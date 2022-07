Draghi e le 'nientità'

Difficile non concordare con una parte consistente della stampa, sul fatto che siamo alla pantomima.

Mi permetterei di aggiungere “o almeno così deve sperare una persona di buon senso”, oggi.

Cito un mio amico, che su Facebook scrive lapidario: «Domenico De Masi, voce molto ascoltata dai 5 Stelle e da Conte, ha appena dichiarato a ‘In Onda’ di avere loro suggerito di uscire dal governo, facendolo cadere», poi prosegue con altre considerazioni, in gran parte condivisibili, salvo una, quando osserva «in piena guerra e PNRR», che io, per non trovarmi la lingua annodata in un nodo Savoia, chiamo semplicemente e comprensibilmente con il suo nome reale: piano di rinascita. Ma tant’è, queste sono quisquilie. Salvo che, come dicevo, su questa affermazione sono in pieno disaccordo. E lo sono per un motivo tanto semplice quanto fondamentale: qualunque sia la situazione di gravità nella quale ci si trovi, ai principî fondamentali, ma proprio fondamentali, non si rinuncia, a meno che l’uso della ‘situazione di emergenza’ non sia strumentale proprio al fine di farmi rinunciare ai principî.

E, dunque, se me lo permettete, ricomincio da capo.

La pantomima, sulla quale concordo, sta, innanzitutto, nel fatto che, come spesso ha fatto il partito degli stellini -ma come altrettanto spesso hanno fatto praticamente tutti gli altri, compresi quelli non ancora nati- avanza quasi-ultimatum, o simil-ultimatum, o ghiribizzi vari, ai soli ed unici scopi: a. di apparire esistenti e ‘decisivi‘, e, b. di strappare qualche beneficio o concessione da poter rivendicare tra i propri elettori. Voi direte, ma dai certe volte anche per realizzare questioni di principio o simili. Vero, ma in altri tempi, con altri personaggi, in altre circostanze e permettetemi di fermarmi qui, se no non finisco più.

Questa volta, la pantomima è ‘giustificata‘ dal fatto che un gruppo di profondi e alti ideologi del partito hanno scisso i propri destini dal partito originario, per motivi imperscrutabili (prebende e potere a parte, come ovvio) e irrilevanti, salvo che, trattandosi di un ‘colpo di palazzo’, i dissidenti sembrano una quantità numerica, ma sono una ‘nientità‘. Ma, del resto, anche gli stellini ‘tradizionalisti’ residui, non sono granché di più.

E dunque, dal loro punto di vista, cercano di ottenere qualcosa da mettere in mostra come successo. E, va anche questo detto, con chiarezza, avevano annunciato ciò che hanno fatto: sì alla fiducia verso il Governo, no alla legge in approvazione con lo strumento della fiducia su un decreto legge, platealmente in violazione della Carta Costituzionale, e colpevolmente accettata dal Capo dello Stato … e anche questo va detto chiaro e tondo; poi, certo, ci sono le emergenze, ma viviamo di emergenze (ora cito Cacciari) da vent’anni: sarebbe ora di finirla. E, sempre dicendolo incidentalmente, quando Mario Draghi ostentatamente va dal Presidente, che ostentatamente lo riceve, entrambi dovrebbero dirsi e dirci che di questo modo di governare ne abbiamo abbastanza, invece di lasciarci pensare che discutano su come fregare questo o quello e quale altro sbrego alla Costituzione preparare.

Ciò posto, al Senato, questo l’apparente problema, la possibilità di scissione tra il voto di fiducia al Governo e quello al provvedimento sul quale viene posta la fiducia non c’è (a mio parere giustamente) per cui gli stellini o votano contro, e quindi ‘sfiduciano’ il Governo, o votano a favore e sarebbero, badate bene, coerenti col voto di fiducia alla Camera, ma incoerenti con la loro contrarietà alla legge, sulla quale, essendo stata (poco lecitamente, se si può dire così) posta la questione di fiducia, non hanno possibilità, ad esempio, di votarne solo una parte, ma specialmente di proporne modifiche. Logica vuole, logica vorrebbe (trattandosi degli ex compagni di Giggino, quello che, tra l’altro, aveva abolito la povertà) che, avendo data la fiducia al Governo, non possano negarla dopo tre giorni.

Solo che, nel frattempo, possono venire dal Governo o dalle altre forze politiche, ‘offerte‘ e ‘promesse‘ varie: alcune delle quali già largamente promesse e addirittura in parte realizzate, altre in fase di discussione, trattandosi di temi di estrema complicazione, come il salario minimo (ottima cosa, ma in un Paese civile queste cose vanno concordate con le parti sociali, tutte le parti!) o la riduzione del cuneo fiscale, anche qui tutta da concordare se non altro perché gli imprenditori, al solito, vorrebbero tenerselo tutto per sé, mentre logica vorrebbe, almeno in Italia, con i nostri livelli salariali da quarto mondo, che fossero tutti a favore dei lavoratori. Ma tant’è, la cosa è sul tavolo, è stato aperto un ‘tavolo’ come dicono i politicanti, e quindi si può stare relativamente tranquilli.

