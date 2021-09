Gli attacchi dell’11 settembre 2001 furono uno shock incommensurabile per l’America. Il Presidente degli Stati Uniti, George W. Bush, ha paragonato questo evento all’attacco a sorpresa a Pearl Harbor nel 1941. Ha risposto lanciando una ‘guerra globale al terrore’, la cui prima scena è stata l’Afghanistan. Il regime talebano – che si era rifiutato di consegnare Osama bin Laden – è stato spazzato via in poche settimane e i campi di addestramento di al-Qaeda sono stati distrutti. Nessuno avrebbe mai immaginato che 20 anni dopo i talebani sarebbero tornati a Kabul, né che al-Qaeda e i suoi epigoni si sarebbero diffusi in molti Paesi.

Due decenni dopo il crollo delle torri del World Trade Center, possono vincere i jihadisti? Questa domanda è più complicata di quanto sembri. Cominciamo ricordando che i jihadisti – sostenitori di una dottrina politico-religiosa che auspica la lotta armata in nome di una concezione fondamentalista dell’Islam – non formano un insieme omogeneo. Un modo per differenziarli è distinguere i gruppi con obiettivi locali da quelli con obiettivi globali.

Jihad locale e jihad globale

I talebani sono generalmente classificati nella prima categoria, ma hanno storicamente mantenuto legami con al-Qaeda che appartiene alla seconda categoria. Un punto chiave dell’accordo di Doha, firmato nel febbraio 2020 dal diplomatico statunitense Zalmay Khalilzad e dal mullah Abdul Ghani Baradar, è che l’Emirato islamico dell’Afghanistan si è impegnato a non ospitare al-Qaeda né a fornirle la minima assistenza. Sulla credibilità di questo impegno esistono tuttavia seri dubbi, espressi in particolare dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, tanto più che la formulazione dell’accordo era relativamente ambigua.

Gli Stati Uniti, dal canto loro, hanno promesso di ritirare le proprie truppe dal Paese. Approfittando di questo ritiro e del successivo crollo dell’esercito nazionale afghano, i talebani sono riusciti a prendere il potere nell’estate del 2021, a seguito di un blitz. Hanno così vinto la loro guerra e raggiunto il loro obiettivo strategico. Lo stesso non si può dire per al-Qaeda, anche se vari rami dell’organizzazione terroristica si sono rallegrati della vittoria dei talebani.

Osama bin Laden aveva pubblicamente dichiarato i suoi obiettivi: ‘cacciare gli ebrei e i crociati’ dalle terre dell’Islam, rovesciare i governi ‘apostati’ e unificare la comunità dei credenti sotto l’autorità di un califfo. È chiaro che negli ultimi due decenni questi obiettivi non sono stati raggiunti da al-Qaeda, né dal suo principale concorrente all’interno del movimento jihadista internazionale: Daesh. Sebbene queste due organizzazioni appaiano ora indebolite, minate dalle loro divisioni interne e braccate da unità antiterroristiche, hanno tuttavia tre grandi risorse che finora hanno reso impossibile il loro sradicamento.

La forza dell’ideologia

La prima risorsa è la forza dell’ideologia salafo-jihadista che affonda le sue radici negli scritti di Ibn Taymiyya (1263-1328), Sayyid Qutb (1906-1966) o addirittura Abdallah Azzam (1941-1989). I sostenitori di questo movimento sentono di difendere l’Islam dagli aggressori e di lavorare per una causa sacra. Percepiscono l’interventismo occidentale nel mondo musulmano come una forma di guerra contro la Ummah e presentano l’impegno nella ‘jihad difensiva’ come un obbligo individuale per tutti i musulmani. Coloro che si rifiutano di seguire questo precetto non possono essere considerati ai loro occhi come veri credenti. In questa visione della ‘guerra santa’, i ‘crociati’ devono essere combattuti anche sulle loro terre, il che permette di legittimare gli attentati nei Paesi occidentali.

I jihadisti credono di godere di una forma di superiorità morale e quindi sviluppano una determinazione straordinaria al servizio di una causa sacra. Conducono una guerra totale e si vantano di non aver paura di incontrare la morte. La loro propensione alla morte è tanto maggiore quanto mille felicitazioni vengono promesse ai ‘martiri’. Il motto “Amiamo la morte quanto tu ami la vita” non ha solo lo scopo di terrorizzare gli avversari: è anche il riflesso di un sistema di valori fondamentalmente diverso da quello occidentale. La lotta al jihadismo può non essere uno scontro di civiltà, ma è certamente uno scontro di valori.

