‘Dottrina Mitterrand’: anche all’ Italia, in fondo, andava bene

Ma certo che lascia l’amaro in bocca la decisione della Corte di Cassazione francese, il suo negare l’estradizione a una decina di terroristi alcuni dei quali si sono macchiati di gravi reati di sangue negli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso, e da loro non una mezza parola di scusa. Ma certo che i congiunti degli assassinati hanno tutto il sacrosanto diritto e la nostra comprensione per l’atroce frustata che hanno ricevuto in viso. Ma certo che ci deve importare un fico secco, passati non sappiamo neppure più quanti anni, che questi mascalzoni finiscano, ora che sono vecchi, malati, imbolsiti, in galera: non è certo questo che si vuole e neppure questo che può dare una sia pur minima soddisfazione: i morti ammazzati nessuno li riporterà in vita, e il dolore procurato da questi delitti è irrisarcibile, inestinguibile. Quanto a loro vadano tranquillamente al diavolo, con i loro tormenti e rimorsi se ne hanno (e se ne può dubitare).

Però una parola di comprensione, quella le famiglie delle vittime avevano e hanno il diritto di averla. Siamo invece arrivati al punto che uno spregevole individuo, terrorista in quegli anni, gaglioffo nei giorni nostri, si è sentito in dovere di felicitarsi e sostenere di un suo ‘godimento’ per la sentenza francese; e c’è ancora chi, riferendosi a quei tempi, pone di fatto sullo stesso piano assassini e assassinati, carnefici e vittime. Chi ha sparato e ucciso volendo farlo, e chi inerme è stato ucciso.

L’infamia è questa. Fin qui, i moti del cuore che hanno una loro importanza e vanno considerati. Poi la lucidità, la freddezza, il cinismo anche, della mente: quelle che deve avere chi si fa carico della responsabilità di governare. Il governo delle cose e degli Stati chiede, esige, anche decisioni che possono sembrare incomprensibili e che cozzano con il senso di giustizia. Machiavelli (che dell’arte del governo la sa lunga) consiglia di imitare la volpe, il più astuto degli animali: non tirarsi indietro neanche di fronte alla possibilità di porre la propria intelligenza al servizio dell’ipocrisia e dell’inganno, sempre che, beninteso, questi siano capaci di preservare la stabilità dell’interesse e del bene comune e non quello del singolo. Astuzia che consiste nell’invenzione di artifici ingannevoli per l’avversario, ma anche saper fuggire dagli inevitabilierrori delle idee semplici, saper indovinare svolte necessarie a formulare l’azione giusta.

A questo punto occorre fare un passo indietro. La decisione della Corte di Cassazione francese si rifà, di fatto e nel concreto, a quella che usualmente si definisce la ‘dottrina Mitterrand’. Si parla della metà degli anni Ottanta. Una quantità di terroristi trovano rifugio oltralpe e si stabilisce una sorta di patto: loro si impegnano a non dare fastidio alle autorità francesi; in cambio li si ospita con buona pace delle formali richieste di estradizione, ignorate o respinte. C’è chi si impiega in giornali; chi insegna all’università; chi scrive romanzetti popolari. Fuoriusciti, insomma, di cui tutto si sa, e di cui tutto si ignora. E’ una sorta di “favore” che il leader socialista francese fa al cugino italiano: all’epoca a palazzo Chigi c’è Bettino Craxi. Non ha alcuna simpatia per quegli individui, ma intende governare e senza il fastidio di quei latitanti, che preferisce siano liberi in Francia piuttosto che processati e condannati in Italia. L’ambasciatore francese a Roma Gilles Martinet è buon amico di Mitterrand e ben introdotto nel mondo socialista italiano, ha sposato Jole Buozzi, figlia del martire antifascista). Nel suo libro “L’Observateur engagé”, fa cenno al fatto che Craxi, non volendo seccature oltre quelle che già gli procura palazzo Chigi, chiede a Mitterrand di tenersi i terroristi italiani. Il tacito patto si rinnova anno dopo anno; timidi, incerti, estemporanei, i tentativi di ottenere l’estradizione dei latitanti: tanto fumo apparente, nessun arrosto sostanziale. Sarà senz’altro un caso, ma le procure italiane quando inoltrano i loro dossier ai francesi li infarciscono di una incredibile quantità di lacune ed errori tecnici. I francesi hanno buon gioco a rispedirli al mittente: uno fa la mossa, l’altro sa che si tratta di una mossa. Al di là delle apparenze, si è consumato in tutti questi anni una sorta di gioco delle parti. Con buona pace delle dichiarazioni ufficiali, quelle che hanno pesato e contato sono state le contrattazioni e gli accordi reali.

