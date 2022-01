I ricercatori canadesi dell’Università di Waterloo hanno riferito in uno studio pre-revisionato che il CBD sintetico “sembra innescare il sistema immunitario innato delle cellule, offrendo potenzialmente protezione contro agenti patogeni come SARS-CoV-2“, il virus che causa COVID- 19 e genera malattia. Insieme all’annuncio dell’Università statale dell’Oregon secondo cui due cannabinoidi della canapa possono proteggere le cellule umane dalla SARS-CoV-2, la ricerca dell’Università di Waterloo fornisce ulteriore potenza di fuoco ai produttori di CBD.La canapa potrebbe unirsi ad altre proteine ​​vegetali sane in uno sforzo nazionale per combattere l’obesità. Non è un segreto che gli Stati Uniti abbiano un problema di peso, che ha esacerbato gli effetti della pandemia di COVID-19. I Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie riferiscono che l’obesità triplica le possibilità che qualcuno che contrae il COVID-19 debba essere ricoverato in ospedale. Le aziende californiane della marijuana, già alle prese con carenza di manodopera, tasse elevate e burocrazia normativa, stanno ora lottando con l’ingorgo della catena di approvvigionamento, costringendo molti a rivalutare e rinnovare le strategie di approvvigionamento man mano che i margini si riducono.

Canada

Il CBD sintetico può proteggere i pazienti dal contrarre il Covid-19 secondo gli scienziati canadesi

Ulteriori ricerche dove si afferma che i cannabinoidi possono proteggere le cellule umane dal COVID-19 sono state rilasciate questa settimana da scienziati dell’Ontario che lavorano con CBD sintetico.

I ricercatori dell’Università di Waterloo hanno riferito in uno studio pre-revisionato che il CBD sintetico “sembra innescare il sistema immunitario innato delle cellule, offrendo potenzialmente protezione contro agenti patogeni come SARS-CoV-2”, il virus che causa COVID- 19 malattia.

Insieme all’annuncio dell’Università statale dell’Oregon secondo cui due cannabinoidi della canapa possono proteggere le cellule umane dalla SARS-CoV-2, la ricerca dell’Università di Waterloo fornisce ulteriore potenza di fuoco ai produttori di CBD che per lungo tempo hanno dovuto fare affidamento su prove aneddotiche più che su studi accademici per sostenere il valore medicinale della pianta.

Il CBD sintetico agisce aumentando la risposta antivirale delle cellule a tre proteine ​​chiave prodotte dal genoma SARS-CoV-2, hanno concluso gli scienziati di Waterloo. Hanno esaminato le risposte antivirali nelle cellule renali umane, da sole e in combinazione con il CBD, e gli effetti del CBD nelle cellule di controllo sane.

«Quando le cellule dei polmoni o del tubo digerente vengono infettate da un virus, hanno la capacità di percepire e rispondere, anche prima che il sistema immunitario si accorga della presenza di un virus», ha affermato Robin Duncan, ricercatore capo dello studio e professore nel Il Dipartimento di Kinesiologia e Scienze della Salute dell’Università di Waterloo, in una dichiarazione dell’università.

«Lo fanno attivando risposte innate all’interno delle cellule, che formano la prima linea di difesa».

Ma questo sistema di risposta precoce non è stato buono nel caso del COVID-19, che ha portato a tassi di infezione elevati, ha aggiunto Duncan.

«Con un virus di tipo RNA, come SARS-CoV-2, le cellule dovrebbero attivare un sistema innato che taglia il genoma virale, il che fa sì che anche le cellule infette subiscano un processo chiamato apoptosi, una sorta di morte cellulare controllata che elimina cellule infette all’inizio», ha detto.

Questo processo ferma o rallenta l’infezione nel corpo o ad altri.

«Quando abbiamo combinato il CBD con queste proteine ​​virali, hanno avuto una capacità molto migliore di attivare questo sistema e di attivare l’apoptosi», ha detto Duncan.

