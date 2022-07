Draghi in Parlamento: lectio magistralis sulla inettitudine del parlamentare italiano

«Perché quelli che si appellano al senso di responsabilità, negli ultimi anni, sono stati responsabili solo del loro culo, tra l’altro flaccido come la loro etica. E in caso di elezioni non potrebbero fare comizi se non mettendosi di spalle, anche se in molti, guardandogli i deretani, riconoscerebbero all’istante i loro volti».

Lapidarie parole, sì, da incidere nella pietra, novella stele di Rosetta, con accanto una traduzione in inglese, che è la lingua della politica dei politicanti italiani, e sono certo anche del gentiluomo autore di questa lirica affermazione, accanto al russo.

Queste delicate e sensibili parole, sono di Alessandro Di Battista, reduce dalla Russia dove ha spiegato ai russi ad essere putiniani fino in fondo, e pronto a scrivere un libro, edito dal ‘Fatto‘ e con prefazione del professor Domenico De Masi, sui mali dell’Occidente nei confronti della Santa Madre Russia.

Sorvoliamo.

Quelle parole, volgari, trucide, incolte -sì incolte, perché anche nel dire male parole si può mostrare cultura e essere colti: leggete François Rabelais e ve ne fate un’idea- esprimono a fondo il programma politico dell’autore e, pare, di molti altri con lui.

Ma, a parte il linguaggio da trivio o da Grillo, quel che conta al di sopra di tutto è che quello è il manifesto politico non so se degli stellini di Giuseppe Conte o di un altro partito in via di costruzione (e sarebbe il terzo!) e, magari, pronto ad allearsi con Renzi. Tra l’altro -ma poi il resto non merita commento alcuno- parla uno che ha fatto parte di due maggioranze opposte e viene a parlare di etica.

Etica da parte dell’esponente di un partito di senza legge, senza patria, senza congiuntivi, senza idee, ma propositori di soluzioni di fatto, tanto semplici da non potere funzionare nemmeno un minuto.

Ma lasciamo correre. Il ‘messaggio‘ di Dibba (come lo chiamavano urlando, si dice, le ragazzine quando faceva i comizi … magari sbagliati!) vuole essere forse (sì, sto cercando di nobilitarlo un po’ … a questo punto si cerca di tutto!) il grido provocatorio contro l’addormentamento della gente di fronte allo sconcio della politica dei potenti.

Ai miei tempi, ai tempi del ’68, si usavano slogan forti per, come insegnavano gli studenti francesi, «épater le bourgeois», ma erano slogan forti, pieni di senso, di provocazione intelligente: si gridava talvolta (è capitato anche a me, che nemmeno condividevo la cosa!) «né Chiesa, né Stato, né servi, né padroni», ma, appunto era un messaggio politico, colto. Oppure si scriveva sui manifesti che il dialogo era un inganno, per spiegare perché lo si rifiutava con i ‘borghesi’. Ma, insomma, non c’era bisogno di ricorrere alle male parole.

Queste ultime sono, invece, l’estremo rimedio di chi non ha argomenti da illustrare, sui quali discutere, da motivare.

Dibba è una nullità come il suo ex amico Giggino, che l’altra sera ai due giornalisti che si odiano, ma che lo intervistavano, diceva, forse secondo lui con una allusione forte (chi sa che pensava di dire!), ‘il partito di Conte’. Ahhh che finezza, che sottigliezza argomentativa, che ironia! Puah! Dopo avere avuto da Giuseppe Conte tutto e di più, dopo averlo ‘scoperto’ lui Conte, ora ironizza sui suoi colleghi di partito fino a tre ore fa, chiamandoli ‘il partito di Conte’. Non per nulla, pare che sia ora ‘molto vicino’ a Renzi, altro specialista in battute di alto livello emetico.

Ora, però, il punto è un altro. Perché in questo bailamme di urla scomposte e irrazionali, Mario Draghi ha un problema, ma un problema serissimo: oggi, su richiesta del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, andrà in Parlamento (oggi al Senato, domani alla Camera, neanche lo sforzo di farlo parlare una volta sola, e farlo poi rispondere a ciascuno, ma, certo, la logica non è della politica) a spiegare … già, a spiegare cosa?

Non amo fare scommesse, anche perché le perdo sempre, ma io non credo che andrà a spiegare checchessia, piuttosto andrà a dire ai parlamentari quanto sono stupidi, superficiali e inetti. Li colpirà, ne sono certo, duramente, e non colpirà solo gli stellini ‘di Conte‘ (‘nientità‘), ma anche gli altri: sia gli ex stellini che, in particolare, gli altri partiti. Li colpirà, spero, per mostrare loro la loro irresponsabilità, la loro insipienza e la loro inutilità.

Il tema centrale dell’intervento, però, non sarà quello, non solo quello. Perché dovrà dire se resta o no e quindi se farà un cosiddetto ‘rimpasto‘ per andare avanti, o rinuncerà del tutto a continuare o addirittura, come propone qualcuno fuori di senno, continuare con Conte & co.!

Personalmente, se fossi io a dover fare quel discorso, francamente non avrei dubbi: me ne andrei sbattendo la porta. Come si fa a governare con una trattativa continua, prima gridata nelle piazze e poi mediata in privato a Palazzo Chigi? come si fa a governare con un Matteo Salvini che non perde occasione per mettere bastoni fra le ruote? un Silvio Berlusconi ambiguo e sgusciante come una serpe? un Letta … già un Letta, ‘che‘ o ‘chi‘?

Se una cosa è evidente a chiunque, è che il PD è ormai privo di una linea, ammesso e non concesso che l’avesse avuta finora. La stupidità di ridurre la politica a questioni di numeri e posizioni parlamentari, che è stata finora la politica di Enrico Letta, mostra la sua inconsistenza.

Letta si è alleato con gli stellini, ha sostenuto che l’unica prospettiva futura fosse la cooperazione con gli stellini, e ora gli stellini non ci sono più e il cosiddetto ‘centro‘ fa il gioco delle tre tavolette: oscilla da una parte e dall’altra e non ha nulla da dire.

Letta, infatti, ora sconterà tutta la sciocchezza di non avere fatto in tutto questo tempo nemmeno un po’ di politica: le alleanze non sono politica, anzi, spesso diventano fregature … e lo si vede chiaro. Ora, questo dovrebbe essere evidente perfino a Letta, ora di alleanze, anche volendo, non c’è più da parlare: non ci sono alleati possibili … oddio, ci sono sempre Massimo D’Alema e Giuliano Amato. Ora si deve avere un programma politico, e cioè un programma che tenga conto delle idee e delle necessità, della strategia e della tattica.

E dove lo trova tutto ciò Letta? Usiamo le sue parole, proprio le sue, volgarità incluse: «Siamo dentro un casino incredibile. Il mio è un appello a tutte le forze politiche in favore della continuità, dal momento che si sono stati raccolti molti risultati positivi lungo il cammino di questo governo, sia per il Paese, sia per l’Europa. Sono sicuro ci siano le condizioni per continuare fino alla fine della legislatura, altri nove mesi per completare le riforme» … ‘dentro’ un casino è, e non è contento viene da chiedere se fossi Dibba? Ma poi, peggiora ancora «Gli italiani non vogliono questa crisi, tantomeno andare a votare a settembre. Il M5s mercoledì sia piuttosto della partita per il rilancio». Sorvoliamo su quel ‘piuttosto’ che non ha senso nella frase, ma … vuole ancora avere a che fare con gli stellini, dopo tutto quello che è successo?

Che aspettate a chiedere un TSO? … è urgente, mi pare.