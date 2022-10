Dove va la geopolitica italiana sotto Giorgia Meloni?

Il 26 settembre è stato un grande giorno per l’Italia, in quanto ha segnato la prima vera elezione politica dalla “commissariazzazione” del 2011 della politica italiana. E per la prima volta da anni, il governo neoeletto ha una maggioranza chiara e coerente, il che suggerisce che sarà più stabile dei suoi predecessori. L’onorevole Giorgia Meloni sarà il nuovo primo ministro italiano, dal momento che il suo partito, Fratelli d’Italia (FdI) ha ottenuto il maggior numero di voti all’interno di una coalizione che comprende la Lega di Matteo Salvini e Forza Italia di Berlusconi.

L’ascesa al potere di Giorgia Meloni ha generato una certa preoccupazione internazionale, poiché dalla sua storia personale e politica emerge chiaramente che la leader di FdI non è sempre stato d’accordo con le politiche dell’UE e della NATO; ovviamente questo è rilevante se si considera il complesso teatro geopolitico che l’Italia è chiamata a percorrere. Ma qualche preoccupazione nasceva anche dai suoi due principali partner della coalizione, l’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. Berlusconi non ha nascosto la sua amicizia con Vladimir Putin, al punto da dire, in una dichiarazione che ha lasciato molti scioccati, che “Putin voleva solo mettere al comando delle brave persone in Ucraina“. Salvini, d’altra parte, continua a pagare il prezzo di uno scandalo emerso nel 2019 in cui operazioni di finanziamento sospette avrebbero legato i membri della Lega con uomini d’affari russi politicamente collegati.

La rilevanza internazionale delle elezioni italiane è stata evidenziata pochi giorni prima del voto vero e proprio quando l’intelligence statunitense ha diffuso un documento in cui si ipotizzava che alcuni partiti europei fossero stati, in passato, parzialmente finanziati dalla Russia di Putin. Il fatto che questo documento di intelligence – riguardante un’indagine iniziata nel 2014 – sia stato diffuso così vicino alle elezioni non sorprende, visti i vari precedenti sopra citati che legavano la politica di destra italiana al Cremlino. Indirettamente, ha mostrato l’interesse di Washington a incoraggiare l’opinione pubblica italiana in una certa direzione, se non a pilotarla direttamente. Ma senza considerare il gran numero di astensioni (un italiano su tre non ha votato), Giorgia Meloni è stata comunque eletta democraticamente. Al momento della sua elezione, il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha diffuso un tweet in cui componeva una lista programmatica degli obiettivi della geopolitica italiana. O meglio, ciò che gli Stati Uniti si aspettano che la strategia politica dell’Italia consideri il ruolo strategico fondamentale che l’Italia svolge all’interno della NATO per la sua posizione nel Mediterraneo e il suo ruolo nel sostenere le posizioni statunitensi sulla guerra in Ucraina.

Ciò di cui gli Stati Uniti hanno bisogno più di ogni altra cosa in questo momento è un’Europa unita e coesa e, soprattutto, coerente al proprio interno. La struttura europea deve potersi irrobustire in autonomia, vista l’allontanamento sempre più evidente degli americani dal gioco europeo. Gli Stati Uniti si stanno attualmente concentrando, o intendono puntare maggiormente in futuro, sulla Cina di Xi Jinping, una Cina che, visti i recenti sviluppi poco prima del Congresso del Partito Comunista, non sembra essere in una posizione strategica e geopolitica ottimale. Questa posizione di compromesso, inoltre, deriva anche dal fallimento della Cina nel trovare un terreno comune nell’incontro di Samarcanda con Putin, dove evidentemente è entrata in conflitto l'”amicizia indissolubile” dei due Paesi.

Blinken, nel tweet sopra citato, ha parlato non solo dell’Ucraina ma anche della necessità di rispettare i diritti umani, che, in altre parole, non è altro che una politica di opposizione alla Cina, almeno agli occhi degli americani. Il peso geopolitico dell’Italia, tuttavia, non è legato solo al suo supporto militare, strategico ed economico all’Ucraina né al suo sostegno indiretto alla Cina, ma anche alla sua posizione nel Mar Mediterraneo. Questa posizione centrale ne fa una potenziale vittima, bersaglio o potere regolatore nella regione del Mediterraneo, tanto più considerando gli ultimi sviluppi riguardanti la crescente presenza di navi russe nell’area.

Giorgia Meloni dovrà affrontare ciascuna di queste sfide e per farlo avrà bisogno del sostegno dell’UE e dei vecchi alleati dell’Italia: Germania e Francia. Ma il sostegno dell’UE e la sua considerazione dell’Italia di Meloni è un altro punto di rilevanza geopolitica. I membri dell’UE sono scettici e con buone ragioni. Meloni e il suo partito si sono tradizionalmente propensi a posizioni antieuropeiste e anti-NATO, come accennato in precedenza. In generale, può essere considerata una nazionalista da personaggi del calibro di Viktor Orban, il primo ministro ungherese, con il quale Meloni intrattiene rapporti amichevoli e non è privo di critiche da parte dell’UE. Ma mentre l’Ungheria può, da sola, permettersi di essere un ambiguo alleato della NATO, come sembra fare sotto la politica estera di Orban, l’Italia non può permettersi di seguirne l’esempio e, probabilmente, gli americani non lo permetteranno. Mentre si diffondeva la notizia del risultato italiano, il primo ministro francese ha espresso un timore che probabilmente è pervasivo in tutte le capitali dell’UE in questo momento: che l’Italia diventi un paese conservatore, o addirittura di estrema destra o fascista. E mentre la dichiarazione della Francia affrontava i diritti umani e la loro protezione, non è difficile leggere tra le righe e vedere la preoccupazione dell’UE per ciò che sarà l’Italia anche nel più ampio contesto geopolitico.

In conclusione, va notato che la Meloni ha già fatto marcia indietro su alcune delle sue idee più radicali, e sembra ora essere d’accordo con le politiche della Nato, anche se qualche spaccatura è ancora aperta nei confronti dell’UE. La leader di FdI probabilmente sa che sottrarre l’Italia all’influenza della NATO significherebbe metterla in pericolo, dal momento che sia la Russia che la Cina cercherebbero di reclutarla contro gli Stati Uniti data la sua posizione geografica strategica e il ruolo all’interno dell’UE.

Il futuro che attende l’Italia sarà complesso, sia per i responsabili e per i loro avversari, sia per Ue e Nato. Ma almeno da quest’ultima prospettiva, il punto di vista rimane positivo, con anche il membro di estrema destra del nuovo governo italiano apparentemente a bordo dell’agenda di Washington per l’Ucraina, la Cina e il Mediterraneo in generale.