La capacità di innovare

L’ideologia è un fondamento essenziale per motivare i combattenti e attrarre nuove reclute, ma non è sufficiente a garantire il potere di un movimento. Tuttavia, da un punto di vista materiale, i jihadisti non possono competere con i loro nemici. Se impegnassero tutte le loro forze in un combattimento frontale contro gli eserciti occidentali – senza nemmeno menzionare altri avversari come la Russia o l’Iran – sarebbero sconfitti. Consapevole di questa debolezza materiale, si affidano a una seconda risorsa: la capacità di sorprendere e destabilizzare gli avversari puntando sull’innovazione.

Così, al-Qaeda e Daesh hanno saputo innovare a diversi livelli. Un esempio di cambiamento è organizzativo, con il decentramento della nebulosa qaidista che ha assunto due forme: da un lato, l’apertura di ‘filiali’ regionali e, dall’altro, il dispiegamento di un vasto apparato di propaganda su Internet per provocare “terrorismo ispirato”. L’innovazione strategica può essere illustrata dal desiderio di Abu Bakr al-Baghdadi di unificare i teatri siriano e iracheno nel 2013, per poi ristabilire il califfato nel 2014. A livello tattico, infine, sono molti gli esempi di uso quasi industriale del suicidio veicoli nella produzione di droni armati fatti in casa.

Mobilità strategica

Questi strumenti possono essere distribuiti in diversi teatri perché i jihadisti beneficiano di una terza risorsa: la loro mobilità strategica. Negli ultimi due decenni, sono riusciti a spostare il baricentro delle loro azioni dall’Afghanistan all’Iraq, alla Siria, alla Libia e all’Africa subsahariana. Sanno innestarsi nei conflitti locali, approfittare del malgoverno, delle ingiustizie e delle disuguaglianze, stringere alleanze tribali e promuovere i meriti del loro modello alternativo. Negli Stati falliti o segnati da divisioni etnico-sociali, i jihadisti non solo stanno guadagnando terreno terrorizzando popolazioni refrattarie, ma anche presentandosi come difensori di un ordine islamico più equo.

Queste tre risorse offrono al movimento jihadista internazionale una notevole capacità di resistenza. Possono permettergli di continuare a colpire i suoi avversari e fornirgli le basi per una possibile rimonta. Tuttavia, non possono essere sufficienti per offrire la vittoria ai combattenti irregolari opposti agli stati più potenti. Ricordiamo la formula di Gérard Chaliand:

“Se la guerriglia è l’arma dei deboli, il terrorismo, usato esclusivamente, è l’arma dei più deboli. “

In definitiva, dopo vent’anni di guerra al terrorismo, gli Stati occidentali continuano ad affrontare un nemico che non riescono a sradicare, ma che non riescono a vincere. La vittoria dei talebani potrebbe fungere da incitamento, suggerendo a un incoraggiato movimento jihadista di essere in grado di mettere in ginocchio l’Occidente. Tuttavia, non è questo il caso. I leader americani hanno deciso di cessare la lotta perché non vedevano più in questa guerra lontana una priorità e perché misuravano i limiti della loro azione. Se avessero voluto, avrebbero ancora potuto tenere Kabul negli anni a venire.

La situazione è diversa da quella dell’URSS alla fine degli anni 80. Ricordiamo che Osama bin Laden era convinto che i mujahedin, a causa della loro vittoria contro l’Armata Rossa in Afghanistan, avessero giocato un ruolo importante nella caduta dell’Unione Sovietica Unione. Questa percezione aveva portato l’emiro di al-Qaeda a sviluppare una forma di hybris, a dichiarare la jihad negli Stati Uniti e ad anticipare erroneamente la reazione degli americani agli attentati dell’11 settembre 2001. È improbabile che la storia si ripeta, ma i Paesi occidentali non sono immuni da una nuova sorpresa strategica. Le condizioni caotiche del ritiro americano dall’Afghanistan rischiano di rafforzare la determinazione dei jihadisti a continuare la lotta e Washington potrebbe avere difficoltà a concludere definitivamente il ciclo della guerra globale al terrore.