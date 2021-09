Durante i momenti più bui della pandemia, l’acquisto o l’adottare un animale domestico ha praticamente salvato la vita a molte persone ed a molte famiglie. I dati statistici, infatti, registrano un aumento di animali domestici nelle famiglie. Correlativamente, il mercato dei prodotti a base di o contenenti alcuni elementi CBD per la cura o l’alimentazione degli animali domestici ha anch’esso registrato un notevole innalzamento nelle vendite. Anche la Gran Bretagna, come gli Stati Uniti, ha deciso di puntare forte sulla coltivazione della canapa. Con il pieno sostegno materiale del Governo. Un progetto che cerca di aumentare la produzione e la lavorazione della canapa industriale nel Regno Unito, infatti, ha ricevuto il sostegno finanziario del Governo. Guidata dai ricercatori dell’Università di York e del Biorenewables Development Center (BDC), l’iniziativa HEMP-30 traccerà un percorso per aumentare la quantità di canapa industriale coltivata nel Regno Unito dagli attuali 800 ettari* a 80.000 ettari. Questo aumento di 100 volte renderebbe la canapa industriale una coltura importante nel Regno Unito. L’obiettivo di Global Hemp Group di creare un parco industriale di canapa e uno sviluppo residenziale basato sulla canapa ha compiuto un altro passo verso la realizzazione la scorsa settimana. La sua Hayden, Colorado Hemp Agro-Industrial Zone (“HAIZ”) vedrà la produzione di materie prime e altri prodotti a valore aggiunto in una posizione centralizzata adiacente a dove viene coltivata la canapa. Inoltre, una parte della zona ospiterà case ecocompatibili a prezzi accessibili in uno sviluppo di unità pianificato utilizzando materiali da costruzione a base di canapa.

Stati Uniti

Il mercato degli animali da compagnia durante il tempo della pandemia guida la crescita dei prodotti CBD ai massimi livelli

Tutti quei cuccioli del tempo della pandemia devono essere ansiosi come il resto di noi.

Il mercato dei prodotti CBD per animali da compagnia sta decollando, secondo i produttori di un boom di vendite guidato dalle chiusure COVID-19 e dalla maggiore disponibilità di prodotti CBD per animali domestici.

Il gigante dell’analisi di mercato con sede a Chicago NielsenIQ, che traccia le vendite di CBD derivato dalla canapa, ha notevolmente aumentato le sue proiezioni per le vendite di CBD per animali.

L’anno scorso, Nielsen aveva previsto che le vendite di CBD per animali domestici sarebbero cresciute da $175 milioni a $225 milioni entro il 2025. Nielsen ora prevede che le vendite saranno di circa $300 milioni quest’anno e circa $500 milioni entro il 2025.

L’aumento arriva anche se il prezzo medio unitario del CBD derivato dalla canapa nel canale di vendita al dettaglio di animali domestici sta diminuendo.

Le vendite monitorate da Nielsen hanno mostrato che i prezzi unitari sono diminuiti di circa il 4,5% tra agosto 2020 e agosto 2021, da una media di $ 22,34 a $ 21,35.

Inoltre, il settore si sta scaldando nonostante il fatto che la Food and Drug Administration, che regola l’alimentazione animale, non abbia ancora approvato l’uso del CBD negli animali, il che significa che i veterinari sono scoraggiati dal raccomandarlo.

La tendenza pandemica ed il successo degli animali domestici

I produttori di CBD affermano che la pandemia di coronavirus sta guidando il boom. Questo perché le persone trascorrono molto più tempo con i loro animali domestici ed entrano maggiormente in sintonia con i loro bisogni di salute.

«I cani sono davvero visti ora come un’estensione della famiglia», ha affermato Mark Elfenbein, chief revenue officer di Socati, un produttore di ingredienti CBD che afferma che metà dei suoi clienti ora realizza prodotti per animali.

«Una percentuale più alta dei guadagni delle persone va ai cani dopo il COVID».

Ci sono anche più animali domestici in generale.

Tra marzo e settembre dello scorso anno, il numero di animali domestici in affidamento nelle case degli Stati Uniti è aumentato dell’8%, secondo PetPoint, che traccia l’adozione di animali domestici.

E i timori per le persone che riportano quegli animali nei rifugi quando le chiusure della pandemia non si sono materializzate, con le prese per i cani in calo di circa il 32% e i gatti in calo di circa il 23% rispetto allo scorso anno, ha osservato PetPoint.

