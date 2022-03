Città cadute -tra le quali Kherson-, alcune in procinto di cadere -Mariupol-, altre ancora in attesa dell’attacco -Odessa-, centrali nucleari prese -Chernobyl-, anche a rischio di un terribile incidente nuclerare -come accaduto nelle scorse ore presso la centrale nucleare di Zaporizhzhia-, la morsa della Russia sull’Ucraina si chiude sempre più. Difficile prevedere quando la chiusura sarà completata, né come e tanto meno cosa sarà l’Ucraina dopo questa guerra.

E però alcuni degli altri Paesi dell’area hanno paura, si chiedono chi sarà il prossimo obiettivo di Vladimir Putin tra gli altri Paesi post-sovietici.

«Cinque Paesi oltre all’Ucraina –Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia e Moldova– sono classificati dall’UE come suoi vicini nel partenariato orientale. Tre di loro hanno celebrato mercoledì 2 marzo il trentesimo anniversario della loro adesione alle Nazioni Unite. Eppure sono ancora bloccati in una zona grigia, al di fuori dell’UE e della NATO», afferma Thomas De Waal, senior fellow presso Carnegie Europe, specializzato nell’Europa orientale e nella regione del Caucaso. Ora l’Europa deve rafforzare la resilenza di questi Paesi, in particolare Georgia, Moldova, Armenia e Azerbaigian. Sono, ciascuno per motivi diversi, tra quelli che temono di essere i prossimi obiettivi della furia di Vladimir Putin, magari anche prima dei Paesi Baltici. In effetti, da mesi i Paesi Baltici danno segno di temere un attacco russo. E ora il ‘ponte’ terreno dalla Polonia ai Paesi Baltici, il corridoio di Suwalki, appare come un terreno al quale riservare attenzione in quanto potrebbe essere da lì che arriva l’attacco.



«C’è molto da dire sui fallimenti della governance e sulle istituzioni imperfette in tutti questi Paesi. Ma tre decenni dopo la caduta dell’URSS, sono tutti stati sovrani a tutti gli effetti. L’orribile paradosso è che anche nei giorni peggiori della loro fragile statualità negli anni ’90, nessuno di questi Paesi ha affrontato la sfida alla sua stessa esistenza che l’Ucraina deve affrontare nel 2022. Il Presidente russo Vladimir Putin non sta più solo rivisitando il 1991, ma ci sta inviando fino al 1939, o addirittura al 1918, quando una potenza imperiale poté portare il suo esercito in uno Stato vicino.

Da un giorno all’altro l’UE deve trasformare una politica di vicinato incentrata su riforme incrementali in una che riguardi la sopravvivenza di questi Paesi come Stati».

Thomas De Waal analiza la situazione di ciascun Paese.

«In Bielorussia l’acquisizione da parte della Russa è già avvenuta. «È il partner militare a pieno titolo di Mosca nella nuova guerra. In mezzo alla carneficina in Ucraina è facile trascurare che la Russia ora ha effettivamente inghiottito tutta la Bielorussia e che è persa per l’Europa nel prossimo futuro. Un Paese di nove milioni di persone ha ora rinunciato alla sua indipendenza».

«La Russia esercita un enorme potere in Armenia, che è un membro dei blocchi militari ed economici guidati dalla Russia, dell’Organizzazione del Trattato di sicurezza collettiva e dell’Unione economica eurasiatica. La Russia ora gestisce efficacemente anche l’enclave del Nagorny Karabakh, popolata da armeni, dopo la fine della guerra del 2020 tra Armenia e Azerbaigian.

Il primo ministro Nikol Pashinyan è salito al potere con la volontà di spostare l’Armenia verso l’Europa. Nel suo populismo donchisciottesco, non assomiglia a nessuno nello spazio post-sovietico tanto quanto il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ma l’Ucraina e l’Armenia si trovano su lati diversi del divario geopolitico. È stato un risultato che l’Armenia sia riuscita ad astenersi dal voto dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite che denunciava l’invasione russa dell’Ucraina il 2 marzo 2022. Un esperto armeno descrive il primo ministro come un ‘utile trofeo per Putin’ come l’uomo che si è impegnato ad attuare l’accordo di cessate il fuoco imposto dalla Russia che ha posto fine alla guerra del 2020. Ma la Russia ha molte leve economiche e politiche a lungo termine in Armenia che può utilizzare e molti amici utili come l’ex Presidente e leader dell’opposizione Robert Kocharyan.