Nelle cellule che non erano state esposte alle proteine ​​SARS-Cov-2, il CBD in quantità terapeutiche sembrava innescare il loro sistema antivirale innato e le rendeva più pronte a combattere un’infezione virale, anche senza attivare l’apoptosi, ha detto Duncan.

Il CBD alla giusta dose potrebbe aiutare le cellule a prepararsi a rispondere a un virus, ma non provoca una risposta a meno che non sia necessario, ha affermato la collega post-dottorato Maria Fernandes, che ha eseguito gli studi sulle cellule.

Ciò è supportato dalle prove di uno studio su pazienti che usano un farmaco farmaceutico ad alte dosi a base di CBD autorizzato negli Stati Uniti (Epidiolex) per il trattamento di rari tipi di epilessia, ha affermato Duncan. Lo studio, condotto da scienziati dell’Università di Chicago, con il finanziamento del National Institutes of Health, ha mostrato che i pazienti che assumevano CBD ad alte dosi su prescrizione avevano un rischio circa 10 volte inferiore di risultare positivi al COVID-19.

«Se guardi l’ultima cifra, riferiscono sul rischio di risultare positivi al COVID-19 nelle persone che usano Epidiolex e analizzano le informazioni in una varietà di modi diversi», ha detto Duncan a Hemp Industry Daily.

La ricerca dell’Università di Chicago è stata pubblicata come studio sottoposto a revisione paritaria nel marzo 2021.

«Normalmente, gli studi scientifici vengono pubblicati dopo essere stati sottoposti a revisione paritaria, dalla rivista in cui saranno pubblicati“, ha affermato Duncan. “Tuttavia, data l’urgente necessità di condividere le informazioni relative a COVID-19 il più rapidamente possibile, molti ricercatori stanno ora pubblicando versioni pre-riviste da pari».

Lo studio dell’Università di Waterloo è co-autore di Duncan, Fernandes, John Zewen Chan, Chia Chun Joey Hung e Michelle Tomczewski. L’università afferma che lo studio è in fase di revisione sulla rivista Life Sciences.

La notizia segue la ricerca dell’Oregon State University che ha scoperto che due composti di canapa – CBDa e CBGa – possono impedire al virus che causa COVID-19 di entrare nelle cellule umane.

Stati Uniti

Il potenziale della canapa nei confronti del Covid è più grande della sola dimensione CBD: il “caso” dell’obesità

Buone notizie: la canapa può ridurre l’impatto del COVID-19.

Non si sta parlando di cannabinoidi, anche se una nuova ricerca mostra che potrebbero esserci delle promesse dagli estratti di canapa.

Qui si intende, invece, in merito al potenziale del grano di canapa come alternativa alla carne.

La canapa potrebbe unirsi ad altre proteine ​​vegetali sane in uno sforzo nazionale per combattere l’obesità, se solo i politici prendessero sul serio il finanziamento degli sforzi per migliorare la salute generale del Paese.

Obesità e COVID-19

Non è un segreto che gli Stati Uniti abbiano un problema di peso, che ha esacerbato gli effetti della pandemia di COVID-19.

I Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie riferiscono che l’obesità triplica le possibilità che qualcuno che contrae il COVID-19 debba essere ricoverato in ospedale.

Una volta ricoverati in ospedale, i pazienti obesi con COVID-19 hanno maggiori probabilità di aver bisogno di ventilatori, hanno maggiori probabilità di aver bisogno di cure intensive e, tragicamente, hanno maggiori probabilità di morire.

Questa è una statistica spaventosa in un Paese in cui oltre il 42% degli adulti è considerato obeso.

La scienza è chiara: le condizioni di salute sottostanti come l’obesità sono fattori chiave che mantengono gli Stati Uniti nella posizione non invidiabile di guidare il mondo nelle morti per pandemia.

Le piante possono aiutare

La spesa pubblica per cibo e salute mostra quanto siano incasinati gli Stati Uniti quando si tratta di affrontare questo problema.

Il segretario del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti Tom Vilsack sottolinea spesso che gli Stati Uniti ora spendono di più ogni anno per il trattamento del diabete di quanto non facciano per gestire l’intero USDA.

