Quello della domotica e delle soluzioni per smart home è uno dei settori più dinamici in assoluto, forte di una crescita costante sostenuta da una notevole ricerca tecnologica. L’espansione del mercato di questa particolare categoria merceologica fa registrare numeri importanti anche in Italia: nel 2021, dopo lo stop causato dallo scoppio della pandemia e dal lockdown nazionale, il mercato delle soluzioni IoT (Internet of Things) per Smart Home ha fatto registrare una crescita del 29% rispetto all’anno precedente, raggiungendo un valore complessivo pari a 650 milioni di euro.

I dati, elaborati dall’Osservatorio Internet of Things del Politecnico di Milano, testimoniano come il mercato italiano sia in rapida espansione, pur essendo ancora lontano dai volumi di altri paesi quali Francia, Germania e Regno Unito. La Gran Bretagna, in particolare, rappresenta il primo mercato di riferimento nell’area europea in valore (4 miliardi di euro), seguito da quello tedesco (3,9 miliardi) e da quello francese (1,3 miliardi).

Il mercato italiano

In Italia, i prodotti di domotica più venduti sono gli elettrodomestici connessi (135 milioni di euro) e gli smart speaker (130 milioni). Al terzo posto, per volumi di vendite, si collocano le soluzioni per la sicurezza domestica, per un valore complessivo di 125 milioni. Il dato complessivo del 2021 supera anche quello dell’ultimo anno precedente la pandemia: nel 2019, infatti, il comparto aveva fatto registrare vendite per 530 milioni di euro, frutto di un incremento rispetto all’anno precedente.

Non è difficile immaginare, quindi, come nel prossimo futuro la casa sarà sempre più ‘smart’, non solo per la presenza sempre più diffusa di tecnologie connesse e multifunzionali ma anche per la crescente richiesta di servizi aggiuntivi da implementare mediante la tecnologia già a disposizione.

L’indagine condotta dall’Osservatorio Internet of Things del Politecnico di Milano, a tal riguardo, evidenzia come la domanda del consumatore è sempre più orientata verso servizi e funzionalità evoluti come, ad esempio, la vigilanza privata o la chiamata del pronto intervento in caso di guasti. Molto popolare anche l’attivazione di servizi di Cloud per archiviare contenuti multimediali quali video e immagini.

Smart home: soluzioni e principali applicazioni

Quando si parla di domotica si fa riferimento ad un ampio ventaglio di soluzioni tecnologiche diverse tra loro, funzionali al miglioramento di ogni aspetto del comfort abitativo. I vari sistemi vengono poi integrati tra loro, in maniera tale da rendere il controllo e l’utilizzo dei vari dispositivi più semplice e funzionale.

Un ottimo esempio, in tal senso, è offerto dalla linea di placche Bticino Living Now – disponibili nei cataloghi di e-commerce specializzati come Emmebistore.com – che consentono l’integrazione con altri dispositivi mediante la connessione alla rete Wi-Fi domestica. In tal modo, è possibile attuare una gestione smart dei principali sistemi domestici utilizzando comandi vocali, controlli a distanza oppure un’apposita applicazione per gestire in maniera semplice e comoda tutte le funzionalità di domotica presenti all’interno della casa.

Buona parte delle soluzioni di domotica riguarda gli impianti di illuminazione (per regolare a distanza accensione e spegnimento) nonché i sistemi di climatizzazione e condizionamento. Le soluzioni integrate, infatti, consentono di regolare i tempi di accensione e spegnimento, così da ottimizzare il dispendio energetico ed evitare sprechi, in particolare durante il periodo invernale. Molto comune è anche la gestione a distanza dei grandi elettrodomestici (lavastoviglie, lavatrice e simili), anch’essa connessa all’ottimizzazione delle prestazioni energetiche.

In aggiunta, molte soluzioni di domotica vengono implementate per migliorare la sorveglianza e la sicurezza degli ambienti interni ed esterni: allarmi, dispositivi di videosorveglianza, sensori, monitor, videocitofoni e quant’altro. Altri ambiti di utilizzo di dispositivi smart sono: la salubrità dell’aria, il monitoraggio dei consumi energetici, l’assistenza alla persona (anziani, portatori di disabilità etc.) e i già citati smart speaker connessi.