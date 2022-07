Draghi: solo e 'emmerdè'

E alla fine, anche lui ci è caduto, anche lui è caduto nel politicantume italiano e nella sua arroganza o, se preferite, eccessiva consapevolezza di sé stesso.

Parlo della delusione Mario Draghi. Abbia o meno detto quello che Beppe Grillo, attraverso Domenico De Masi, dice che ha detto, è irrilevante. Anche se tutto lascia pensare che lo abbia detto. Tanto più che, è sempre stato evidente a tutti, Giuseppe Conte non piace a Mario Draghi e Draghi non piace a Conte. Fin dal primo momento, quando Conte impose due ore o più di colloquio prima di sciogliere la riserva sulla sua nomina a Capo del Governo.

Tanto per essere chiari, è perfettamente comprensibile avere scarsa simpatia per Conte, un uomo parolaio e viscido, privo completamente di una linea etico-politica, prima con la peggiore destra, poi con la sinistra, sempre ambiguo e poco chiaro, e che per di più non sembra capace di fare altro che creare problemi a Draghi, specie dopo l’azione di spaccatura di Luigi Di Maio.

Operazione, quest’ultima ovviamente tesa proprio a consolidare Draghi, pur di fronte ai tentennamenti di Conte, e quindi, questa sì, probabilmente sollecitata da Draghi.

Ciò che è innegabile, diversamente da quanto pensano i sostenitori a spada tratta degli stellini-anti-Draghi, è che, sia pure aggirando sistematicamente le posizioni grilline, questo Governo ha fatto faville e a Grillo e ai suoi ha dato la possibilità di vedere realizzate alcune delle cose cui tenevano, e vedere al Governo alcuni uomini che a loro piacevano, tipo lo sconclusionato Ministro della Transizione ecologica.

Ma, ciò detto, se Draghi fosse un qualunque politicante italiano, sarebbe perfettamente ovvio suscitare la spaccatura ad opera di un essere come Di Maio, del tutto privo di etica e quindi capace di ogni azione politica e che, per di più, grazie alla politica vive e non ha perciò intenzione di lasciarla. Di Maio, potrebbe aver pensato Draghi, ‘lo manovro come voglio e farà quello che gli dico io, direttamente o tramite la ‘sorella’ che ho messo a capo dello spionaggio’.

Forse ha ragione e anche, come sostiene qualcuno, è stato sempre in grado di infinocchiare Grillo, al quale parlava direttamente. Ma ora, fossi in lui, farei una lunga telefonata a Silvio Berlusconi, che gli potrebbe raccontare con dovizia di particolari, quanto affidabili sono certi personaggi-pupilli-eredi, se appena si sentono forti o sono ‘succosamente’ invitati a ‘tradire’.

E fin qui Draghi.

La cosa è complicata dal fatto che potrebbe essersi trattato del solito trappolone, giocato da Grillo e da qualcun altro. Grillo, in sostanza, starebbe facendo un funambolico doppio gioco: da un lato finge di sostenere Draghi, e dall’altro cerca dio fregarlo, grazie a Conte. Poi Di Maio ha interrotto la storia. Può darsi.

Che il professor De Masi mentisse quando ha detto quelle cose, a me pare improbabile, non più di questo. Che, però, al professor De Masi, da tempo ‘amico’ degli stellini, possa avere fatto piacere di lanciare o partecipare ad una gazzarra, non si può escludere del tutto. Ma, a mio parere, che possa avere inventato tutto, è eccessivo: distruggerebbe in un istante tutta la credibilità di uno studioso noto e rispettato in quanto studioso. E allora torna il doppio gioco.

Perché a questo punto non resta che Grillo, che, forse non per caso, alla domanda specifica se ne esce con le solite battute sciocche e sprezzanti, che sono fatte apposta per aumentare la gazzarra e rafforzare il sospetto. E che Grillo a quella punti non è certo un mistero: è dal primo momento in cui nelle piazze ha cominciato a creare il futuro movimento, che ha cercato di fare chiasso. Il partito che ne è nato è, infatti, un fritto misto di pretese rituali e massimaliste, senza alcuna logica di fondo a guidarle. Del resto Grillo ha fondato un partito qualunquista (o se volete populista) che, per definizione, idee non ne ha né vuole averne.

Ma, ‘fare ammuina‘ può servire nelle non lontane elezioni, e non per nulla urla e strilla Matteo Salvini sulle leggi sulla cittadinanza e sulla cannabis: tutte cose che sei mesi fa sarebbero passate senza fiatare. E Conte ha interesse ad essere anche lui nel gioco dello sfasciacarrozze: del resto tra lui e Grillo non è che abbiano mostrato di saper fare altro. E tanto più ha questo interesse, in quanto solo così può sperare di essere sul proscenio e cercare di costringere Giggino a fare il difensore d’ufficio del Governo perdendo consensi.

Quanto a Draghi, confesso la mia delusione. Ora, e la colpa è tutta e solo sua questa volta, non ha più carte da giocare, ma specialmente ha distrutto in un solo momento tutta la sua autorevolezza. Come dicevo, è diventato un politicante come gli altri, anzi, peggio degli altri, perché a quanto pare, i giochetti a tradimento, i colpi bassi, eccetera, le ‘armi’ solite dei politicanti italioti (cioè tutti) non le sa usare, visibilmente. E ora rischia che tutto il suo castello di carte costruito finora, si smonti d’un colpo, lasciandolo solo e ‘emmerdè‘, pare direbbero i francesi!

Forse sarebbe la volta buona per lui per fare ciò che non ha mai fatto (ma non credo che abbia il coraggio di fare): convocare una conferenza stampa e, puntigliosamente, ricordare tutte le cose che ha fatto, fino a raccontare l’episodio odierno: sia per dire che non è vero, sia che è vero: ma dirlo, mostrando così questi politicanti di che stoffa sono. E poi, sbattere sul tavolo le dimissioni, rovesciando così sui partiti e politicanti vari, l’onere di sbrogliare la matassa. Ma, forse, potrebbe anche innescare un tentativo in tutti i partiti, di cambiare questa dirigenza di nani senza manco le ballerine.

Una volta di più il nostro ceto politico, ha mostrato la propria inesistenza, la propria volgarità e mancanza di idee e progetti. Siamo ai soliti giochetti, completamente fuori della logica politica: fare il bene della Nazione.