È solo pazzesco. Eppure i politici sembrano riluttanti a fare il tipo di investimenti necessari per cambiare il modo in cui l’America mangia e per ridurre i nostri tassi incredibilmente alti di obesità, diabete e malattie cardiovascolari. La recente legge sulle infrastrutture da 1 trilione di dollari affronta la catena di approvvigionamento alimentare solo migliorando la fornitura di banda larga nelle aree rurali.

Per troppo tempo, gli Stati Uniti hanno incentivato la monocoltura e la produzione di carne su larga scala. Il risultato di questo esperimento fallito è tutto intorno a noi, evidente in un’economia agricola dominata da pochi grandi attori e una popolazione così sovrappeso che milioni di americani hanno sviluppato condizioni di salute che li mettono a rischio di COVID-19 e altre malattie mortali.

Il potenziale della canapa

La pianta di canapa potrebbe aiutare a risolvere la crisi dell’obesità nel Paese. Dobbiamo solo investire in esso, invece di sovvenzionare la produzione di carne.

Il Governo degli Stati Uniti spende più di 38 miliardi di dollari ogni anno per sovvenzionare le industrie della carne e dei latticini. Nel frattempo, assegna meno dell’1% di tale importo ogni anno per sovvenzionare la produzione di frutta e verdura.

Un analista dell’Università della California, Berkeley, ha stimato nel 2015 che una libbra di hamburger costerebbe $30 senza alcun sussidio governativo.

I produttori di grano non stanno aiutando. Secondo le Nazioni Unite, circa il 33% della superficie agricola globale va a nutrire animali allevati per la carne.

La canapa potrebbe aiutare a cambiare le cose. I prodotti a base di semi di canapa sono ricchi di grassi sani e forniscono tutti e nove gli aminoacidi essenziali. Queste qualità rendono la canapa la base perfetta per le alternative alla carne che potrebbero aiutare ad alleviare l’epidemia di obesità mortale della nazione.

Molti lettori di questa rivista sanno tutto sul profilo nutrizionale della canapa e non hanno bisogno che ne parli. Ma l’industria deve fare un lavoro migliore parlando con elettori e politici che non fanno uso di cannabis. Il potenziale alimentare della canapa potrebbe essere tanto potente per la salute umana quanto qualsiasi allettante beneficio dei cannabinoidi.

Pensala come la promozione della pandemia di cui è sicuro parlare per gli operatori di cannabis.

Stati Uniti

Secondo uno studio, i consumatori ritengono che il delta-8 THC sia il fratello minore un po’ più gentile e carino

I consumatori che scelgono i prodotti delta-8 THC affermano che forniscono tutti i vantaggi del delta-9 THC con meno reazioni avverse, secondo un paio di studi accademici che forniscono alcune delle più ampie informazioni sulla popolarità dell’isomero THC comunemente derivato dal CBD.

La collaborazione di ricerca, che ha incluso ricercatori dell’Università del Michigan ad Ann Arbor, dell’Università di New York a Buffalo e del produttore di cannabinoidi Bison Botanics con sede a Buffalo, ha portato a due studi basati su un sondaggio di oltre 500 persone sulle loro esperienze con il delta -8 THC e il suo confronto con la marijuana.

A causa di un mosaico di leggi negli stati degli Stati Uniti, con alcuni stati che vietano il delta-8 THC e altri con programmi legali sulla marijuana che lo regolano attraverso i loro consigli sulla cannabis, i ricercatori hanno deciso di esplorare i reali impatti del delta-8 THC sui consumatori, rispetto al delta-9 THC.

«Abbiamo scoperto che le persone che utilizzano il delta-8-THC avvertono meno effetti collaterali negativi e lo usano in modalità più sicure, come lo svapo o gli edibili o l’uso topico», ha affermato Jessica Kruger, assistente professore di salute della comunità e comportamento sanitario nella School of Public Health and Health Professions di UB.

La Kruger è co-autoice di entrambi gli articoli con suo marito Daniel J. Kruger, un ricercatore presso il Population Studies Center presso l’Università del Michigan che ha anche un’affiliazione alla facoltà di UB.