«Le persone che storicamente non hanno mai avuto animali domestici li stanno prendendo; tutti hanno un animale domestico, sembra. E quegli animali domestici non andranno da nessuna parte», ha detto Elfenbein.

Il boom degli animali domestici arriva quando la consapevolezza del CBD tra i proprietari di animali domestici è salita alle stelle.

Il settore ha mostrato un ritardo rispetto ai prodotti CBD per l’uomo, il che significa che le persone generalmente provano il CBD da sole prima di darlo ai loro animali domestici.

«Il motivo per cui si sta assistendo ad un’esplosione nel CBD per gli animali è molto solo per la consapevolezza. Sempre più veterinari e semplici persone in generale stanno imparando a conoscere i benefici del CBD, non solo per le persone, ma anche per i loro animali domestici», ha affermato Marc Pollack, fondatore della linea di prodotti CBD per animali domestici di Ziggy.

Chi sta comprando?

I sondaggi Nielsen indicano che gli utenti di CBD in generale hanno maggiori probabilità di possedere animali domestici rispetto agli utenti non CBD. La società ha affermato che il 74% degli utenti di CBD ha un cane o un gatto in casa, rispetto al 67% degli adulti statunitensi in media.

Come per la categoria CBD in generale, è probabile che le persone che acquistano prodotti CBD per animali domestici abbiano meno di 35 anni. E i proprietari di cani femmine hanno maggiori probabilità rispetto ai proprietari di cani maschi di dare CBD ai loro animali domestici, indicano i sondaggi dell’azienda.

Rispetto a tutti gli acquirenti di CBD, gli acquirenti di CBD per animali domestici «tendono ad essere più ricchi e vivono in prospere aree urbane e suburbane», riferisce Nielsen.

I negozi specializzati in animali domestici si stanno rivelando particolarmente appiccicosi per quegli acquirenti.

Nielsen ha affermato che i negozi di animali ottengono la seconda maggiore fidelizzazione dei consumatori di qualsiasi altro canale di vendita di CBD testato, dietro solo ai negozi specializzati di CBD fisici.

Quasi i due terzi di coloro che hanno acquistato un prodotto CBD da un negozio di animali hanno indicato che in futuro acquisterebbero nuovamente prodotti CBD da un negozio di animali.

L’industria risponde

I produttori di CBD si rivolgono sempre più al settore.

Elfenbein ha affermato che i suoi clienti sono alla ricerca di sapori che attirino gli animali, come la pancetta o il pollo. I sapori su misura per gli animali erano quasi sconosciuti un paio di anni fa, ha detto.

Queste opzioni aggiuntive vengono visualizzate nei dati di vendita. Nielsen ha affermato che l’11% dei prodotti venduti nel canale di vendita al dettaglio di animali domestici negli Stati Uniti nei 12 mesi precedenti non esisteva nell’anno precedente.

Gran Bretagna

L’iniziativa UK Hemp-30 ottiene il supporto del Governo

Un progetto che cerca di aumentare la produzione e la lavorazione della canapa industriale nel Regno Unito ha ricevuto il sostegno finanziario del Governo.

Guidata dai ricercatori dell’Università di York e del BiorenewablesDevelopment Center (BDC), l’iniziativa HEMP-30 traccerà un percorso per aumentare la quantità di canapa industriale coltivata nel Regno Unito dagli attuali 800 ettari* a 80.000 ettari.

Questo aumento di 100 volte renderebbe la canapa industriale una coltura importante nel Regno Unito.

La fase iniziale del progetto ha ricevuto £200.000 dal Programma di innovazione delle materie prime da biomassa del Governo del Regno Unito, che mira ad accelerare la commercializzazione di tecnologie e processi innovativi per l’energia pulita.

Ma la canapa offre molto di più che essere una semplice materia prima per la produzione di biocarburanti.

«La canapa ha un grande potenziale non sfruttato come materia prima versatile a basse emissioni di carbonio che può essere utilizzata in una vasta gamma di settori», ha affermato il direttore del BDC, il dott. Joe Ross. «Offre vantaggi ambientali come una coltura “break” a crescita rapida che migliora la salute del suolo ed è molto efficiente nel catturare il carbonio».

Tra le sue innumerevoli applicazioni, la canapa può essere utilizzata nelle bioplastiche e in un’ampia gamma di materiali da costruzione.

Come parte del progetto complessivo, i ricercatori dell’Università di York utilizzeranno la loro esperienza nella tecnologia di coltivazione molecolare delle piante per accelerare il miglioramento delle caratteristiche delle piante di canapa per soddisfare i requisiti dei mercati in via di sviluppo.