Si vuole trovare una data di inizio: il 23 febbraio 1985. Mitterrand e Craxi si incontrano all’Eliseo. Da una ventina di giorni il presidente francese ha solennemente annunciato che la Francia concederà protezione a tutti coloro che non si sono macchiati di reati di sangue, il discorso al Palais des Spots di Rennes. A Parigi i due leader socialisti sanciscono la sostanziale impunità per ben 350 latitanti italiani. Si può obiettare che Mitterrand ha parlato di terroristi (o accusati di terrorismo come Toni Negri, Oreste Scalzone, Franco Piperno) che non si sono macchiati di omicidio. Una ‘rete’ che man mano si è allargata: basti ricordare che un personaggio come Cesare Battisti ha potuto soggiornare per anni senza problemi, prima di fuggire in Brasile (con l’aiuto dei servizi segreti francesi); e da lì, infine – ma dopo una lunghissima latitanza – essere estradato in Italia.

Il fatto vero è che per anni Parigi negava e Roma accoglieva questo No con sostanziale soddisfazione. L’importante è non avere fastidi. Vorrà pur dire qualcosa che per Giorgio Pietrostefani, condannato definitivamente per l’omicidio del commissario Luigi Calabresi nel 2000, non si chiede per vent’anni l’estradizione.

Di tutta evidenza che i francesi hanno fatto ricorso ad artifici giudirico-burocratici da azzeccagarbugli, ed è strumentale invocare gli articoli 6 e 8 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo. Ma certo che sono trascorsi decenni, che gli imputati sono persone diverse, che hanno moglie e figli, che non hanno più commesso delitti, che sono anziani e malati; ma certo che non si vuole vendetta; giustiziasì, però. E giustizia è riconoscere i torti subiti, e nessuna ragione da parte di chi li ha procurati.

Il fatto che sia l’Italia che la Francia hanno fatto e fanno un uso politico della giustizia.

Del resto, in misura maggiore è quello che si è fatto per cinquant’anni. Si faccia un “salto”: maggio 1978. Nella “prigione del popolo” dove si trova rinchiuso, prigioniero delle Brigate Rosse, Aldo Moro chiede di trattare per la sua liberazione, svela che è una prassi abituale per i terroristi palestinesi arrestati in Italia. E’ il famoso “lodo Moro”, espressione che si usa per definire gli accordi stipulati con i terroristi palestinesi: possono utilizzare il territorio italiano come base per armi e guerriglieri in cambio della garanzia di preservare la penisola da attentati. Il “lodo” non è riferibile alla sola figura di Moro: coinvolge una quantità di personalità della Democrazia Cristiana e del Partito Socialista, e per fare dei nomi: Mariano Rumor, Paolo Emilio Taviani, Giulio Andreotti, Craxi; non sono estranee le maggiori procure della Repubblica, e lambisce la presidenza della Repubblica. Quel “lodo” (chissà se ancora operativo) lega l’incolumità degli abitanti del nostro Paese, assicura approvvigionamenti energetici al tempo delle crisi petrolifere, una certa sia pur precaria stabilità nel sud del Mediterraneo. Non è roba solo di servizi segreti e poteri reali; il “lodo” è stato (e forse è ancora) parte integrante della politica dello Stato italiano (Beninteso, non è una nostra esclusiva: tanti stati europei e anche gli Stati Uniti d’America hanno fatto uso e ricorso a simili “lodi”, pur se non sono stati esentati da sanguinosi attentati).

Non si vuole equiparare la ‘dottrina Mitterrand’ ai lodi Moro. Ma la logica di base e di fondo è questa. Una logica atroce e che si può rigettare e considerare ripugnante. Però così è, anche se non ci piace.