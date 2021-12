Oggi è lunedì 6 dicembre 2021, occasione per ricordare una importante iniziativa di Marco Pannella. Non sappiamo quale, ma tante ne ha fatte e dette che sicuramente qualcosa ci sarà pure in qualche 6 dicembre, e basta (‘basta’ si fa per dire…) andare ad indagare nella sua sterminata attività e militanza politica per scovarla. E allora partendo da questa nonricorrenza da Alice nel Paese delle meraviglie (pannelliane) cominciamo a parlarne per come, oggi, i semi che ha lasciato danno, e daranno, frutti. Camminando, come ogni cosa, sulle gambe delle persone.

Pannella ci ha lasciati il 19 maggio 2016, da Roma, e sono poco più di cinque anni e mezzo. Aveva 86 anni appena compiuti, essendo nato a Teramo il 2 maggio del 1930. Era grandissimo in tutto. Anche in negativo, l’altra faccia della sua medaglia. Come di ciascuno. In lui un pochino di più. Egoriferito così come capace di universali aperture, egocentrico e altruista, empatico e anaffettivo, buono e cattivo, misericordioso e spietato… E si potrebbe continuare molto ma molto a lungo in questo gioco di antinomie, fatto giusto per chiarire che in ogni caso nessun ‘santo’ va ridotto a santino. Diverse facce di un uomo comunque bigger than life, come direbbe uno statunitense. Un uomo di frontiera e della frontiera quale lo descrisse Francesco De Gregori nel suo ‘Il signor Hood (a M. con autonomia)’ transitante sulla strada di Pescara. Frontiere che trovava, inventava, o addirittura creava, di volta in volta.

Per ragionare sulla storia radicale, del Partito Radicale e della cosiddetta ‘Galassia radicale’, e quindi sulle sue peospettive, è prezioso il corposo libro di Gianfranco Spadaccia ‘Il Partito Radicale/Sessanta anni di lotte tra memoria e storia‘, recentemente uscito da Sellerio editore Palermo. E quindi cosa ha lasciato come seme e radice feconda Marco Pannella? Vedremo, è ancora troppo presto per dirlo dal punto di vista dinamico e incoativo, al di là dell’ingente ‘patrimonio’ e dell’enorme materiale di comunicazione che lo riguarda. Prendendo spunto dal Guccini di Quattro stracci, ognuno faccia quel che deve fare, ognuno vada dove vuole andare, in ogni caso ci ha insegnato la libertà.

E qui… Un buon giornalista non dovrebbe mai parlare di sé stesso e delle proprie vicende. Specie di dialoghi con i taxisti, grande classico di quelli scarsiscarsimaproprioscarsi, cioè quasi tutti. Ma in questo caso rompiamo il tabù visto che parliamo di noi stessi per parlare di lui, e non viceversa come spesso accade qualunque sia la tipologia specifica di ‘chiesa’ postpannelliana di appartenenza, boniniana o turca, cappadociana o magiara che sia, per tacere di quelle ancor minori. E visto che l’episodio seppur minimo merita a nostro avviso qualche rilievo. Dario Capone (lo citiamo per esteso dietro sua autorizzazione) come molti taxisti romani aveva più e più volte trasportato Pannella. Sabato 4 novembre 2021 tra lui e il trasportato il discorso va a finire sulla attività giornalistica ed editoriale del medesimo, tra cui gli anni di Direzione di Notizie Radicali agenzia stampa quotidiana e di Rassegne Stampa di Radio Radicale. Allora Capone comincia a raccontare il ‘suo’ Pannella, e il trasportato poi trasformatosi in scrivente del presente pezzo tralascia la fretta assoluta con cui lo aveva sollecitato alla gimkana tra le auto del traffico tardopomeridiano romano, e si mette a dialogare.

E salta fuori pure che ogni volta Pannella gli lasciava, si suppone fosse sua abitudine costante, due euro di mancia, con una moneta. Quell’ultima volta non li aveva, gli aveva però promesso di darglieli la volta successiva. Che non c’è mai stata anche causa momentaneo allontanamento da questo pianeta («Ce ne ricorderemo di questo pianeta», Leonardo Sciascia). Provvede il trasportatoorascrivente a ‘saldare’ il debito d’onore di Pannella. Ed è metafora, minima ma forte, di tutte le partite, e i ‘debiti’ di cose aperte e di battaglie impostate e lasciate necessariamente in sospeso da Pannella causa provvisoria dipartita

che chi voglia può cominciare, o continuare, a saldare.

DO YOU REMEMBER MARCO PANNELLA? /1 (continua)