L’università diffonderà anche informazioni sulle migliori pratiche di coltivazione e lavorazione della canapa e descriverà in dettaglio come si potrebbe stabilire nel Regno Unito l’allevamento, l’agricoltura, la lavorazione e la produzione della canapa.

Il settore della canapa del Regno Unito attualmente si trova in un contesto normativo molto impegnativo, da qui il basso numero di ettari attualmente coltivati.

Le normative sono particolarmente rigide sull’uso della canapa del Regno Unito per il cannabidiolo (CBD), che è un mercato redditizio. Così stretti, infatti, che gli agricoltori del Regno Unito non possono accedere al mercato locale del CBD: sono limitati alle applicazioni alimentari e di fibre. Nel frattempo, il CBD è facilmente accessibile in tutto il Paese sotto forma di prodotti importati.

La situazione ha portato una cooperativa di canapa del Regno Unito a incoraggiare gli agricoltori a coltivare colture al di fuori dei regolamenti – per «superare il regime».

* Abbiamo visto una stima più alta di 2.000 ettari. Che siano 800 o 2.000, è ancora un’area coltivata molto piccola.

Stati Uniti

Sei tecniche comuni di coltivazione della cannabis che sono miti più che fatti

Quando si tratta di coltivazione di cannabis, tutti i coltivatori sembrano credere di aver inventato come farlo.

E per molto tempo, quei segreti sudati sono stati tenuti vicino al giubbotto.

Ora, con la legalizzazione, è sempre più probabile che i coltivatori esperti che lavorano nel mercato legale condividano il loro know-how.

Con quella condivisione di conoscenze, hanno anche capito che i coltivatori si sono aggrappati a superstizioni e miti.

«Ci sono innumerevoli pratiche “legacy” utilizzate nell’industria della cannabis senza alcuna giustificazione scientifica», ha affermato Travis Higginbotham, vicepresidente della produzione per Harbourside Farms, con sede a Salinas, in California.

Hemp Industry Daily ha parlato con alcuni esperti di coltivazione della cannabis riguardo a miti comuni che secondo loro potrebbero usare un altro sguardo nell’industria moderna. Ecco le loro risposte con le loro stesse parole:

MITO 1: appendere le piante a testa in giù aumenta la potenza

Ci sono innumerevoli esempi di idee di “conoscenza tradizionale” che hanno alcuni vantaggi in termini di soddisfazione del consumatore finale che vengono praticate oggi ma non hanno nulla a che fare con la “bro-science” dietro di esse.

Le pratiche di essiccazione artigianali consigliano di appendere a secco l’intera pianta per aumentare la potenza del THC.

Probabilmente, potresti inavvertitamente migliorare l’esperienza di consumo, ma non per ragioni di maggiore potenza.

Più probabilmente, l’intera pianta appesa a secco rallenta il processo di essiccazione e la perdita d’acqua. Riduce anche la perdita di terpeni, conferendo un aroma e un sapore complessivamente migliori per l’utente finale.

–Av Singh, esperto di coltivazione presso Flemming & Singh Cannabis. con sede in Nuova Scozia

MITO 2: Il compost di mirtilli accentuerà il sapore di mirtillo della loro marijuana

Non lo farà, e questa è una buona cosa! Se le piante assumessero il profilo aromatico del compost con cui sono fertilizzate, le verdure dell’orto avrebbero il sapore di letame di cavallo, avanzi di cucina e tutto ciò che arriva al cumulo di compost. Fortunatamente, il sapore è genetico.

-Ryan Douglas, proprietario della società di consulenza Ryan Douglas Cultivation ed ex coltivatore esperto per il predecessore di Canopy Growth Tweed

MITO 3: La cannabis richiede 20 volte più fosforo di qualsiasi altra pianta

Puoi vederlo in così tanti nutrienti in bottiglia: il numero medio nell’azoto (N)-fosforo (P)-potassio (K) è 20%, 30% o addirittura 40%.

È troppo P, che, in molti casi, causerà una riduzione della qualità e della soddisfazione del consumatore, vale a dire che la tua canapa fumabile non rimarrà accesa e la cenere è grigia o nera invece del bianco preferito.

Il fosforo è un nutriente essenziale, la base per tutta la produzione di energia nelle piante e negli animali. È fondamentale che sia in ampia disponibilità al momento dell’iniziazione floreale.

Quindi, quando passi alla fase di fioritura, è importante avere un fosforo adeguato per guidare la pianta verso la crescita generativa.

