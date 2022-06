L’invasione russa dell’Ucraina ha riaffermato lo scopo della NATO e l’importanza della difesa collettiva. Ha anche riportato la difesa degli Stati baltici alla ribalta dell’alleanza. La lezione chiave finora è stata che è necessaria una maggiore potenza militare sul fronte orientale. Gli Stati baltici hanno giustamente, anche se forse senza il pieno effetto desiderato, fatto pressione per lo schieramento di forze di combattimento più consistenti in Lettonia, Estonia e Lituania. La Polonia sta inoltre pianificando un’espansione sostanziale delle sue forze armate. Tuttavia, la generazione e l’aggiunta di più potenza militare non è l’unica lezione che si può trarre dalla guerra della Russia contro l’Ucraina; ma ci sono altre due lezioni meno ovvie.

La prima riguarda la dimensione della rete mobile del campo di battaglia, una dimensione che si è rivelata una sostanziale sorpresa a favore dell’Ucraina durante l’attuale guerra. All’insaputa degli analisti occidentali prima della guerra, dopo il 2014 l’Ucraina aveva preparato le sue reti mobili negli anni precedenti la guerra. I preparativi chiave includevano (ma non erano limitati a): 1) essere pronti e in grado di allocare ulteriori bande di frequenza 3G e 4G per le comunicazioni mobili a livello nazionale; 2) consentire ai telefoni cellulari di utilizzare le reti anche dopo l’esaurimento del credito; e, forse più strategicamente rilevante, 3) la sospensione di tutti i roamers in entrata dalla Russia e dalla Bielorussia.

Gli effetti di questi e dei relativi preparativi possono essere classificati come umanitari o strategici. Gli effetti umanitari di base hanno consentito ai cittadini ucraini di rimanere in comunicazione anche senza credito o facendo affidamento su reti mobili nazionali ucraine diverse da quella a cui erano effettivamente abbonati. Ciò ha contribuito alla resilienza dell’infrastruttura di rete mobile ucraina aggregata e ha consentito alla comunicazione di continuare in luoghi in cui altrimenti sarebbe stata difficile.

Strategicamente, decisioni come la sospensione dei roaming in entrata dalla Russia e dalla Bielorussia hanno costretto gli invasori, in assenza di sistemi di comunicazione tattica funzionanti e ben crittografati, a fare affidamento sui telefoni cellulari ucraini per le comunicazioni militari. L’Ucraina in grado di intercettare, decodificare e tracciare le chiamate effettuate sulle sue reti, sviluppando un significativo vantaggio di intelligence precoce che ha portato a numerosi presunti attacchi (poiché non tutti sono stati verificati) ai posti di comando russi, risultando in numerosi Comandanti e personale del quartier generale russi uccisi o altrimenti resi inutilizzabili. È chiaramente nell’interesse degli Stati baltici preparare le proprie reti mobili ad adottare misure simili in caso di un’ipotetica invasione russa poiché è probabile che ciò deteriori in modo simile le prestazioni militari russe.

La seconda lezione meno ovvia per la difesa del Baltico riguarda la rete ferroviaria del Baltico. La logistica militare russa è più forte quando i rifornimenti possono essere consegnati su rotaia e la Russia è l’unica a schierare dieci brigate di truppe ferroviarie per scopi logistici. Circa 66.000 automotrici a pianale ribassato sono a disposizione della Russia per spostare le sue forze militari su rotaia, abbastanza per spostare contemporaneamente l’intera forza di terra russa. Le prestazioni militari russe in Ucraina migliorano notevolmente quando può sostenere logisticamente le sue forze su rotaia anziché solo su camion, come dimostrato dal confronto tra le prestazioni russe a sud e, più recentemente, a est, in contrasto con le prime operazioni settentrionali intorno Kiev, Chernihiv e Sumy.

Lo scartamento ferroviario russo è di 1520 mm. Lo stesso vale per lo scartamento ferroviario dell’Ucraina, parte dell’eredità infrastrutturale dell’imperialismo russo. Inoltre, per lo stesso motivo, anche lo scartamento ferroviario negli Stati baltici è di 1520 mm. Ciò significa che finché la Russia sarà in grado di proteggere, difendere e mantenere le ferrovie baltiche in qualsiasi ipotetica invasione degli Stati baltici, avrà un vantaggio nel condurre e sostenere operazioni offensive nelle profondità geografiche degli Stati baltici. Dato che la Russia rimane un pericolo esistenziale per gli Stati baltici, indipendentemente dalle condizioni del suo esercito ancora molto più grande, lo scartamento ferroviario della rete ferroviaria baltica è un problema di sicurezza nazionale.

Il concetto di difesa baltica della NATO rimane incentrato sul rafforzamento o sul ritorno combattivo al teatro delle operazioni dopo un’iniziale invasione russa. Poiché la leadership baltica è chiaramente consapevole delle conseguenze di qualsiasi invasione russa di successo, è nell’interesse degli Stati baltici rallentare il più possibile qualsiasi ipotetica invasione russa. Un modo efficace, anche se costoso, per contribuire a questa missione sarebbe sfruttare l’attuale momento geopolitico – l’attuale combinazione dell’attenzione militare russa sull’Ucraina con le sanzioni occidentali alla Russia che riducono al minimo il transito ferroviario transfrontaliero – per investire nel cambiamento del Baltico rete ferroviaria dallo scartamento russo di 1520 mm allo scartamento normale di 1435 mm utilizzato in Europa.

Questo avrebbe almeno due vantaggi. In primo luogo, rallenterebbe drasticamente qualsiasi invasione russa in quanto dovrebbero fare affidamento sui camion una volta attraversato il confine – il che diventa sempre più difficile con l’aumentare delle distanze – e dovrebbero impiegare truppe ferroviarie per adattare lo scartamento normale più stretto al vecchio russo calibro per il loro utilizzo. Questo da solo potrebbe plausibilmente contribuire a rallentare di settimane il calendario dell’invasione russa. In secondo luogo, faciliterebbe la logistica della NATO negli Stati baltici cancellando il problema della conversione per i treni europei che spostano le forze militari o il supporto attraverso il confine dalla Polonia a scartamento normale alla Lituania e oltre. I principali inconvenienti sarebbero l’indubbia spesa di tale conversione, l’interruzione del viaggio ferroviario negli Stati baltici per la durata della conversione e la necessità di installare scambi di carrelli o sale per i treni che attraversano i confini baltico-russi per mantenere la quantità desiderata di viaggi ferroviari transfrontalieri anche dopo una tale conversione dello scartamento ferroviario regionale.

Sebbene la risposta iniziale dell’Occidente alla più recente invasione russa dell’Ucraina in merito alla propria preparazione alla difesa europea si sia finora concentrata principalmente sulla generazione migliorata e sul dispiegamento alterato della potenza militare, rimangono altre lezioni cruciali. Se gli Stati baltici possono preparare le loro reti mobili e convertire le loro ferrovie allo scartamento normale, il raggiungimento di queste misure metterebbe già i baltici in una posizione difensiva più forte anche con la nuova ma minima potenza militare occidentale dispiegata permanentemente o temporaneamente nei territori della Lettonia, Estonia e Lituania.