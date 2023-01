Dove posizionare una centrale nucleare sulla Luna?

E dunque, come abbiamo scritto nei giorni scorsi, una centrale nucleare sulla Luna è necessaria, è possibile e soprattutto può essere sicura.

Allora ricapitoliamo i punti fondamentali di quanto raccontato recentemente, prima di addentrarci su un altro nodo che è importante come tutte le decisioni che si dovranno prendere per affrontare un problema così complesso. Andare sulla Luna è imprescindibile dalla storia. Questa volta -e lo abbiamo già detto- non è un’esibizione di forza o di potere tecnologico come fu la sfida tra Stati Uniti e Unione Sovietica nella fase più incandescente della Guerra Fredda. Oggi lo spazio è diventato un ‘prodotto maturo’. L’espressione, nel suo ecletismo può apparire profondamente ambigua ma alla fine non lo è. Si parla ormai anche a sproposito di ‘economia spaziale’. Difficile pensare che La Luna possa essere direttamente una risorsa economica per la Terra. Più credibile accettare che lo sviluppo di una base lunare stabile, con una presenza umana sostenibile sul nostro satellite sia un passo necessario da compiere prima di poter arrivare su Marte, sconfessando l’opinione del fondatore della Mars Society Robert Zubrin, secondo cui la Nasa dovrebbe puntare dritta al Pianeta Rosso.

In realtà, nelle missioni Artemis, sono previsti molti esperimenti per studiare le incognite che una spedizione umana potrà incontrare sul quarto pianeta che orbita attorno al Sole, pur con gli indiscussi distinguo: più ridotta gravità, diversa protezione dall’esposizione delle radiazioni cosmiche, adattamento alla vita su un altro corpo celeste. E poi tutta la fase sperimentale quale utilizzare le risorse presenti, lo sfruttamento dell’acqua sotto forma non uguale da quella dello stato liquido, per estendersi ad un grande laboratorio delle tecnologie che continueranno ad evolversi poi su Marte.

Tutti esercizi che avranno necessità di impianti che eroghino energia in maniera costante e continuativa.

Ma c’è una domanda che ci sembra necessaria: dove si possono installare questi produttori di energia? La questione l’abbiamo posta a uno degli scienziati della comunità scientifica mondiale, più attenti e preparati sul tema: Enrico Flamini. Già chief scientist dell’Agenzia Spaziale Italiana, attualmente titolare del corso di ‘Esplorazione del Sistema Solare’ nel corso di laurea magistrale in Scienze e Tecnologia Geologiche della Terra e dei Pianeti all’Università degli studi ‘Gabriele d’Annunzio’ di Chieti-Pescara. E, come ricorda ‘la Repubblica’, tra gli scopritori dell’acqua su Marte.

Prof. Flamini, che ne pensa di una centrale nucleare sulla Luna?

Individuare il posto dove ubicare una centrale nucleare sulla Luna è un affare molto serio. Una volta estratto dal vettore, l’impianto dovrà essere posizionato in un luogo vicino allo sbarco, su un percorso che sia libero da ostacoli o da qualunque asperità che impedisca al mezzo automatico di avanzare e compiere tutte le manovre per mettere in sicurezza i moduli rilasciati.

Certo, sulla Luna non ci sono strade preparate. Allora bisogna preparare il percorso.

Prima di compiere qualsiasi manovra serve osservare con attenzione la superficie e la sotto superficie. La superficie è ormai ben nota. Esistono come sappiamo radar a bassa frequenza che possono essere realizzati per scrutare anche la profondità della Luna e si può selezionare la loro frequenza operativa a seconda di quanto in profondità si vuole andare. In questo modo si può comprendere l’ubicazione e l’architettura dei canali scavati dal magma lavico durante le eruzioni vulcaniche, i cosidetti Lava Tubes e stabilire anche la stratigrafia della possibile collocazione della centrale. Perché se è regolite dovrà avere un tipo di appoggio, se è roccia basaltica un altro anche per garantire un adeguato scambio termico.

Dunque, Prof. Flamini, sulla Luna ci sono terremoti?

Non con la frequenza e intensità con cui si determinano sulla Terra. In un passato ormai molto lontano ci deve essere stata attività vulcanica, che ora però sembra esaurita. Qualche movimento tuttavia si registra, non causato tanto da un’effervescenza interna, quanto invece dalle interazioni con la Terra e gli stress mareali. Anche gli impatti meteoritici provocano terremoti. I crateri da impatto sono molto numerosi e sparsi sull’intero corpo e sono causati dall’impatto con i meteoridi, che sono il continuo pericolo per qualunque oggetto o persona possa essere sulla Luna. L’urto è sempre violentissimo, che sia un oggetto dalle dimensioni di un granello di sabbia o di un masso più consistente. Questo è uno dei problemi più seri da affrontare nelle spedizioni sulla Luna e per la protezione dei futuri impianti.

Ci sono posti più riparati da questi rischi?

Al momento le conoscenze al riguardo sono piuttosto indicative. In questa fase della storia del sistema solare possiamo assumere che la concentrazione degli impatti sia più elevata sul piano dell’eclittica, ovvero nelle vicinanze della zona equatoriale e più rarefatta ai poli. Ma non abbiamo una solida statistica al riguardo.

E per altre condizioni ambientali come ci si regola?

