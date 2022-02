Riportiamo la traduzione dell’articolo ‘Putin’s Donbas recognition reverberates in Caucasus‘ di Joshua Kucera, editor di ‘Eurasianet’.

Il riconoscimento formale da parte della Russia delle due repubbliche separatiste dell’Ucraina orientale è stato seguito da vicino – con timore, celebrazione o tranquilla preoccupazione, a seconda della situazione geopolitica dello spettatore – nel Caucaso, che vanta la più grande concentrazione del mondo post-sovietico di stati separatisti non riconosciuti.

Il Presidente russo Vladimir Putin ha annunciato il riconoscimento formale della Repubblica popolare di Donetsk e della Repubblica popolare di Luhansk (conosciute rispettivamente come DNR e LNR, usando i loro acronimi russi) in un discorso a tarda notte al Cremlino il 21 febbraio.

La notizia è risuonata pesantemente nel Caucaso, patria di due stati autoproclamatisi indipendenti riconosciuti dalla Russia dal 2008 – Abkhazia e Ossezia del Sud – e uno che non lo è stato, il Nagorno-Karabakh.

In Georgia e nelle sue due repubbliche separatiste dell’Abkhazia e dell’Ossezia del Sud, dove i paralleli sono più vicini, le reazioni sono state più rapide e forti.

I georgiani per la maggior parte hanno colto l’occasione per richiamare l’attenzione sulla propria esperienza comparabile: dopo la guerra del 2008 sull’Ossezia meridionale, la Russia ha formalmente riconosciuto le due repubbliche de facto mentre cercava di smussare le mosse della Georgia verso l’integrazione della NATO.

“Riconoscere i territori dell’Ucraina – Donetsk e Lugansk come Stati indipendenti dalla Russia rappresenta l’ennesima palese violazione dei principi fondamentali del diritto internazionale, e di fatto ripete lo scenario dell’intervento militare russo nella regione di Tskhinvali in Georgia nel 2008 e il successivo riconoscimento dell’indipendenza di regione e dell’Abkhazia/Georgia e la loro occupazione”, ha affermato il ministero degli Affari esteri georgiano in una nota. (La “regione di Tskhinvali” è un’espressione che alcuni georgiani usano per riferirsi all’Ossezia del Sud. Sia essa che l’Abkhazia si separarono dalla Georgia durante le guerre civili negli anni ’90.)

“Il riconoscimento di #Donetsk e #Luhansk da parte della Russia è un altro passo diretto contro i principi fondamentali del diritto internazionale e purtroppo ripete l’occupazione dei territori georgiani nel 2008”, ha twittato il primo ministro georgiano Irakli Garibashvili. “Sosteniamo fortemente la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina”.

Il riconoscimento da parte della Russia dell’Abkhazia e dell’Ossezia del Sud ha portato a un’intensificazione del sostegno finanziario e militare della Russia a tali entità, compreso un inasprimento dei confini fisici tra loro e la Georgia vera e propria.

Il riconoscimento, tuttavia, non ha preso piede a livello internazionale. È stato seguito solo da una manciata di altri stati, tutti senza un reale collegamento con il Caucaso, inclusi Venezuela, Nicaragua e Nauru.

Altre due entità che hanno seguito l’esempio sono state la DNR e la LNR, che nel 2015 hanno riconosciuto sia l’Abkhazia che l’Ossezia meridionale. Ciò ha fatto seguito al riconoscimento formale dell’Ossezia del Sud l’anno prima, che fino all’annuncio di Putin era stato l’unico riconoscimento ufficiale dell’indipendenza di DNR e LNR da parte di qualsiasi stato, riconosciuto a livello internazionale o meno.

Ed è stato a Tskhinvali che la notizia del Cremlino è stata accolta con più entusiasmo che in qualsiasi altra parte del Caucaso. Il partito al governo ha organizzato un raduno automobilistico in cui i partecipanti sono andati in giro sventolando bandiere della repubblica de facto, nonché uno spettacolo di danze popolari a tarda notte per festeggiare.

“Il riconoscimento del Donbass significa speranza per un futuro migliore per decine di milioni di persone”, ha affermato il leader de facto dell’entità, Leonid Bibilov. “Lo stesso riconoscimento dalla Russia ha preservato per 13 anni la pace e il territorio dell’Ossezia meridionale”.

Il leader de facto dell’Abkhazia, Aslan Bzhania, ha accolto con favore l’annuncio di Putin.

