complesso, le forze operative in guerra sono abbastanza equamente abbinate. Ciò significa che l’alternativa alla pace è una grande escalation del conflitto con risultati costosi e potenzialmente catastrofici.

Quando in questi giorni si discute di escalation negli Stati Uniti, l’attenzione si concentra sull’arsenale nucleare russo e sul possibile uso di armi nucleari tattiche da parte di Vladimir Putin. Il presidente Joe Biden afferma che la situazione è rischiosa quanto la crisi dei missili cubani del 1962. Ma se ci crede davvero, perché non favorisce i negoziati per porre fine alla crisi come gli scambi Kennedy-Krusciov che hanno prodotto un accordo per rimuovere i missili offensivi sia da Cuba che dalla Turchia? Perché alzare la posta fornendo a Kiev miliardi di dollari in più delle armi non nucleari più avanzate del mondo?

Biden potrebbe benissimo credere che il leader russo stia bluffando richiamando l’attenzione sulle capacità nucleari della sua nazione. Un’altra spiegazione, tuttavia, è che l’attenzione sulle armi nucleari è ciò che i maghi chiamano un “depistaggio” – un diversivo che distoglie l’attenzione da ciò che sta realmente accadendo. Il vero pericolo qui è che Putin possa fare una vasta gamma di mosse escalation senza premere alcun innesco nucleare, e che quasi sicuramente lo farà se gli ucraini sembrano sul punto di cacciare le forze russe dalla regione del Donbas.

Considera ciò che la Russia non ha fatto finora. Con l’eccezione di attacchi sporadici, non ha preso di mira le infrastrutture critiche dell’Ucraina: la rete di trasporto, comunicazione, energia e strutture di produzione su cui fanno affidamento le forze armate e decine di milioni di civili. Non ha sistematicamente aggredito i principali centri abitati né interrotto il gasdotto di trasmissione attraverso il quale vengono spedite armi avanzate alle forze armate ucraine. Né ha tentato di decapitare il regime di Kiev attraverso attacchi terroristici, usato armi chimiche o biologiche o impegnato in altre attività estreme associate alla “guerra totale”. I recenti attacchi missilistici su Kiev e altre città ucraine ne sono una dimostrazione: un avvertimento su ciò che potrebbe comportare la prossima fase dell’escalation se Kiev continuerà a spingere la sua offensiva a est.

In questo momento, infatti, è un momento particolarmente opportuno per avviare i colloqui di pace tra Russia e Ucraina. Le attuali affermazioni di vittoria imminente del presidente Zelensky, accompagnate da avventure militari come l’assassinio della giornalista russa Daria Dugina, l’attentato con camion al ponte sullo stretto di Kerch e (molto probabilmente) il sabotaggio dell’oleodotto Nord Stream II, non dovrebbero essere autorizzati a oscurare il fatto che esiste uno “stallo che si ferisce reciprocamente”. I negoziati di pace devono iniziare ora. In caso contrario, il prossimo passo sarà un forte aumento della violenza che avvicinerà il mondo alla guerra totale.

Se si vuole che i colloqui di pace abbiano una possibilità di successo, una questione centrale che dovrà essere negoziata è il destino dei residenti della regione del Donbas. I recenti referendum che chiedevano alle persone in quella parte del paese se volevano essere governati da Kiev o entrare a far parte della Federazione Russa sono stati immediatamente bollati come “falsificazione” da funzionari statunitensi ed europei, poiché i governi locali filo-russi li amministravano durante il caotico tempo di guerra condizioni. In effetti, è improbabile che referendum di questo tipo convincano gli altri partiti che rappresentano le opinioni di coloro che vivono in zone di guerra. Ma bollarli come invalidi era di per sé una farsa, poiché ignorava la domanda cruciale: cosa vuole la gente del Donbas? Diplomatici e giornalisti partigiani non ne hanno idea e hanno scarso interesse a scoprire la risposta.

Sappiamo che la società ucraina è stata per anni seriamente divisa, etnicamente, religiosamente e politicamente, tra popolazioni filo-occidentali e filo-russe. La guerra civile nella regione del Donbas iniziata nel 2014 ha ucciso più di 14.000 persone, la maggior parte delle quali nei primi anni di guerra. Anche prima dello scoppio della guerra, i lavoratori dell’industria in queste province povere di lingua russa chiedevano una qualche forma di indipendenza dal regime di Kiev e cercavano il sostegno di Mosca nella loro lotta. L’accordo di Minsk II negoziato nel 2015 prometteva loro l’autonomia politica, ma l’accordo non è mai stato attuato, dopodiché i separatisti hanno proclamato l’esistenza delle proprie repubbliche autonome e le forze russe si sono mobilitate per sostenerle.

Fonti statunitensi e NATO descrivono tutto questo come un complotto di Vladimir Putin per smembrare l’Ucraina, ma questa narrativa semplifica eccessivamente e distorce una realtà molto più complessa. Non è chiaro se il popolo del Donbas preferirebbe far parte della Russia o cittadini di una nazione indipendente, ma l’ostilità di moltissimi di loro al governo di Kiev è indiscutibile. Il signor Putin ha usato questo fatto per promuovere gli interessi russi come li vedeva? Certamente. Ma non ha creato questa situazione più di quanto “agitatori esterni” abbiano creato il movimento per i diritti civili negli Stati Uniti.

Quando inizieranno i colloqui di pace, lo status delle repubbliche del Donbas sarà sicuramente un argomento di discussione importante, una questione difficile da negoziare, ma certamente non impossibile. Lo status di regioni etnicamente distinte rivendicato dai vicini rivali è stato affrontato in una serie di noti casi internazionali a partire dal negoziato delle Isole Aland che ha coinvolto Svezia e Finlandia nel 1922. In questo caso, una possibilità potrebbe essere quella di rifare i referendum province orientali sotto la supervisione internazionale, magari con scelte aggiuntive aggiunte al menu. Proposte come questa attireranno senza dubbio il fuoco da entrambe le parti, ma in questa situazione l’alternativa a un doloroso compromesso è un’escalation di violenza di gran lunga più distruttiva e pericolosa di qualsiasi cosa abbiamo visto finora.

Le cose in Ucraina stanno peggiorando? Sì, per entrambe le parti. Questo è proprio il momento giusto per dare una possibilità alla pace.