Le centrali di energia generata da combustibili nucleari sulla Terra hanno bisogno principalmente di un corso di acqua in prossimità per il raffreddamento dell’impianto. Quelli che si stanno progettando per la Luna hanno una diversa modalità di refrigerazione, lo spazio in fondo è freddo. Poi l’acqua sul nostro satellite naturale è un bene rarissimo e prezioso e una delle prime soluzioni da aver dovuto affrontare per gli ideatori ha riguardato proprio questo punto. Per cui, credo che per questo aspetto la situazione sia abbastanza chiara.

E in caso di una fuga di radiazioni?

Ogni impianto deve essere sempre dotato dei più alti dispositivi di sicurezza. In caso dovesse avverarsi un’anomalia di tale criticità c’è da tener conto che la Luna non avrà mai una densità abitativa elevata e che comunque, sia gli astronauti che tutte le apparecchiature necessarie alla ricerca devono necessariamente essere dotate di modelli di protezione dalle radiazioni ambientali che sono molto elevate.

Prof. Flamini, occorre però chiarire come avviene il trasferimento energetico sulla Luna.

Questo è uno dei temi chiave, lassù. Una delle modalità attuabili è quella della trasmissione attraverso cablaggi. Ma i cavi elettrici sono comunque fastidiosi da posare e molto pesanti, anche per muoverli con i rover. La soluzione più spinta è quella dei laser ma i raggi non devono incontrare ostacoli nella loro propagazione. E per i fasci di microonde la problematica è simile. Bene, questo sul nostro pianeta è risolvibile con tecnologie consolidate. Ma sulla Luna no. Per prima cosa, utilizzare una pala meccanica per pianare una traiettoria è possibile, certo ma assolutamente complesso. Poi c’è un altro particolare che può apparire trascurabile ma non è così: la Luna per le sue dimensioni ha un raggio di curvatura molto più accentuato del nostro orizzonte. E questo non piace ai raggi laser sulle medie e grandi distanze.

Lei ha parlato di laser. Ci sono delle applicazioni con questi dispositivi anche per la perforazione della crosta lunare.

Il vantaggio del laser è che può agire come la punta del trapano ma senza bisogno di acqua per lubrificare o raffreddare le parti mobili. I sistemi in fase di studio devono tener conto della natura della superficie sia per le rocce di natura basaltica che sulle superfici ricoperte da regolite, che nonostante sembri sabbia sulla Luna è un materiale molto duro fa scavare. Con questo sistema si può pensare anche ad un interramento sicuro delle barre esauste di uranio e plutonio, dopo averle ovviamente rinchiuse ermeticamente in bare realizzate con materiale lunare o di altri minerali che ne garantiscano la neutralizzazione.

E infine, Prof. Flamini, cosa pensa di un utilizzo della Luna così spinto?

Ritengo che tutte queste cose che ci siamo raccontati devono essere fatte. Lo credo fermamente: quando discussi la mia tesi di laurea alla facoltà di fisica della Sapienza di Roma, il tema era l’analisi di campioni lunari. È un obiettivo in cui ho sempre creduto. Ma da allora sono passati molti anni. Oggi i progetti devono avere un orientamento più attento all’ambiente e ai danni che possono arrecare alle generazioni che seguono. Allora, quando un team si mette a tavolino per concepire un nuovo progetto, è necessario non focalizzarsi solo sull’obiettivo ma sull’intero ciclo di vita, che comprende anche il suo termine. I satelliti per esempio vanno progettati per fare il loro lavoro, ma anche con un programma di autodistruzione che non faccia danni all’orbita su cui si sta muovendo. E tutto quanto eroghi energia sulla Luna -che siano pannelli solari o reattori nucleari- deve essere studiato perché una volta completata la missione, venga alienato evitando di essere un peso ingombrante o dannoso. È un cambio di paradigma senza il quale non si deve andare in nessun luogo esterno alla propria casa e credo, da perseguire anche a casa nostra.

Queste ultime riflessioni di Enrico Flamini si commentano da sole.

Secondo un numero di Focus di qualche anno fa dalle missioni sul nostro satellite naturale è rimasto un mare di detriti e spazzatura che secondo alcune stime, se le riportassimo sulla Terra peserebbero oltre 180.000 kg. La cifra forse è sovrastimata. C’è però di tutto; il programma Apollo ha abbandonato veicoli, apparecchiature, attrezzi einvolucri degli alimenti consumati, comprese scorie di ogni tipo. Non semplice vandalismo, si sono giustificati i vari responsabili delle missioni. Sono là perché, come ricorda lo storico dell’ente spaziale americano William Barry: «L’obiettivo era portare l’equipaggio, raccogliere campioni e riportare gli astronauti a Terra, senza ulteriore dispendio di fatica e carburante». Non così per le ceneri del planetologo Gene Shoemaker disperse nel 1998 al polo sud del satellite dalla sonda Lunar Prospector!

Non solo spazzatura americana. Altri reperti provengono da missioni senza equipaggio di Cina, India, Europa e Russia, che dopo aver orbitato intorno al nostro satellite hanno finito per schiantarsi continuando a rendere il suolo lunare una discarica all’aperto.

Chi sa se tra tanta monnezza ci sarà posto pure per una centrale nucleare, in quel posto che dovrebbe essere di tutti e invece sembra essere di nessuno!