Ragion per cui, insomma, le grida e le proteste, sono sostanzialmente propaganda.

Ma, attenzione. Perché se si consentono senza reagire certi comportamenti (votare la fiducia e non il provvedimento, ad esempio), anche le altre componenti della maggioranza potrebbero essere tentate (anzi, lo sono già, platealmente) di fare lo stesso e per il Governo da qui ad Aprile prossimo sarebbe una lotta continua. Con tutti i rischi che ne conseguono. E qui, dunque, il tema diventa quello del senso di responsabilità generale. Del quale, come noto, da noi ce ne è pochissimo.

Ma anche qui, tant’è. Mica si può pensare che Matteo Salvini non continui a tuonare le sue sciocchezze o che non lo faccia Matteo Renzi, o Luigi Di Maio, eccetera.

Il tema, però, ha anche un risvolto personale. Che Draghi non ami Conte è cosa nota e, francamente, non vedo cosa ci sia di strano, Conte è quello che è, una banderuola faconda e ofana, lo sappiamo. Che Conte non amasse e non ami Draghi è noto anche se il motivo è banale: Draghi gli ha soffiato il posto e Conte, a parte tutto, è un professore universitario, ovvero la peggiore genìa di gente piena di sé, per definizione. Ma sta anche in fatto che Draghi, antipatia a parte, è il capo del Governo, e un capo di governo non può avere antipatie … stavo per dire: lo dice la Costituzione. Ma certo non deve mostrarle.

E invece, da un po’, Draghi non fa altro che mostrarla e agire perché determini conseguenze. È di queste ora la ‘notizia’ che, chiacchierando del più e del meno, Draghi avrebbe detto a Antonio Tajani (quel colosso della politica che ben conosciamo) che di Conte ha ‘piene le scatole’ e Tajani non ha perso un minuto per andarlo a dire in giro.

Ragion per cui, ben si può capire che a Conte non sia piaciuta molto la notizia, di fonte De Masi, che Grillo era stato richiesto da Draghi di farlo fuori … o che, secondo me, Grillo ha detto che Draghi eccetera, perché lui, Grillo, è quello che non sopporta Conte. Sarei pronto ad accettare scommesse sul punto, ma, francamente non me ne può fregare di meno.

Ma poi, e qui torno al mio amico (che magari mi risponderà, qui o altrove non cambia) Domenico De Masi va in TV da quel duo di strani personaggi (si odiano, credo, a morte, e si vede!) che sono David Parenzo e Concita De Gregorio, e dice, per cominciare, che ha rifiutato duemila interviste per dire le cose sulla cacciata di Conte, che le ha rifiutate tutte e pertanto che nemmeno da loro ne parlerà. Ci si potrebbe chiedere che lo hanno intervistato a fare. Si deve rispondere: il nome attirava pubblico e la TV vive di ascolti: bella cosa.

Ma, di nuovo, tant’è. De Masi, detto ciò, ha tenuto a precisare che lui guarda agli stellini come intellettuale, più per studiarli che per consigliarli.

Orbene, con il massimo rispetto per il professor De Masi, mi fa piacere che lui si consideri un intellettuale, cosa che io non so cosa significhi. Ma, posto che significhi che è uno che ‘sa le cose’, allora deve dire le cose giuste. Quanto al fatto che studi gli stellini, sarà pur vero, ma a me sembra (e lui non lo nasconde) che più che studiarli li ‘consigli’, certamente meglio del suo predecessore professor Paolo Becchi (se non sbaglio) ma tant’è: li consiglia.

E dunque, quando come intellettuale consigliere dice che gli stellini farebbero bene ad uscire dal Governo perché hanno proposto l’unica cosa di sinistra, mai proposta in questo Paese, comunisti e piddiini inclusi, e cioè il reddito di cittadinanza per superare la povertà: eh no, professore, proprio no! Se c’è una cosa che non è di sinistra è regalare soldi a chi non ne ha. La sinistra procura lavoro, e quindi dignità, e si batte perché il lavoro sia pagato bene e sempre, ma, salvo i casi ovvi di malattie eccetera, il reddito di cittadinanza è roba da Marchese del Grillo, il cui unico risultato (ed è grave) è stato di moltiplicare il lavoro nero. Beh, forse non l’unico, ma certo uno non secondario. Certo, potrei aggiungere da uomo di sinistra, ha reso evidente la tendenza di molti datori di lavoro di sottopagare i dipendenti: ciò avrebbe dovuto significare, per uomini di sinistra, una caccia spietata al lavoro nero, al pagamento nero, eccetera. E francamente non mi pare di avere visto né Giggino, né Grillo, né Conte stracciarsi gli abiti per tutto ciò.

Forse è utile ricordare che gli stellini sono al Governo in posizione preminente dal 2018, e di tutto ciò, e di molto d’altro, non s’è vista traccia, fatto salvo l’Ukase sulla abolizione della povertà.