L’eccesso di fosforo è anche il motivo principale per cui i coltivatori credono di aver bisogno di lavare i loro terreni di coltura settimane prima del raccolto.

–Av Singh

MITO 4: Le piante non usano la luce “verde”

Che le foglie delle piante siano verdi – quindi i fotoni verdi (particelle o onde di luce) non sono importanti nella fotosintesi – è stato un dogma nell’illuminazione della cannabis fino a poco tempo fa.

L’idea che la luce verde non sia necessaria si basa, ancora una volta, su una scienza accademica male interpretata, in cui è stato dimostrato che i fotoni della luce blu e rossa vengono utilizzati in modo efficiente dalle molecole di clorofilla.

Questa è stata la base del LED “blurple“, che ha permesso rese inferiori, gemme meno dense e piante più difficili da diagnosticare che erano colpite da parassiti, agenti patogeni o disturbi nutrizionali.

Quello che abbiamo dimenticato è che ci sono molti più pigmenti oltre alla semplice clorofilla.

Quando la luce a spettro completo entra nella chioma, gran parte dei fotoni blu e rossi vengono catturati nella parte superiore della superficie, mentre i fotoni verdi penetrano in profondità nella chioma e vengono catturati da altri pigmenti.

Ad alte intensità di luce, l’importanza dei fotoni verdi non può essere sottovalutata, non solo per la loro efficienza nella cattura della luce, ma anche per la loro capacità di produrre fitofarmaci per consentire alle foglie di catturare più fotoni rossi.

–Av Singh

MITO 5: Più grande è meglio quando si tratta di dimensioni del piatto

Questa convinzione ha senso solo per i coltivatori biologici. I microbi scompongono il terreno organico e liberano minerali per la pianta, quindi un vaso più grande significa più nutrimento disponibile.

Con l’idroponica, le piante vengono alimentate con un fertilizzante solubile in acqua che è immediatamente disponibile per l’assorbimento, quindi non hanno bisogno di un vasto apparato radicale e possono prosperare in piccoli vasi.

– Ryan Douglas

MITO 6: La coltivazione di cannabis in terreni viventi garantirà un test microbico fallito

L’idea che le piante saranno più sane se coltivate in condizioni sterili è bizzarra ma probabilmente l’approccio più praticato nello spazio regolamentato della cannabis.

La maggior parte degli agenti patogeni è presente ovunque e l’idea che questi agenti patogeni non troveranno un ospite perché si sta usando un mezzo sterile è farsesca, in gran parte perché hai rimosso gran parte del sistema immunitario della pianta per rispondere a questi invasori stranieri.

Le piante si sono coevolute con i microbi per milioni e milioni di anni e molte specie microbiche vivono tutta la loro vita all’interno della pianta ospite (endofite).

I microbi che si trovano in un terreno di coltura vivente, in particolare quelli intorno alle radici della pianta (rizosfera), possono essere vagamente considerati l’apparato digerente della pianta e, simile a quello degli esseri umani, l’apparato digerente è la spina dorsale del sistema immunitario.

Qualsiasi agente patogeno che atterra su una pianta attiverà una risposta immunitaria in una pianta sana per contrastare il visitatore indesiderato. Quella risposta immunitaria è intensificata dall’avere microbi benefici dentro e intorno alle sue radici.

–Av Singh

Non è un mito: consentire un periodo di buio prolungato 24-48 ore prima del raccolto

Molti terpeni sono volatili ed evaporano a temperature calde. Non appena le luci di coltivazione si accendono, iniziano a scomparire. Mantenere le piante al buio fino al momento del raccolto dà a questi delicati terpeni la possibilità di raggiungere la stanza asciutta.

Stati Uniti

Gli sviluppi del progetto di Global Hemp Group di un parco industriale della canapa

L’obiettivo di Global Hemp Group di creare un parco industriale di canapa e uno sviluppo residenziale basato sulla canapa ha compiuto un altro passo verso la realizzazione la scorsa settimana.

La sua Hayden, Colorado Hemp Agro-Industrial Zone (“HAIZ”) vedrà la produzione di materie prime e altri prodotti a valore aggiunto in una posizione centralizzata adiacente a dove viene coltivata la canapa. Inoltre, una parte della zona ospiterà case ecocompatibili a prezzi accessibili in uno sviluppo di unità pianificato utilizzando materiali da costruzione a base di canapa.

La scorsa settimana, la società ha annunciato che era stato completamente eseguito un contratto per 664 acri di terreno contiguo; portando l’attuale assemblaggio totale del terreno per l’impresa a 874+ acri chiusi o con contratto definitivo.