L’UE, attraverso il suo accordo di partenariato globale e rafforzato (CEPA), e anche le organizzazioni della diaspora armena che si sono opposte a Pashinyan a causa della guerra del 2020, dovrebbero ora muoversi per sostenere esplicitamente il governo democraticamente eletto del Paese».

«L’Azerbaigian è in sgradevole equilibrio tra Russia e Ucraina. Il Presidente Ilham Aliyev si è recato a Kiev a gennaio. Poi è stato convocato a Mosca appena due giorni prima dell’invasione russa per firmare un accordo di ‘cooperazione’ già redatto con Putin. L’ottica era orrenda per Aliyev, ma gli forniva alcune garanzie. Il primo punto dell’accordo parla di integrità territoriale e «adesione ai principi di non interferenza reciproca negli affari interni’». «Questo, insieme a un accordo molto più stretto con la Turchia, ha comprato ad Aliyev una sorta di polizza assicurativa.

Ma l’Azerbaigian è più vulnerabile nella sfera economica. L’accordo lega Baku a Mosca più strettamente, contenendo molto linguaggio sulla cooperazione economica, che potrebbe fare dell’Azerbaigian una via di fuga per le compagnie russe che cercano di evitare le sanzioni occidentali. E c’è un impegno ad «astenersi dal svolgere qualsiasi attività economica che rechi danno diretto o indiretto agli interessi dell’altra parte» che, almeno sulla carta, sembra dare voce a Mosca sui futuri progetti energetici dell’Azerbaigian».

I due Paesi più in pericolo sono Moldava e Georgia.

«In Moldova, la geografia è destino. È vicino all’UE e lontano dalla Russia, sebbene costituzionalmente neutrale e formalmente obbligato a non aderire alla NATO. Il governo filo-europeo di Maia Sandu deve affrontare un’opposizione filo-russa abbastanza forte e una crisi a breve termine quando decine di migliaia di rifugiati ucraini entreranno in Moldova.

Lo scenario da incubo ora è se l’avanzata russa continua lungo la costa del Mar Nero fino a Odessa e le truppe si uniscono a quelle in Transnistria, la provincia separatista della Moldova finanziata e armata dalla Russia per trent’anni. L’amministrazione de facto in Transnistria al momento vuole tenere la testa bassa e avere entrambe le cose: ottenere sostegno politico da Mosca e mantenere una piccola forza militare russa sul suo suolo mentre fa affidamento sulla Moldova e l’UE come partner economici.

La Russia ha scarso interesse per la Transnistria, ma potrebbe guardarla con forte interesse come nuova base militare avanzata. I moldavi saranno stati terrorizzati nel vedere Alexander Lukashenko lanciare inavvertitamente una mappa di invasione che mostrava una freccia che puntava in Moldova da sud».

Nel frattempo, la Georgia è per molti versi la gemella dell’Ucraina. La dichiarazione di Bucarest del 2008 che impegnava vagamente entrambi i Paesi all’adesione alla NATO, li ha lasciati nel peggiore dei due mondi: senza un piano di adesione formale e con la Russia più antagonista.

Tbilisi ha assistito per diversi giorni a manifestazioni di massa a sostegno dell’Ucraina. Il Presidente, Salome Zurabishvili, riflette l’umore del pubblico, appoggiando l’Ucraina e girando le capitali europee. Il primo ministro Irakli Garibashvili -la sua è la posizione più potente- è stato deplorevole e codardo in confronto, rifiutandosi di condannare esplicitamente la Russia e guadagnandosi un rimprovero dalla sua controparte ucraina nel processo.

