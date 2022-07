Draghi in questo mondo di oscuri vacanzieri del pensiero

Pare, dico pare, che qualcuno dei tanti insetti impazziti che svolazzano senza costrutto dentro e intorno al Governo, per lo più affermando senza fondamento di ‘fare politica’, abbia l’altro giorno osservato (forse arrabbiato, non saprei) che Mario Draghi «non cerca mai compromessi cerca di comporre soluzioni. Che è cosa differente». E ci credo!

Altri, nello stesso torno di tempo, affermavano, invece: «la situazione non precipiterà. Semmai bisognerà abituarsi di qui al 2023 a una sensibile diminuzione del livello di solidarietà tra le forze della maggioranza. Ma nessuno si avvicinerà al punto di rottura. Nemmeno la Lega, neppure a settembre». Che però, tanto per dirla chiara, significa; si farà di tutto e di più, per impedire al Governo di agire bene, per bloccare il bloccabile e metterci su la bandiera a futura memoria!



Sorvolo sulle incomprensibili mosse di Giuseppe Conte, sempre più solo una pochette che cammina, e mi sganascio dalle risate a pensare come Dibba sia andato in Russia ad insegnare ai russi ad essere putiniani, così come andò in Sudamerica a insegnare ai sudamericani ad essere poveri. Poi, dicono i bene informati, tornerà alla grande, pronto a togliere la poltrona di sotto al sedere di pochette, magari con l’aiuto della signora Virginia Raggi (altra miracolata della politica tipo “faccio questa esperienza e poi torno ai miei fascicoli di tribunale” … pfuiii tutti così), la quale ha molto da ridire nonché sul Governo, sulla gestione del Comune di Roma, visto il modo mirabile in cui lei lo ha condotto per anni, mentre ora cerca di impedire il bruciatore di immondizia, che, temo, nella situazione disperata di quella città, è l’unica speranza per uscire in tempi ragionevolmente umani dalla situazione drammatica in cui si trova.

E nemmeno va trascurata la ‘figura‘ di Marco Travaglio, spesso ottimo giornalista, ma per lo più pessimo, ma proprio pessimismo polemista. Secondo lui, urlare a perdifiato e citare dati e frasi prese qua e là senza ordine, ma specialmente senza coerenza logica, è fare il polemista politico. Forse si immagina nelle vesti di quei tanti, per lo più grandi scrittori, che facevano del ‘libello’ l’arma politica, ma per farsi comprendere dai cittadini, non per cercare di azzoppare i Governi.

E poi c’è Luigi Di Maio, al secolo Giggino, che ‘fa’ la sua politica, in modo chiaro e lineare. Secondo Giggino, ad esempio, mettere in difficoltà Mario Draghi, e magari impedire il termovalorizzatore (leggi: bruciatore) a Roma, serve solo ad aiutare Putin. Siamo alla clowneria! Ormai il ragazzo, addestrato a dovere al Ministero, e forse anche dalla ‘sorella’ (leggi: signora Elisabetta Belloni), ha imparato che una cosa da fare sempre più spesso è dare del ‘putiniano‘ a qualcuno: è sempre la carta vincente in questo mondo di oscuri vacanzieri del pensiero. Certo, direte, ma al Ministero qualche altra frase non potevano insegnargliela? Eh no, mica è così semplice, e poi ci vorrebbe tempo, una cosa alla volta può imparare il ragazzo, e poi sta sempre in aereo a girare il mondo (non più in classe turistica, guardate un po’!) per stringere mani sconosciute, di persone sconosciute, per motivi che ignora, ma alle quali (persone) sorride calorosamente. Ma no che dici, dai … mi direbbe qualcuno, è stato addestrato da Vincenzo Scotti, ora è un cavallo di razza.

Hai voglia!

Ma torniamo all’inizio. Draghi, dice qualcuno (e lo dice nascondendo a stento la rabbia), non fa compromessi, ma procede. Però rispetta gli altri, anche i meno rispettabili, pare. Al punto, si mormora negli ambienti meglio informati, che l’altro giorno, in Consiglio dei Ministri, si sia rivolto al signor Patuanelli, chiamandolo ‘Stefano’.

