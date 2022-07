Draghi e i due 'cosini'

Certo è che a guardare la nostra situazione politica oggi, c’è da disperarsi.

Mario Draghi, ormai -e duole dirlo-, sembra avere perso del tutto la sua spinta innovativa: gestisce l’oggi, al massimo cerca di organizzare il domani, ma anche in quello, come ormai è rituale, alle 16.30 riceve Matteo Salvini che gli taglia un pezzo delle decisioni che saranno assunte dal Consiglio dei Ministri delle 17, spostato -anche qui come al solito- alle 19.30, per poi concludere la giornata con una brevissima conferenza stampa, in cui nega radicalmente qualunque cosa imbarazzante, e la cosa finisce lì.

Leggete i titoli dei giornali di Sabato. Perché Sabato? perché il Sabato è una sorta di giorno di sospensione, giorno in cui qualche giornale tira un po’ le fila della settimana. Che si legge, dunque, sull’edizione di Sabato 2 luglio dei quotidiani?

Giuseppe Conte e il suo movimento sono in dubbio se restare o non nella maggioranza, dopo il litigio tra innamorati dell’altro giorno. Ma nella realtà politica italiana, il movimento degli stellini, ha un peso parlamentare spropositato, così come quel pasticcio di Giggino, che continua a dare interviste per dire della orrendezza di Conte che ha parlato male di Draghi mentre quest’ultimo era all’estero … pensate un po’, mai visto!

Però, il dato di fatto è che Conte e le truppe stelline residue in realtà ‘vale‘ (ma questo lo dicono i sondaggisti che, ormai, in Italia non ‘ci prendono’ più) molto di meno. Ancora di meno, sempre secondo i sondaggisti, vale la cosa di Giggino -non importa come si chiami, se non sbaglio cerca di imitare il pasticcetto di Matteo Renzi che si aggira sulla medesima quota. Ma certo -e questo è tutt’altro che allegro- perfino rispetto a Renzi, la distanza è siderale.

I due ‘cosini‘, insomma, si dividono poco elettorato futuro, ma, per ora, molto Parlamento, e quindi si faranno una guerra a sangue. Di Maio ha già cominciato a lanciare interviste di fuoco. Resta il fatto che, sia come sia, per ora hanno un sacco di parlamentari, per di più terrorizzati, perché fra poco più di sei mesi per molti di loro si torna a casa: non Giggino, perché lui è come il sughero, sempre a galla, a Napoli userebbero un altro elemento di paragone.

Che riuscirà a fare questo Governo nello scampolo di tempo che gli resta? Di cose da fare ce ne sarebbero moltissime, ma si può stare certi che né Salvini, né Giggino, né Conte-pochette gli renderanno la vita facile.

A cominciare già subito dai due temi di pura facciata che sono in Parlamento. Il cosiddetto ius scholae e il tema della cannabis, sui quali ovviamente Salvini farà fuoco e fiamme secondo il solito. Solo che, temo, questa volta la guerra sarà più dura, dato che Salvini ha bruciato la gran parte dei consensi che aveva mietuto in precedenza (sempre secondo i sondaggisti) e ora non solo viene dopo Giorgia Meloni, ma si attesta ad un debole 15%. Per dire che sarà particolarmente furioso, anche perché nel suo partito, specie al Nord, non ne possono più di lui.

Tutto bene, tutto da vedere, e infatti il lucido Renzi ha subito pronta la sua proposta rivoluzionaria: un ‘patto per l’Italia‘. Dal quale, non si capisce bene, dovrebbe restare fuori sia il Movimento degli stellini, sia Di Maio. Tanto più che, secondo Renzi, se Conte esce dal Governo, al suo posto arriva Dibba, e fin qui, l’uno vale l’altro, ad un livello basso assai. Se invece ci resta, non conta nulla, perché, sempre secondo Renzi, il ‘patto per l’Italia’, qualunque cosa significhi, escluderebbe gli stellini sia in formato Conte che in formato Giggino. Del resto, anche Renzi ha il problema di salvare la pelle e forse non solo quella.

Insomma, siamo alle chiacchiere. Le solite stanche, inutili chiacchiere, che nemmeno più cercano di nascondere che l’unico obiettivo vero di costoro, non è più nemmeno il potere, ma lo stipendio!

Di progetti non se ne vede più l’ombra, ma ci troviamo nel bel mezzo di una inflazione che non si arresta. Mai come in questo momento, la collaborazione tra i partiti dovrebbe essere seria e strettissima: siamo ad un passo dal tracollo, ci siamo stupidamente (e servilmente) impegnati in una guerra che non ci ‘appartiene’ -culturalmente intendo-, il Piano di rinascita (il maledetto impronunciabile PNRR) stenta a decollare, forse a causa della burocrazia, ma certamente molto a causa delle varie autorità locali, tutt’altro che disposte a lasciare che altri che non siano loro mettano la firma sotto i vari provvedimenti.

Infine, ci sarebbe da razionalizzare, se non smantellare, il sistema dei mille bonus, che stanno creando un ginepraio di piccoli vantaggi a pioggia, che costano un mucchio di denaro e servono a ben poco.

Il bonus 110%, poi, al di là degli imbrogli prevedibili, ha, secondo il Governo, contribuito a determinare un aumento dei prezzi nell’edilizia che non ha fondamento reale, ma agevola solo l’inflazione.

E non parliamo del deleterio reddito di cittadinanza, che, tolti i casi di reale bisogno e di difficoltà effettiva di trovare lavoro, ha finito per creare una sorta di scarsezza artificiale di mano d’opera, aumentata dalla volontà pervicace di moltissimi datori di lavoro, specie nell’industria delle vacanze, di pagare pochissimo e, possibilmente (e lo è quasi sempre) in nero.

Su tutto ciò occorrerebbe un Governo nel pieno dei suoi poteri e nel pieno del suo entusiasmo. E, invece -e proprio ciò molto mi preoccupa-, si sente palpabilmente il sempre minore entusiasmo certamente di Draghi, ma non solo. Anche perché, per ogni provvedimento, occorrono giorni di lunghe e inutili discussioni, tese solo a dare ai partiti l’impressione di contare qualcosa.

Partiti che, appunto, sembrano tutti del tutto indifferenti ad un fatto secondo me fondamentale: la gente che, sfiduciata, non va più a votare è sempre tantissima, troppa. E la colpa è solo ed unicamente dei partiti. Basti solo pensare, che il grande progetto politico del PD, elaborato dopo le inutili ‘Agorà con l’accento sulla a’, si riduce alla ricerca del ‘campo largo’.

Orbene, al di là del fatto che questo campo largo rischia di essere molto stretto, se è vero come è vero che i partiti che lo dovrebbero comporre, tranne il PD, sono partitini del 2%, mi piacerebbe sapere quale sia il contenuto programmatico di una banalità come il campo largo. Chiunque capisce che è solo ed unicamente un accrocco di potere, non diversamente dall’altro eventuale accrocco dei partiti di destra. Il ‘centro’, credo, ha capito che da solo non tocca palla: i partiti e i parlamentari sono, ora, molti, ma alle elezioni conteranno come il due di briscola, specie se la legge elettorale non viene cambiata, e non ce ne è sicuramente né il tempo, né la voglia.

Pensare che gli elettori non siano perfettamente consci che le cose stanno così è da neurodeliri. E allora perché, si domandano in molti, andare a votare?