La politica di gestione della Russia del governo del ‘Sogno georgiano‘, una volta di successo, è andata a pezzi. Tbilisi ha litigato sia con Bruxelles che con Washington per il suo arretramento dalla democrazia. Con un lieve compiacimento nei confronti della Russia, pur non raggiungendo i suoi tradizionali alleati occidentali, la Georgia potrebbe avere il peggio di entrambi i mondi. Inoltre, la guerra ha galvanizzato l’opposizione e sta esacerbando la prolungata crisi politica del Paese.

Se Putin avesse l’ambizione di conquistare la Georgia in un modo o nell’altro, avrebbe più difficoltà che in Ucraina. Il sostegno alla Russia si ferma definitivamente ai confini de facto dell’Abkhazia e dell’Ossezia del Sud. La generazione più giovane parla a malapena russo. Nessun partito politico sostiene l’unione con la Russia. Eppure vediamo in Ucraina che Putin può evocare un casus belli dal nulla.

Il 3 marzo, prima la Georgia e poi la Moldovahanno preso la storica decisione di anticipare la propria domanda di adesione all’UE. È altamente improbabile che i due Paesi aderiscano all’unione in tempi brevi, ma le loro richieste riflettevano il loro profondo allarme per la guerra di Mosca contro l’Ucraina e il desiderio di avvicinarsi politicamente all’UE.

La strada per l’adesione all’UE è generalmente lunga e ardua e comporta anni di riforme sociali, giuridiche ed economiche. Per ottenere anche lo status di candidato all’adesione, un Paese deve ottenere il via libera da tutti i governi membri dell’UE.

Un ulteriore ostacolo per Moldova e Georgia è che entrambi i Paesi hanno regioni separatiste sostenute dalla Russia all’interno del loro territorio.

Un territorio critico, che più di altri dovrebbe temere l’intervento russo, è il corridoio di Suwalki(noto anche come Suwalki Gap), che separa l’exclave russa di Kaliningrad sul Mar Baltico dalla Bielorussia, che ora ospita migliaia di truppe russe e presto sede di forze russe di stanza permanente, inclusi jet da combattimento avanzati e armi nucleari. È anche l’unico modo per arrivare su strada o in treno dalla Polonia e dall’Europa centrale agli Stati baltici, probabilmente i membri più esposti della NATO», afferma John R. Deni, professore di ricerca presso lo Strategic Studies Institute dell’US Army War College e senior fellow presso l’Atlantic Council. «Una mossa russa per prendere il controllo del corridoio può sembrare inverosimile, poiché comporterebbe esplicitamente un attacco al territorio della NATO, innescando una risposta militare statunitense. Tuttavia, se la reinvasione dell’Ucraina da parte di Mosca ha una lezione fondamentale da offrire a questo punto, è che i funzionari statunitensi e alleati devono prepararsi ora per gli scenari peggiori concentrandosi sulle effettive capacità militari russe nella regione», afferma Thomas De Waal.



«Largo quaranta miglia in linea d’aria, il corridoio di Suwalki non è un gran corridoio, almeno in termini di confini naturali come fiumi, coste o montagne. Guidando attraverso l’area lo scorso ottobre, durante un viaggio di ricerca presso le unità della NATO, l’ho trovata una vasta regione rurale,caratterizzata prevalentemente da terreni agricoli ondulati intervallati da foreste e piccoli villaggi. Gran parte di esso è terreno ideale per veicoli cingolati come i carri armati, date le carreggiate molto limitate e le dolci colline. Due autostrade, una con due corsie a tratta, l’altra con una sola corsia a tratta, più una linea ferroviaria, sono tutte le infrastrutture di trasporto a terra che collegano la Polonia con gli Stati baltici. Dalla prima invasione russa dell’Ucraina, nel 2014, funzionari del governo occidentale, leader militaried esperti di think tank hanno prestato particolare attenzione a questo passaggio relativamente stretto tra gli alleati, principalmente a causa del punto di strozzatura che rappresenta se la Russia cercasse di tagliare i Paesi baltici. Queste preoccupazioni si sono amplificate nell’ultima settimana, poiché i funzionari occidentali valutano se l’assistenza all’Ucraina potrebbe dipingere l’Occidente come co-combattente agli occhi del diritto internazionale, fornendo a Putin una giustificazione per scagliarsi contro. È anche possibile che Mosca possa rispondere militarmente alle sanzioni debilitanti imposte dall’Occidente la scorsa settimana, in un’eco dell’attacco del Giappone imperiale del 1941 a Pearl Harbor in seguito all’imposizione di un embargo sulle esportazioni di petrolio degli Stati Uniti. Oppure, mentre gli Stati Uniti e altre forze alleate affluiscono nel Mar Baltico e nel fianco orientale della NATO, il Cremlino potrebbe percepire una minaccia crescente per Kaliningrad e impadronirsi del corridoio di Suwalki per creare un ponte terrestre verso l’exclave.