In 14 Stati che hanno vietato il delta-8 THC, sei hanno legalizzato la cannabis per uso adulto, 10 hanno mercati legali per uso medico e tre hanno depenalizzato l’uso ricreativo, il che è “paradossale” considerando gli effetti del delta-8 THC, secondo Daniel Kruger.

In uno studio ha avvertito che la repressione del THC delta-8 potrebbe non essere giustificata. Molte repressioni stanno arrivando sulla scia degli avvertimenti delle autorità sanitarie federali che i prodotti delta-8 stanno causando ricoveri.

«Sebbene l’ambiente legale stia diventando più restrittivo per il delta-8-THC rispetto al delta-9-THC, i risultati suggeriscono che il delta-8-THC può essere ugualmente efficace per gli scopi desiderati dell’uso di cannabis e ridurre gli effetti indesiderati o avversi» ha scritto.

Cosa dice il sondaggio

Bison Botanics ha utilizzato i suoi canali di social media per reclutare 521 consumatori di THC delta-8 da 38 stati per partecipare allo studio di ricerca confrontando le loro esperienze di THC delta-8 e THC delta-9.

Il fondatore e presidente di Bison Botanics, Justin Schultz, ha affermato che i clienti sono preoccupati di perdere l’accesso ai prodotti delta-8 THC ed erano entusiasti di condividere le loro esperienze per prevenirlo.

Il sondaggio ha rilevato:

• Due terzi dei consumatori usano commestibili delta-8 THC come le caramelle gommose.

• I consumatori hanno riferito che le loro esperienze hanno offerto relax, sollievo dal dolore ed euforia.

• La maggior parte dei consumatori ha affermato di poter svolgere le normali attività quotidiane senza sperimentare effetti collaterali associati all’uso di marijuana come paranoia, ansia o fame.

• Il 51% dei consumatori ha riferito di aver utilizzato delta-8 THC per il trattamento di condizioni mediche e di salute come ansia, attacchi di panico, stress, depressione, disturbo bipolare e dolore cronico.

• Il 78% ha dichiarato di non aver segnalato l’uso del delta-8 THC al proprio medico.

• In media, i partecipanti allo studio hanno riportato poca o nessuna paranoia e ansia durante l’uso del delta-8 THC.

• I partecipanti hanno mostrato una mancanza di conoscenza delle dosi efficaci di delta-8 THC e la maggior parte ha affermato di fare affidamento sulle informazioni provenienti da Internet o sulle proprie esperienze.

Sono necessarie ulteriori ricerche

Il team di ricerca ha affermato che la necessità di studi relativi al delta-8 THC e ad altri cannabinoidi in arrivo sul mercato è fondamentale per informare le politiche, i regolamenti e le politiche.

«Sebbene il delta-8-THC sembri avere alcuni attributi davvero grandi e positivi, dobbiamo saperne di più e dovremmo essere cauti con qualsiasi prodotto che sta arrivando sul mercato non regolamentato e non testato», ha detto Jessica Kruger.

«Occorrono ulteriori ricerche perché questo potrebbe essere un possibile modo per ridurre i danni per coloro che usano cannabis e per consentire alle persone di avere meno reazioni negative».

Stati Uniti

La crisi della catena di approvvigionamento colpisce le aziende di marijuana della California

Le aziende californiane della marijuana, già alle prese con carenza di manodopera, tasse elevate e burocrazia normativa, stanno ora lottando con l’ingorgo della catena di approvvigionamento, costringendo molti a rivalutare e rinnovare le strategie di approvvigionamento man mano che i margini si riducono.

I vincoli, che hanno attanagliato l’economia globale, sono una combinazione di problemi di manodopera alimentati dalla pandemia, ritardi di spedizione e consegna dei prodotti, nonché aumento dei prezzi su qualsiasi cosa, dalle materie prime e dalle attrezzature alle flotte e ai servizi pubblici.

«Tutto sta costando molto di più, soprattutto sul lato industriale», ha affermato Will Brophy, capo delle operazioni di Nabis, un distributore all’ingrosso di cannabis a Oakland.

