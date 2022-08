Quando l’intelligence statunitense ha affermato che l’Iran stava vendendo centinaia di droni da combattimento alla Russia, stava segnalando qualcosa di più del sostegno iraniano all’invasione dell’Ucraina da parte di Vladimir Putin.

Suggerendo che la Russia non fosse in grado di produrre in serie i propri droni, l’intelligence è servita a mettere in discussione ulteriori capacità militari russe, già messe in dubbio a causa delle scarse prestazioni del personale e dell’equipaggiamento militare russo sul campo di battaglia ucraino.

La divulgazione degli Stati Uniti ha fatto seguito all’inaugurazione in Tagikistan del primo impianto di produzione di droni all’estero dell’Iran. La fabbrica produce il drone multiuso da ricognizione e killer iraniano Ababil-2.

La divulgazione probabilmente ha anche attirato l’attenzione del Golfo sul ruolo potenzialmente in espansione dell’Iran nell’assistere la Russia e la Cina, in un mondo sempre più biforcato e in un momento in cui l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti stavano manovrando per mettere le loro relazioni tese con la repubblica islamica su un crinale più sereno.

Con la Russia, l’assistenza iraniana va ben oltre la fornitura di droni. L’Iran guadagnerà sostanzialmente dall’essere un nodo chiave in un corridoio di trasporto eurasiatico che aiuterebbe la Russia a eludere le sanzioni statunitensi ed europee.

L’Iran migliorerebbe la sua utilità geopolitica offrendo una rotta verso l’Asia centrale e l’Afghanistan che consenta all’India di aggirare il suo acerrimo nemico, il Pakistan.

Il Ministro degli esteri indiano S. Jaishankar ha spinto questo mese in una riunione a Tashkent dei ministri degli esteri dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO) per includere il porto iraniano di Chabahar, sostenuto dall’India, nel corridoio soprannominato International North South Transport Corridor (INSTC).

I membri del gruppo SCO sono India, Russia, Cina, Pakistan, Uzbekistan, Kazakistan, Kirghizistan e Tagikistan. L’Iran si unirà all’organizzazione nel prossimo anno.

All’inizio di questo mese, in un vertice degli stati costieri del Mar Caspio, Putin ha salutato il corridoio come un ‘progetto davvero ambizioso’ che è il fulcro degli sforzi della Russia per ‘migliorare l’architettura dei trasporti e della logistica della regione’.

La crisi ucraina ha dato nuova vita all’INSTC, un mosaico di 7.200 chilometri di ferrovie, autostrade e rotte marittime gestite in modo indipendente che collegano Russia e India attraverso l’Iran.

In caso di successo, il corridoio che attraversa la Russia, l’Asia centrale, il Caspio, l’Iran e il Mar Arabico ridurrebbe il tempo di viaggio da 40-60 giorni a 25-30 giorni e ridurrebbe i costi del 30%. Inoltre, il suo significato potrebbe essere rafforzato da collegamenti con Georgia, Azerbaigian e Turchia.

“La Repubblica islamica è indispensabile per la Russia poiché il transito attraverso il suo territorio collega la grande potenza eurasiatica al loro partner strategico indiano condiviso, che salvaguarda l’autonomia strategica della Russia in queste nuove condizioni internazionali”, ha affermato l’analista Andrew Korybko.

Alireza Peyman Pak, a capo dell’Organizzazione per la promozione del commercio iraniana, prevede che il corridoio consentirà all’Iran di raddoppiare le sue esportazioni nonostante le scarse prospettive di una ripresa dell’accordo internazionale del 2105 che ha frenato il programma nucleare della Repubblica islamica. Un risveglio comporterebbe la revoca almeno di alcune delle paralizzanti sanzioni statunitensi contro l’Iran.

L’accordo russo-ucraino di questo mese per esportare grano da tre porti ucraini del Mar Caspio sotto gli auspici delle Nazioni Unite e della Turchia ha evidenziato la centralità del fattore marittimo.

Una spedizione a giugno di due e poi 39 container a luglio di fogli di legno laminato dalla Russia al porto indiano di Jawaharlal Nehru a Mumbai sono serviti come progetti pilota per il corridoio.

I carichi hanno lasciato San Pietroburgo per il porto russo di Astrakhan, da dove sono stati spediti al porto iraniano di Anzali Caspio. Sono stati quindi portati su strada attraverso l’Iran fino a Bandar Abbas, da dove il carico si è trasferito a Mumbai. L’intero viaggio in entrambi i casi è durato 24 giorni.

Allo stesso tempo, RZD Logistics, una sussidiaria delle ferrovie russe, il più grande operatore di trasporto multimodale nell’ex Unione Sovietica e nei Paesi baltici, ha lanciato un nuovo servizio di treni container lungo l’INSTC. Il suo primo treno diretto da Mosca a Mumbai ha lasciato la capitale russa l’8 luglio.

“Queste sono le nuove rotte verso est e Mosca è molto seria nel metterle in atto, soprattutto perché si prevede che le sanzioni dell’UE rimangano, anche dopo la fine del conflitto con l’Ucraina”, ha affermato Chris Devonshire-Ellis, consulente aziendale e di investimento .

In un’illustrazione delle nuove rotte, l’India e l’Uzbekistan hanno concordato di effettuare una spedizione pilota a Mumbai attraverso Chabahar in agosto.

L’INSTC ha acquisito importanza con un picco nel commercio tra Russia e India, alimentato dalle importazioni indiane di petrolio russo. Le importazioni in aprile e maggio sono aumentate di uno sbalorditivo 272%, con un valore di oltre 5 miliardi di dollari USA o l’equivalente in due mesi del 50% del commercio medio annuo tra i due paesi che varia in media tra 8 e 11 miliardi di dollari USA .

Con Putin a Teheran per un incontro con i suoi omologhi iraniano e turco, Ebrahim Raisi e Recep Tayyip Erdogan, Iran e Russia hanno firmato un memorandum d’intesa in base al quale la compagnia petrolifera russa Gazprom investirà 40 miliardi di dollari nell’estrazione di gas e petrolio iraniani.

Pochi analisti si aspettano che il memorandum sia qualcosa di più di una dichiarazione simbolica in tempi brevi. Lo stesso vale per un accordo russo-iraniano per creare un sistema di pagamento internazionale alternativo che non sarebbe in grado di intaccare SWIFT. Il gruppo con sede a Bruxelles esegue transazioni finanziarie e pagamenti tra banche in tutto il mondo.

Ciò lascia armi e trasporti insieme al conflitto in Siria e un desiderio comune di rovesciare un ordine mondiale dominato dagli Stati Uniti come potenziali pietre miliari delle relazioni tra due delle potenze chiave che bloccano l’INSTC. Entrambi i Paesi hanno un interesse sufficiente in queste aree da non consentire la concorrenza per la vendita di petrolio e gas all’Asia a prezzi scontati a causa delle sanzioni che ostacolano la loro cooperazione.

L’analista della sicurezza Ali Ahmadi ha sottolineato: “L’Iran… richiede… una strategia per trasformare le rotte commerciali in corridoi economici che possano avvantaggiare i propri cittadini. Se Teheran sarà all’altezza della sfida, avrà un ruolo chiave da svolgere nello sviluppo dell’Asia e del commercio est-ovest andando avanti”.