“Siamo sicuri che questa decisione consentirà il rafforzamento dell’architettura di sicurezza nella regione”, ha affermato Bzhania in una nota. “Inoltre, riteniamo che la decisione della Russia di riconoscere le repubbliche del Donbas faciliterà la formazione di un ordine mondiale più equo ed equilibrato, in cui i diritti dei piccoli stati siano protetti in modo affidabile e la comunità internazionale ascolti e rispetti le loro voci”.

Ma non c’è ancora alcuna indicazione se l’Abkhazia non intenda seguire l’esempio e riconoscere i due stati separatisti ucraini. Il Ministero degli Affari Esteri de facto non ha risposto alle domande di Eurasianet al momento della stampa.

Il terzo stato de facto del Caucaso, il Nagorno-Karabakh, ha una relazione più lontana con la Russia e le repubbliche separatiste ucraine. La Russia non riconosce l’autoproclamata Repubblica del Nagorno-Karabakh – come con il resto del mondo, Mosca considera il territorio come l’Azerbaigian, da cui gli armeni del Karabakh si staccarono in una guerra sostenuta dall’Armenia all’inizio degli anni ’90. Anche il Nagorno-Karabakh e gli stati separatisti ucraini non si riconoscono. L’Abkhazia e l’Ossezia del Sud riconoscono il Nagorno-Karabakh e viceversa.

Dalla guerra del 2020 tra Armenia e Azerbaigian, che ha portato al dispiegamento di circa 2.000 forze di pace russe nella restante parte del Karabakh controllata da NKR, gli armeni del Karabakh sono diventati più dipendenti dalla Russia, cambiando potenzialmente i calcoli di Stepanakert.

Il presidente de facto del Karabakh, Arayik Harutyunyan, ha accolto con favore la notizia del riconoscimento da parte della Russia del DNR e dell’LNR. “L’istituzione di uno Stato indipendente e il suo riconoscimento internazionale diventa un imperativo soprattutto di fronte ai pericoli esistenziali, poiché è il mezzo più efficace e civile per prevenire spargimenti di sangue e disastri umanitari”, ha scritto in un post su Facebook.

Non era chiaro, tuttavia, se Stepanakert intendesse estendere anche il riconoscimento. Il ministero degli Esteri de facto non ha risposto a una domanda di Eurasianet al momento della stampa.

In Azerbaigian i calcoli erano più delicati. Le relazioni con la Russia sono montagne russe e Baku cerca di sostenere l’integrità territoriale come principio generale – per rafforzare la sua tesi secondo cui il Karabakh dovrebbe rimanere parte dell’Azerbaigian – adattando i dettagli della sua posizione alle sue relazioni con gli stati specifici coinvolti.

Con l’intensificarsi della crisi ucraina nelle ultime settimane, Aliyev ha incontrato ripetutamente il suo omologo ucraino, Volodomyr Zelenskiy. E ogni volta Zelenskiy esprime il rispetto dell’Ucraina per l’integrità territoriale, mentre Aliyev non ricambia mai.

Come spesso accade in situazioni internazionali drammatiche, i funzionari azeri sono rimasti in silenzio dopo l’annuncio di Putin. Il presidente Ilham Aliyev, guarda caso, ha iniziato una visita a Mosca il giorno in cui Putin ha fatto il suo annuncio. Ma né lui né il ministero degli Esteri del Paese hanno detto nulla sul riconoscimento di DNR e LNR.

Anche all’incontro di Aliyev con Putin nel pomeriggio del 22 febbraio, è riuscito a evitare l’argomento. Mentre Putin ha menzionato il riconoscimento, si è anche preoccupato di sottolineare che la Russia non aveva alcun disegno territoriale su nessun’altra repubbliche post-sovietica. “Con l’Ucraina, è una situazione diversa, legata al fatto che, sfortunatamente, il territorio di quel paese è stato utilizzato da paesi terzi per creare una minaccia per la stessa Russia. Questo era l’unico problema”, ha detto Putin ad Aliyev. Aliyev, nelle sue osservazioni pubbliche, non si è rivolto affatto all’Ucraina.

Anche l’Armenia è rimasta in gran parte in silenzio nel primo giorno successivo all’annuncio della Russia. Il primo ministro armeno Nikol Pashinyan ha parlato con Putin al telefono alcune ore prima che quest’ultimo facesse il suo annuncio. L’ufficio di Pashinyan ha dichiarato in una dichiarazione che i due “hanno discusso della situazione che si sta sviluppando nelle relazioni Russia-Ucraina e delle questioni di sicurezza regionale”. La nota del Cremlino diceva che Putin aveva invitato Pashinyan a Mosca e che quest’ultimo aveva accettato.