Un’illustrazione strabiliante: Hara Supply, con sede a Las Vegas, uno dei più grandi distributori pre-roll del mondo, ha visto i costi di spedizione dei container dall’India passare da $3.000 prima della pandemia a $25.000 oggi, un enorme aumento del 733%.

Quell’aumento dei prezzi arriva mentre l’inflazione sta accelerando a livello nazionale.

A novembre, l’indice dei prezzi al consumo negli Stati Uniti è salito dello 0,8% su base mensile e del 6,8% su base annua, spingendo l’indicatore chiave dell’inflazione di beni e servizi a un massimo di 39 anni.

La crisi logistica e l’aumento dei costi, senza dubbio, stanno colpendo gli operatori di cannabis da costa a costa, ma da nessuna parte l’effetto è più immediato che in California: oltre il 40% delle importazioni marittime della nazione passa attraverso i porti adiacenti di Los Angeles e Long Beach da solo.

Nabis, da parte sua, deve far fronte a costi significativamente più elevati per il suo terzo centro di distribuzione, che l’azienda prevede di aprire quest’estate.

L’hub previsto è una struttura di 86.000 piedi quadrati nella Central Valley, che quasi raddoppia lo spazio dei magazzini di Nabis a Los Angeles e Oakland messi insieme.

Nabis ha visto aumentare rapidamente i costi di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e flotta negli ultimi sei mesi, mentre i cicli di approvvigionamento di alcuni prodotti sono stati ritardati di settimane.

Solo in un esempio tra tanti, le borse venivano generalmente consegnate entro pochi giorni; ora ci vogliono dalle due alle quattro settimane, ha detto Brophy.

«Il costo della spedizione è aumentato. Il costo dell’acciaio è aumentato considerevolmente nell’ultimo anno», ha aggiunto.

Anche i nuovi veicoli sono difficili da trovare mentre i veicoli usati costano di più. Anche i camion refrigerati sono scarsi, un riverbero della carenza globale di microchip.

«Ci sono molti costi nascosti che derivano dall’inflazione nel mercato generale“, ha detto Brophy.

Rimescolando parti e materiali

Nabis è tutt’altro che l’unico operatore di cannabis californiano che sente il pizzico dei problemi della catena di approvvigionamento della Nazione.

Atlas Seed, un fornitore di semi di cannabis con sede nella contea di Sonoma, ha visto i suoi margini crollare l’anno scorso a causa dei costi dei materiali alle stelle.

«Alcuni materiali sono ora due volte più costosi o quasi impossibili da procurarsi, dai materiali di imballaggio al nastro gocciolante per i nostri sistemi di irrigazione», ha affermato William Hancock, comproprietario e direttore delle vendite dell’azienda.

Un’offerta eccessiva di fiori di marijuana in California ha anche ridotto le vendite riducendo la domanda e i prezzi di semi.

Nel 2020, «abbiamo sperimentato un mercato di venditori per fiori di cannabis e siamo stati in grado di realizzare un margine di profitto dal 70% all’80%», ha affermato Hancock.

Ma l’anno scorso, ha aggiunto, i margini di profitto sono scesi in media dell’80%.

I prezzi del rame salgono

Il prezzo del rame è triplicato durante la costruzione dell’impianto di coltivazione e lavorazione di 170.000 piedi quadrati di 4Front Ventures recentemente aperto nel sobborgo di Commerce di Los Angeles.

L’operatore multistato con sede a Phoenix ha anche affrontato la carenza di hardware di vaporizzazione per mesi e i ritardi prolungati nei porti.

«Ci sono questi enormi ritardi di spedizione imprevisti“, ha affermato Josh Krane, vicepresidente delle operazioni di 4Frontin California.

«Ho macchine in attesa, ho imballaggi in attesa. Ho tutto tranne le materie prime per i commestibili in attesa su quelle navi in ​​questo momento».

Il problema è abbastanza diffuso da interessare anche società ausiliarie, come InSpire Transpiration Solutions con sede a San Francisco, specializzata in sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento (HVAC).

