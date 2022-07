Draghi e il sistema politico che si torce nella disperazione

Siccome qui si vive di previsioni, più o meno attendibili, c’è un altro non marginale elemento da valutare.

Mi riferisco alle manovre, nemmeno tanto nascoste, di chi, magari per banale gelosia o per, molto meno banale, smania di potere, ha sempre visto Mario Draghi come il fumo negli occhi: un ‘estraneo’. Eh sì, un estraneo alla politica. Una cosa che è puntualmente già accaduta in altri casi, basterebbe citare Mario Monti.

E, naturalmente, si mormora che il duo tradizionale delle operazioni dietro le quinte sia in movimento per determinare la formazione (se addirittura non abbia messo un po’ di trucioli nel meccanismo del Governo per danneggiarlo) di un Governo provvisorio, una volta si diceva balneare, scontando un rifiuto di Draghi di ricominciare con questa banda di guitti di terz’ordine. I nomi sono noti e ovvi … non che io ci creda molto, in queste occasioni le voci ma anche i fatti sono molti e spesso inattesi, e certo un ritorno in scena di Massimo D’Alema a lui piacerebbe molto, e quanto ad Giuliano Amato, tra un paio di mesi finisce la presidenza della Corte Costituzionale, che fa resta senza incarichi? Ma, insomma, sono voci strane.

Il punto certo ed evidente è che, a parte i pasdaran privi di congiuntivi del Senato e non solo, Giuseppe Conte l’ha giurata a Draghi fin dall’inizio, quando ha ‘difeso’ il suo Governo (pessimo) fino allo spasimo contro Draghi. E successivamente, ha cercato di togliersi il macigno dalle scarpe contribuendo, e non poco, al pasticcio del Presidente della Repubblica, con la conseguenza di ottenere, sì, la caduta della candidatura di Draghi (posta con rara rozzezza da Draghi stesso, molto, ma molto mal consigliato) alla Presidenza della Repubblica (già silurata da quel grande politico di Giancarlo Giorgetti, che ‘annunciava’ letteralmente il Presidenzialismo di fatto), ma non riuscendo a fare passare la follia di eleggere la capa delle spie (una roba che ha fatto gridare allo scandalo perfino Matteo Renzi), poi silurata definitivamente da Giggino, con la finezza di definirla ‘sorella’!

Certo è che in questa crisi hanno giocato e giocano varie e diverse cose. I borbottii sempre più incontrollabili (sempre che si volesse realmente bloccarli, del che dubito) dei parlamentari stellini. Divenuti tuoni a causa del fatto che la scissione di Di Maio ha dato a molti la netta sensazione di essere emarginati e costretti ad ingoiare cose che gli stellini non volevano, ma che i ministri stellini votavano! Ho già accennato al fatto che l’operazione di Giggino, potrebbe essere stata fatta proprio nell’intento di isolare e neutralizzare gli stellini, in vista di elezioni nelle quali tra Conte e Giggino di parlamentari non ne prenderanno poi tanti. Del resto, è certo, o almeno molto probabile, che se un Governo si farà, sarà privo degli stellini e quindi, alla fine l’operazione sarebbe riuscita.

Insomma, le possibilità sono molte e tutte, questo è il bello, possibili se non verosimili, in un sistema politico che si torce nella disperazione, che vede e sa che non è assolutamente all’altezza di controllare la situazione politica ed economica senza Draghi. E, come spesso accade in questi casi, le mosche (di mosche stiamo parlando, come ovvio) impazziscono e possono fare qualunque cosa.

Certo, però, non si può negare, e non si può mancare di affrontare un tema di fondo, tanto giusto nella forma quanto irrealizzabile nella pratica.

Mi riferisco al fatto che da anni ormai in Italia è sempre più difficile avere Governi ‘eletti‘, cioè corrispondenti alla maggioranza dei voti espressi dal popolo. Gli stessi governi Conte erano governi fatti sulla base del reperimento di un ‘estraneo‘ alla politica –che poi si è rivelato peggiore dei peggiori politicanti– da piazzare alla guida. Ma tant’è, il problema c’è e, da un punto di vista democratico, si tratta di una gravissima ‘stranezza‘ del nostro sistema politico.

Ma, posto il problema, e aggiunto che dire solo che da vent’anni si va avanti così, non risolve il problema, sta in fatto che il problema non è risolvibile a quanto pare. Per il semplice e banale motivo che politici capaci di fare politica, di amministrare e di avere prospettive, in Italia ormai non ve ne sono.

Inutile fare nomi, questa è una realtà oggettiva. Qualche giornalista, non per caso, citava Eugenio Scalfari quando diceva che ‘il palazzo del potere è vuoto’; poi se volete potete aggiungere che il re sarebbe nudo, se ci fosse.

E questo è un tema di fondo, sul quale se avessimo, appunto, quel ceto di politici che non abbiamo, sarebbe stato affrontato nell’unico modo possibile, e cioè modificando la legge elettorale in modo da consentire al popolo di essere veramente determinante, col voto, nella scelta del Governo e dei suoi orientamenti.

Ma ciò non accade, sia perché ormai quasi la maggioranza degli elettori non va a votare (e probabilmente sarebbe la maggioranza se si contassero anche le schede nulle), sia perché (ecco il primo punto) il sistema di voto è fatto in maniera da garantire ai capi dei partiti la possibilità, anzi, la certezza, di scegliere loro quelli che saranno eletti.

E l’esperienza (ma anche la logica) mostra che quelle scelte sono quasi sempre pessime, anche, ma non solo, perché chi ‘si mette a fare politica‘, in genere, è chi non ha né arte né parte, non può sperare in successi professionali, ha una cultura mediocre e una capacità tecnica non comprovata.

Perché, come ovvio, nessun capo partito sceglie, per fare eleggere, persone che siano capaci di detronizzarli, per cui si determina il ben noto fenomeno per cui il ceto politico è non solo sempre più scadente, ma ogni singolo è anche legato a quadruplo filo a chi lo ha fatto eleggere, perché quest’ultimo ha il potere di distruggerlo, non facendolo rieleggere. Badate: dico cose ben note anche nel mio ambiente, quello universitario, dove molto spesso si determina esattamente questo stesso fenomeno, per cui i migliori scappano all’estero.

E allora si tratta di pensare una legge elettorale che tolga brutalmente e senza dubbi ogni potere di scelta ai capi partito, imponendo, magari, che alle elezioni politiche possano partecipare per essere eletti solo persone di un accettabile livello tecnico e culturale.

Se lo si facesse, vedreste in pochi mesi scomparire la stragrande maggioranza dei politicanti che vediamo ogni giorno nelle loro auto blu a … fare danni.

È qualunquismo? No, è disperazione.