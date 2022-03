E allora torniamo, finalmente, ad occuparci delle solite, rassicuranti, cose dopo aver svolazzato attorno alla pornografia della Guerra e ad altissime questioni come Dio, Io e Tu. Torniamo a Salvini, Calenda, Meloni, Renzi, Letta e forsanche Berlusconi. Torniamo a Mario Draghi. Alle cronache quotidiane.

Insomma, alle miserie di casa nostra.

Orrorifiche, certo, ma in fondo in fondo rassicuranti in attesa che alla pandemia e poi alla Guerra che ne ha praticamente allontanato la fobia subentri una nuova catastrofe. Ipotizziamo l’invasione di extraterrestri cattivissimi alla Tim Burton. In Italia purtroppo niente di nuovo (o quasi) sul fronte condominiale. Ché più che altro Parlamento e Partiti riassomigliano sempre più ad una rissosa Assemblea di Condominio, con l’Amministratore Draghi ormai temprato alla voglia di mandare tutti, come meriterebbero, a quel Paese, ma non può anche perché ‘quel Paese’ è il nostro.

Con il Governo che traballa ma non crolla. I distinguo su tutto e tutto. La Riforma della Giustizia e parallelamente il periglioso iter verso i Referendum Accoppamagistrati con la loro straordinaria ed imminente eterogenesi dei fini, ché se al voto restassero solo i due ‘Salvacasta‘ (ipotesi niente affatto peregrina) vogliamo proprio vedere che succede.

Incidentalmente c’è una Guerra in corso alle porte, e tra un po’ rischiamo di trovarci i carrarmati Russi a Bolzano, ma chissenefrega. Dopo vediamo, ché magari i carrarmati no, ma..

ITALIA, CRONACHE DALL’ASSEMBLEA DI CONDOMINIO /1 (continua)