Anche se la catena di fornitura dell’azienda è principalmente domestica, InSpire ha affrontato la carenza di componenti a livello globale, in particolare i microchip utilizzati nelle ventole del condensatore e nei controller programmabili.

«Tutti sono in competizione con la grande tecnologia e l’industria automobilistica per queste parti», ha affermato Bryan Hesterman, Chief Operating Officer.

I vincoli della catena di approvvigionamento hanno colpito InSpire la scorsa estate su più fronti.

Secondo Hesterman, le chiusure di fabbriche legate alla pandemia, la carenza di camionisti e la sospensione delle garanzie di servizio da parte dei maggiori fornitori di consegne della nazione hanno ritardato di mesi i ritiri e le consegne dell’azienda.

«Questo rende difficile stabilire aspettative chiare con i nostri clienti sui programmi di consegna», ha affermato.

Alla ricerca di soluzioni

Con i materiali di imballaggio dei prodotti a base di cannabis, come carta, cartone ondulato e plastica, in aumento del 25%-60% lo scorso anno, i fornitori hanno dovuto essere creativi per ridurre i costi, afferma Jesse Dixon, direttore della pianificazione strategica per la GPA Global con sede in Cina.

Il produttore di imballaggi, che gestisce uno stabilimento nella San Fernando Valley, sta ora acquistando materie prime sfuse e semplificando l’imballaggio per ridurre i costi.

L’azienda sta inoltre sfruttando le partnership della catena di approvvigionamento con altri produttori globali per evitare «costi di trasporto insostenibili», facendo affidamento sulla produzione nazionale nel sud della California e nel Massachusetts per riprogettare l’imballaggio e la produzione esclusivamente per il mercato statunitense.

«La nostra struttura di Los Angeles ha compiuto miracoli per supportare i marchi californiani che hanno un disperato bisogno di una fonte per imballaggi rapidi», ha affermato Dixon, che ha sede presso l’operazione GPA di Chatsworth appena fuori Los Angeles.

4Front ora ordina hardware da fornitori asiatici e nazionali da sei a nove mesi prima della produzione, secondo Krane.

Oltre all’approvvigionamento in precedenza, 4Front ha anche firmato accordi con alcuni fornitori per immagazzinare l’inventario e assorbire alcuni di quei costi di trasporto.

«Cerchiamo costantemente di acquistare nuovi fornitori», ha affermato Krane. «Il vero nome del gioco è stato cercare di bloccare e trovare riserve di inventario già sbarcate a livello nazionale».

Hara Supply, produttore di pre-roll con sede a Las Vegas, ha fatto affidamento sui suoi nove stabilimenti di produzione in India per soddisfare gli ordini di coni per oltre 100 marchi, confezionatori, distributori e rivenditori della California.

Nel corso della pandemia, Hara è riuscita a incrementare la produzione all’estero da 3 milioni di coni pre-roll al mese a oltre 20 milioni per il solo mercato californiano, secondo il fondatore Bryan Gerber.

«Poiché non stiamo acquistando capacità da qualcuno come gli altri produttori di coni o marchi di coni, siamo stati in grado di dare la priorità ai clienti», ha affermato Gerber.

Nabis non prevede di tornare alla produzione just-in-time, una pratica industriale comune in cui la produzione è orientata a soddisfare la domanda, piuttosto che creare scorte in eccesso.

Ora l’azienda sta cercando di fare scorta di materie prime e di organizzare altre contingenze.

«La gente riconosce che la catena di approvvigionamento non è infallibile», ha detto Brophy di Nabis. “Abbiamo dovuto aumentare notevolmente il nostro processo di approvvigionamento nei nostri magazzini per tenere conto di un ciclo di approvvigionamento di più settimane per determinati prodotti».

«Alcune di queste misure precauzionali che stiamo prendendo ora probabilmente rimarranno in vigore per un bel po’».

Stati Uniti

Le dimensioni del lotto, il tasso di fallimento determinano i costi dei test sulla cannabis, concludono i ricercatori

Qualcuno sta pensando di avviare un laboratorio di cannabis?

