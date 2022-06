Se hai intenzione di acquistare un Huawei Fit 2 Active Edition o un normale Huawei Watch Fit 2, dovresti conoscere la durata della batteria di questi smartwatch. Questo articolo tratterà come la durata della batteria di Huawei Watch Fit 2 varia a seconda dell’utilizzo. Imparerai anche quali impostazioni attivare per la durata della batteria più lunga. Inoltre, vedremo come impostare l’orologio per una salute ottimale.

Huawei orologio misura 2

Huawei Watch Fit2 è uno smartwatch per il fitness che include molte funzioni utili. Le sue caratteristiche includono dati in esecuzione in tempo reale, promemoria di censura, 96 modalità di ritiro e warm-up guidati dalla voce per sette allenamenti popolari. Misura anche la frequenza cardiaca e i livelli di ossigeno nel sangue tramite un sensore ottico del cuore e tiene traccia anche dello stress e dei modelli di sonno. Ha una durata della batteria di 200 mAh e un tempo di standby di 20 giorni.

Huawei Watch Fit 2 è disponibile in tre diverse edizioni: Active, Elegant e Classic. Ogni edizione ha le suecaratteristiche uniche. Ad esempio, la versione Active è un po ‘ più leggera delle altre, mentre l’Elegant edition ha una cassa frontale in alluminio. Supporta anche NFC, che consente di trasferire le foto sul telefono con un solo tocco

Il prezzo di Huawei Watch Fit 2 varia a seconda del modello. Il Huawei Watch Fit 2 viene fornito con la scala Huawei 3 gratuitamente. L’acquisto dello Fit 2 Smartwatch da un sito Web di Huawei può aiutarti a risparmiare un sacco di soldi, in quanto sarà gratuito scaricare l’app Huawei per Android o iOS.

Huawei Watch Fit 2 è uno smartwatch basato su Android con display AMOLED da 1,74 pollici. Puoi sincronizzarli con il tuo smartphone attraverso la sua app Huawei Health e visualizzare dati in tempo reale, promemoria sedentari e statistiche sulla salute. Inoltre, lo smartwatch può monitorare i livelli di ossigeno nel sangue e la frequenza cardiaca. Questo è un ottimo smartwatch per le persone con stili di vita occupati e vogliono mantenere i loro livelli di fitness.

L’orologio Huawei ha un design elegante e fluido che lo ha reso una scelta popolare per molti. Il suo display da 1,74 pollici è leggermente più grande della versione precedente e la risoluzione è 336 x 480 pixel. Il suo display a scacchiera lo rende incredibilmente facile da leggere e navigare. Lo smartwatch Huawei Watch Fit 2 ha un display AMOLED, che riproduce colori ricchi con vivida chiarezza.

Huawei Orologio Fit 2 Edizione attiva

Huawei Watch Fit 2 Active Edition è il secondo indossabile dell’azienda a presentare il popolare design ‘Link‘ press-to-release. Ha una durata della batteria fino a 10 giorni edè resistente all’acqua a cinque servizi. L’orologio è compatibile con iOS 9.0 e Android 6.0 ed è compatibilecon l’app Salute di Huawei, che è compatibile con dispositivi iOS e Android.

Huawei Watch Fit 2 Active Edition è un dispositivo simileall’originale Fit, ma ha più personalizzazione e sensoriaggiuntivi. Ha anche un singolo pulsante sul lato destrodell’orologio. Inoltre ha cinghie intercambiabili del silicone, cinghie di cuoio e cinghie del chainlink del metallo. Includeanche una porta di ricarica. Se sei un maniaco del fitness, Huawei Watch Fit 2 Active Edition è probabilmente ilmiglior acquisto.

Lo schermo è un aggiornamento impressionante dalla forma originale. Il display di Huawei Fit è luminoso e supporta un gesto raise to wake. Il rating di resistenzaall’acqua del nuovo modello di 5ATM significa che puòessere utilizzato sotto la doccia o anche in acque poco profonde durante il nuoto. I suoi sensori avanzaticonsentono di monitorare più di semplici passi; il Huawei Watch Fit 2 ha un cardiofrequenzimetro integrato e un tracker ciclo mestruale.

Huawei Watch Fit 2 è dotato di un display AMOLED da 1,74 pollici con una risoluzione di 336 x 480 pixel. Supporta anche una varietà di funzioni e caratteristichesmartwatch, tra cui Indossabile sempre in mostra. L’orologio ha anche un pulsante per la funzionalità performance touch e un design ergonomico con un pulsante “Link” push-to-release sul lato destro. Puoipersonalizzare l’aspetto di Huawei Watch Fit 2 Active Edition aggiungendo una varietà di quadranti, incluse le tue celebrità preferite.

Oltre ad essere resistente all’acqua, Huawei Watch Fit 2 può monitorare la pressione sanguigna. La sua mini pompa consente di prendere letture fino a 230 mmHg. IlHuawei Watch Fit 2 Active Edition è disponibile in trediversi modelli: l’Active Edition è realizzata in silicone, mentre la Classic Edition è realizzata in metallo e pelle. Mentre può sembrare un orologio di lusso, offre ancora grandi caratteristiche e vantaggi ad una frazione del costo.

Huawei orologio Fit 2 durata della batteria

L’orologio FIT Mini è alto solo 1,47 pollici, l’orologioHuawei FIT 2 scala fino a 1,74 pollici e funzionerà con una risoluzione di 336 x 480. Verrà eseguito anche su HarmonyOS 2.0 dell’azienda, che si dice sia più preciso e dotato di giroscopi migliorati.

La durata della batteria di Huawei Watch FIT 2 è decente. L’orologio vanta un ampio display AMOLED da 1,74 pollicie monitoraggio della frequenza cardiaca e dell’attività per tutto il giorno. Ha anche un GPS integrato ed è compatibile con 97 modalità sportive. Il Huawei Watch Fit2 è disponibile in tre stili, ognuno con le proprie caratteristiche uniche. È inoltre possibile effettuarechiamate Bluetooth con il dispositivo.