Caspiterina, questo sì che è un segnale politico di tutto rispetto; accidenti come è bravo ‘sto Draghi, e così via esaltando. Insomma, il senso di questa affermazione sarebbe che Draghi, che non media e non tratta, però ha simpatia per gli stellini doc, e cerca di ammorbidirli chiamandoli per nome o magari anche nomignolo … io lo faccio spesso col mio nipotino di sette mesi, quando frigna.

Io, chiedo scusa, ma a queste elevatezze siderali della ‘vera politica’, francamente non ci arrivo. Perché Draghi, nel bene o nel male, ‘fa‘ -lui sì- politica sul serio. Propone e agisce: o stai con lui o ti attacchi. Ahiiii, grida subito il solito esperto in politichese spinto: la politica è confronto, è trattativa, è discussione. Poi si ‘decide‘ a maggioranza, non a razionalità e competenza.

Davvero? Per confrontarsi, bisogna avere qualcuno con cui ‘confrontarsi‘, cioè dire io farei così e sentire l’altro dire io farei colì, e poi confrontare i diversi fondamenti delle rispettive affermazioni. Questa è politica. La ‘mediazione‘, intesa come trattativa disperata, infinita, defatigante, togliere una parola per metterne tre ma ambigue, spostare quel punto altrove, negoziare insomma, non è politica, è, certo, ciò a cui ci hanno abituato decenni di politica democristiana, ma politica non è.

Per confrontarsi, ripeto, bisogna avere un ‘altro’ (pensante) con cui farlo, e avere entrambi negli occhi e nella mente l’interesse del Paese, della gente.

Ora Draghi, si confronta con pochette, che gli dice che fa cadere il Governo se interviene sul reddito di cittadinanza e riduce i bonus come è scritto nel ‘Decreto aiuti’, in discussione e sul quale il Governo pone la fiducia, e pochette … gliela dà. Però, suvvia, mica credere: ora arriva in Senato e lì saranno dolori … e cioè? Farà saltare il decreto? E poi? Ma come, prima gli dà la fiducia e poi gliela toglie? Ma che è, il gioco delle tre tavolette?

Pochette tuona, aiutato da Rocco Casalino, “ci dovete dare retta, dovete rispondere ai nostri (misteriosi) nove punti” che «sono le urgenze del Paese in questo momento e se a queste urgenze, in questa situazione serissima, non si dà una risposta, dal nostro punto di vista non ci sono le condizioni per continuare a condividere una responsabilità rispetto a processi decisionali in cui, come M5S, siamo stati marginali» … ecco il punto, le ultime tre parole ‘siamo stati marginali’. Che, tradotto, significa vogliamo poter non dire, ma ‘fare’ la nostra, perché voi decidete e non ci date retta. E Draghi, furbo, chiama Patuanelli ‘Stefano’, brillante risultato, geniale mossa politica, non per nulla da titolone a dodici colonne.

Ma poi pochette (tremebondo perché tra un po’ torna Dibba dalla steppa dove ha insegnato putinisnismo comparato, e vorrà buttarlo fuori) aggiunge: «Non mi permetto di fare previsioni» su quando si voterà «non sono il Presidente della Repubblica, ma lavorerò perché ci siano le condizioni per tutelare l’interesse dei cittadini» … e poi aggiunge misterioso: «Partite per la vostra vacanza, poi vi aggiorneremo». Insomma, un circonlocuzione impenetrabile, con la minaccia oscura finale (se crisi ci sarà, sarà dopo le vacanze!) e l’arrogante volgarità dell’uomo di potere: «vi aggiorneremo». A parte l’accento, il Marchese del Grillo non avrebbe saputo fare di meglio, e, quanto a questo, nemmeno Grillo senza marchese.

Però, dai, dici sempre tutto in nero. Ma non vedete la grande novità, la bomba sul punto di esplodere e portarci tutti nel Paese dei balocchi? Suvvia, guardate bene: Salvi si allea con Brugnaro e Giggino va con loro.

Questa sì che è grande politica!