La prima acquisizione è stata un sito industriale/commerciale di oltre 44 acri annesso e suddiviso in zone, che ospiterà un centro di lavorazione/produzione centralizzato. Il secondo era una proprietà annessa di oltre 166 acri per lo sviluppo di alloggi a prezzi accessibili (in attesa di chiusura). Quest’ultima acquisizione sarà un terreno utilizzato per le attività di coltivazione.

GHG rileva che lo sviluppo consentirà anche l’accesso a risorse idriche significative attraverso i diritti idrici esistenti e l’integrazione di infrastrutture per trasformare la superficie agricola della terraferma in terra irrigua. Anche se la canapa non è affatto la coltura più assetata, la disponibilità di acqua aggiuntiva può produrre un raccolto più rapido e migliore.

«Utilizzando un’impostazione del campus come quella dell’HAIZ, l’azienda implementerà in modo efficiente queste funzioni integrate verticalmente; acqua, agricoltura, lavorazione e edilizia abitativa», afferma GHG. «Professionisti del settore comprovati sono stati ingaggiati per lavorare a fianco del management di IHT nei settori dell’agricoltura, della ricerca e sviluppo, della produzione e delle costruzioni per raggiungere gli obiettivi dell’azienda».

IHT–Innovative Hemp Technologies – è la bandiera sotto la quale si sviluppa il progetto.

L’area di produzione si concentrerà inizialmente sulla creazione di materiali da costruzione a base di canapa da utilizzare nello sviluppo residenziale e GHG prevede di espandere l’obiettivo di produzione per comprendere l’uso della fibra dalla pianta di canapa, oltre alla canapa utilizzata nella costruzione materiali.

Coltivare e produrre i materiali necessari per costruire un complesso residenziale proprio accanto a dove viene sviluppato è un concetto piuttosto interessante. È un progetto ambizioso di cui vale la pena tenere traccia.

Stati Uniti

La legge della Carolina del Nord sulla marijuana a scopo medico procede spedita

La marijuana medica è legale in 36 Stati degli Stati Uniti e in quattro dei suoi territori – la Carolina del Nord non è tra questi; ancora.

Ma all’inizio di questa settimana, un comitato del Senato della Carolina del Nord ha approvato un disegno di legge rivisto per legalizzare la marijuana medica all’interno dello stato – SB711, l’NC Compassion Care Act. Sono state apportate alcune modifiche al disegno di legge, descritte in dettaglio qui. E potrebbe esserci dell’altro, date le preoccupazioni sollevate, le regole potrebbero impedire alle piccole imprese locali di partecipare.

A parte questo, questo disegno di legge ha ancora molta strada da fare prima di diventare potenzialmente legge. Deve passare l’adunata con i comitati per l’assistenza sanitaria e le regole e le operazioni del Senato prima di raggiungere la sala, quindi dirigersi alla Camera dei rappresentanti e da lì alla scrivania del governatore Roy Cooper per il suo ultimo sì o no.

L’ufficio del governatore Cooper ha precedentemente riconosciuto studi che indicano che la marijuana medica può essere di beneficio e ha osservato che «il governatore è incoraggiato che la Carolina del Nord possa unirsi agli altri 36 stati che ne hanno autorizzato l’uso».

Con l’avanzamento delle bollette spesso incredibilmente lento, c’è la possibilità che la marijuana medica legale possa essere disponibile prima in una parte dello stato. La Banda Orientale degli indiani Cherokee ha annunciato all’inizio di questo mese che il suo Consiglio Tribale ha messo in moto le ruote per coltivare e distribuire marijuana medica sulla terra tribale, che è sovrana e opera secondo le proprie leggi.

I pazienti idonei potranno acquistare fino a un’oncia al giorno, con un limite massimo di sei once al mese. Per i pazienti che si qualificano in altro modo ma non risiedono all’interno del confine di Qualla, sembra che saranno ancora in grado di acquistare marijuana medica in un dispensario situato nella terra della tribù, supponendo che siano soddisfatti altri requisiti.

L’area di confine di Qualla è poco più di 56.000 acri.

Il sostegno alla legalizzazione della marijuana medica in tutta la Carolina del Nord rimane piuttosto forte. Un sondaggio della ElonUniversity condotto all’inizio di quest’anno su 1.455 residenti adulti ha indicato che il 73% è favorevole alla legalizzazione della marijuana medica nello Stato e solo il 18% si è opposto a tale mossa.