Qualcuno pensa che sia una miniera d’oro da solo da raccogliere?

Meglio ripensarci!

I test di laboratorio non sono per i deboli di cuore e possono essere decisamente spietati in alcune circostanze.

Molti potenziali proprietari di laboratori e investitori non sono scienziati e potrebbero in effetti essere imprenditori per la prima volta.

Il quadro dei fattori che entrano nell’equazione è ampio e spesso sottovalutato.

I ricercatori dell’Università della California, a Davis, hanno sgranocchiato i numeri sui costi dei test sulla cannabis in California.

Utilizzando una serie di ipotesi con un modello di simulazione statistica, hanno concluso che i predittori più significativi del costo dei test sono la dimensione del lotto e il tasso di fallimento del test.

Nel mercato californiano del 2019, i ricercatori hanno scoperto che la dimensione del lotto di 8 libbre di fiori di cannabis essiccati, insieme a un tasso di fallimento del 4%, costerà circa $136 per libbra per soddisfare i requisiti di test normativi.

Il modello di ricerca si basava su 49 laboratori della California e 1.210 distributori approvati dal Bureau of Cannabis Compliancedello Stato.

Le variabili considerate nelle simulazioni includevano la distanza tra laboratori e distributori, le dimensioni del laboratorio, le dimensioni dei lotti e il volume dei test.

I ricercatori hanno anche suddiviso il costo dei test di laboratorio per i campioni testati con “successo” rispetto a quei campioni che in precedenza non erano riusciti a soddisfare le specifiche normative.

Nel modello sono state prese in considerazione variabili aggiuntive come i costi operativi annuali, le spese di avvio, le apparecchiature di campionamento, la strumentazione e il personale.

Per stimare l’efficienza di un laboratorio, ovvero il numero di campioni testati con successo ogni anno, i ricercatori hanno formulato quattro serie di ipotesi:

• Numero massimo di campioni che potrebbero essere teoricamente testati.

• Rapporto tra i test effettivi e il totale dei test possibili al giorno.

• Rapporto tra i test non riusciti e tutti i test.

• Numero di giorni di test annuali.

Il documento dei ricercatori, intitolato “Costi della conformità ai test sulla cannabis: valutazione dei test obbligatori nel mercato della cannabis in California”, fornisce una valutazione completa delle variabili più significative necessarie per prevedere il costo di apertura e gestione di un laboratorio di test della cannabis.

Tuttavia, i potenziali proprietari e investitori dovrebbero essere consapevoli dei rischi complessivi associati al progetto.

La previsione più significativa è l’imprevedibile. Si consiglia ai potenziali proprietari di pianificare l’imprevisto: è destinato ad accadere.

L’unica parte che non può essere prevista è sapere dove o quando avverrà il guasto.

Ma, state tranquilli, ci sarà un guasto.

Alcune delle maggiori sfide includono la comprensione:

• L’importanza di assumere uno staff di laboratorio senior efficace ed esperto con decenni di esperienza di laboratorio.

• Gli strumenti si guasteranno.

• I requisiti e le specifiche normative cambieranno (sono stati un obiettivo in movimento per anni).

• I materiali di consumo necessari per lo sviluppo del metodo costeranno sempre più del previsto.

Non c’è niente di economico nell’aprire un laboratorio di test sulla cannabis, in particolare se il laboratorio è costretto ad aprire le sue porte prima di stabilire una base tecnicamente e scientificamente solida nei metodi di test.

Si consiglia ai proprietari di non illudersi che l’apertura del laboratorio con un ambito di test abbreviato non comprometta la qualità del successivo sviluppo del metodo.

I metodi successivi subiranno quasi sempre il destino di essere affrettati e compromessi perché le risorse saranno assegnate all’elaborazione dei campioni dei clienti.

Il risultato finale? Crisi croniche, personale di laboratorio ad alta energia e stressato.

L’apertura prematura del laboratorio probabilmente posizionerà il laboratorio per lottare e possibilmente implodere.