Kaliningrad, l’ex Königsberg, è stato territorio russo dalla fine della seconda guerra mondiale e ora ospita importanti forze di combattimento russe, tra cui la flotta baltica russa, difese aeree avanzate e missili Iskander-M mobili con capacità nucleare. Detto questo, la Russia è particolarmente sensibile a qualsiasi minaccia percepita al suo controllo del territorio non contiguo e potrebbe rischiare un’escalation se interpretasse erroneamente le azioni della NATO vicino a Kaliningrad». «» John R. Deni,

Ovviamente, «impadronirsi del corridoio di Suwalki comporterebbe attaccare la Lituania o la Polonia o entrambe, portando direttamente a una guerra tra NATO e Russia».

John R. Deni annota che «durante l’esercitazione militare di Zapad dello scorso anno, le truppe russe e bielorusse si sarebbero esercitate a chiudere il corridoio di Suwalki attaccando dalla Bielorussia in direzione di Kaliningrad».

«Alla luce di tutto ciò, l’Occidente ha bisogno di rafforzare drasticamente la sua posizione e le sue infrastrutture all’interno e intorno alla regione di Suwalki. Il primo passo dovrebbe essere l’affermazione della NATO che non sarà più soggetta ai termini dell’Atto istitutivo NATO-Russia del 1997 a seguito dell’abrogazione unilaterale della Russia». L’accordo politico impegnava la NATO a svolgere la sua difesa collettiva e altre missioni «garantindo la necessaria interoperabilità, integrazione e capacità di rinforzo piuttosto che mediante lo stazionamento permanente aggiuntivo di consistenti forze di combattimento» sui territori degli stati dell’ex Patto di Varsavia. E ha obbligato la Russia a «esercitare una moderazione simile nei suoi dispiegamenti di forze convenzionali in Europa». Entrambe le parti hanno convenuto che «questi principi erano basati sull”ambiente di sicurezza attuale e prevedibile’ di 25 anni fa. Chiaramente, Mosca non ha esercitato alcuna restrizione e l’ambiente di sicurezza è cambiato radicalmente».



Il rapido miglioramento delle infrastrutture rilevanti dal punto di vista militare nella regione di Suwalki, suggerisce Deni, «e il rafforzamento sostanziale e permanente della posizione delle forze alleate nell’Europa nord-orientale e la chiara attribuzione della colpa del completo rovesciamento della sicurezza europea ai piedi di Putin sono passi necessari». «L’alleanza deve tenere conto dei livelli di forza della Russia e delle capacità militari destabilizzanti presenti a Kaliningrad e in Bielorussia, e avvicinarsi ad eguagliarli almeno qualitativamente al fine di scoraggiare Mosca». Per questo obiettivo, circa gli uomini sul terreno: «le forze di terra britanniche e canadesi dovrebbero tornare permanentemente nel continente su una scala di brigate di circa 4.000 soldati ciascuna, basandosi sui loro contingenti relativamente piccoli rispettivamente in Estonia e Lettonia. Nel frattempo, anche le forze di terra tedesche dovrebbero espandersi fino alle dimensioni di una brigata in Lituania».

Washington dovrebbe decidere la presenza permanente di «unità corazzate, aviazione da combattimento, guerra elettronica, droni, ingegneri e difesa aerea. Inoltre, Italia, Spagna e Francia, date le loro dimensioni militari e l’importanza nell’alleanza, devono impegnare unità interoperabili delle dimensioni di un battaglione di circa 800 soldati ciascuna in basi permanenti anche in Polonia o Lituania».