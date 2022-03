C’è voluta la Terza Guerra Mondiale a pezzetti (copyright di Francesco, nel senso del Papa, espresso per la prima volta il 13 settembre 2014) che sta diventando sempre meno a pezzetti, perché Covid e pandemia cessassero di occupare il centro dell’informazione, della preoccupazione, e pure dell’immaginario collettivo e personale. Ma dopo cosa ci vorrà per cominciare ad allontanare l’idea e la giustificata ossessione di Guerra ed incombere della Guerra? L’invasione di extraterrestri cattivissimi alla Tim Burton, la pioggia di rane, i nazisti dell’Illinois…

Intanto notiamo ed annotiamo una formidabile scoperta, quella del (giusto) motivo per cui l’Università di Milano-Bicocca voleva bloccare le lezioni su Dostoevskij (Fëdor Michajlovič), volendo anche Dostojevski, tenute da Paolo Nori. Lo abbiamo raccontato ieri, assieme a molte altre cose, in ‘Meno Putin, più Dostoevskij‘. L’ipotesi censoria, poi rientrata, è stata ingiustamente stigmatizzata. Ingiustamente perché ad illuminarci è finalmente Sonia, preziosa e pleclara utente Twitter.

Alessandra Bocchi (@alessabocchi) riepiloga su Twitter, in inglese, la vicenda. La nostra eroica Sonia (@S_o_n_i_a), sveglia e pronta a non far passare nulla impunito, le replica spiegando chiaramente perché fosse giusto togliere la parola a Dostoevskij. «Non è stato cacciato perché russo ma perché supporta le idee di Putin e si è rifiutato di prendere le distanze da quello che sta facendo. I personaggi pubblici hanno anche questo tipo di responsabilità da sempre».

E pensare che le prezzolate fonti di informazione hanno occultato questo fondamentale fatto, che rivoluziona e fa vedere i fatti da tutt’altra, e finalmente corretta, ottica.

«Ci sono tante storie nella Storia di questa Guerra 2022 ai confini dell’Unione Europea. Con Russia ed Ucraina protagoniste, ma molte altre coinvolte. E noi tutti. Storie che trascendono dalla Tragedia alla Farsa, come diceva Marx (Karl, l’Economista, ma forse lo ripete anche Reinhard, il Cardinale). O magari dalla Farsa alla Tragedia come ci permettiamo di aggiungere» abbiamo scritto, chiamando poi di conseguenza questa nostra Nuova serie ‘Storie di Guerra 2022. Tragedia, Farsa e pure oltre…’. Ma qui siamo ancora oltre. Molto, molto oltre…

