Il dollaro USA ha svolto a lungo un ruolo smisurato nei mercati globali. Continua a farlo anche se l’economia americana ha prodotto una quota in diminuzione della produzione globale negli ultimi due decenni.

Ma sebbene la presenza della valuta nel commercio globale, nel debito internazionale e nell’indebitamento non bancario superi ancora di gran lunga la quota statunitense di commercio, emissione di obbligazioni e prestiti e prestiti internazionali, le banche centrali non stanno trattenendo il biglietto verde nelle loro riserve nella misura in cui lo facevano una volta.

Come mostra il Grafico della settimana, la quota del dollaro sulle riserve valutarie globali è scesa al di sotto del 59% nell’ultimo trimestre dello scorso anno, estendendo un calo di due decenni, secondo i dati sulla composizione valutaria delle riserve ufficiali di valuta estera del FMI.

In un esempio del cambiamento più ampio nella composizione delle riserve valutarie, la Banca d’Israele ha recentemente svelato una nuova strategia per i suoi oltre 200 miliardi di dollari di riserve. A partire da quest’anno, ridurrà la quota di dollari USA e aumenterà le allocazioni del portafoglio in dollari australiani, dollari canadesi, renminbi cinesi e yen giapponesi.

Come documentiamo in un recente documento di lavoro del FMI, il ruolo ridotto del dollaro USA non è stato accompagnato da aumenti delle azioni delle altre valute di riserva tradizionali: l’euro, lo yen e la sterlina. Inoltre, sebbene si sia registrato un certo aumento della quota di riserve detenute in renminbi, ciò rappresenta solo un quarto dello spostamento dal dollaro negli ultimi anni, in parte a causa del conto capitale relativamente chiuso della Cina. Inoltre, un aggiornamento dei dati a cui si fa riferimento nel documento di lavoro mostra che, alla fine dello scorso anno, un solo paese, la Russia, deteneva quasi un terzo delle riserve mondiali di renminbi.

Al contrario, le valute delle economie più piccole che tradizionalmente non hanno avuto un posto di rilievo nei portafogli di riserva, come i dollari australiani e canadesi, la corona svedese e il won sudcoreano, rappresentano tre quarti dello spostamento dai dollari.

Due fattori possono aiutare a spiegare il movimento in questo insieme di valute:

Queste valute combinano rendimenti più elevati con una volatilità relativamente inferiore . Ciò attrae sempre di più i gestori delle riserve delle banche centrali man mano che le scorte di valuta estera crescono, aumentando la posta in gioco per l’allocazione del portafoglio.

Le nuove tecnologie finanziarie, come la creazione automatica di mercati e i sistemi di gestione automatizzata della liquidità, rendono più economico e semplice il commercio delle valute delle economie più piccole.

In alcuni casi, gli emittenti di queste valute hanno anche linee di scambio bilaterali con la Federal Reserve. Questo, si può sostenere, crea fiducia nel fatto che le loro valute manterranno il loro valore rispetto al dollaro.

Allo stesso tempo, l’importanza di questo fattore può essere messa in discussione. Le valute non tradizionali tendono a fluttuare. In pratica, oscillano ampiamente rispetto al dollaro. E i loro emittenti raramente, se non mai, hanno attinto alle loro linee di scambio bilaterali con la Fed. Un’analisi di regressione mostra che avere una linea di swap della Fed è associato a un aumento di 9 punti percentuali della quota in dollari delle riserve del destinatario. Ciò può indicare che le linee di scambio sono un sostituto imperfetto delle riserve effettive.

Una spiegazione più plausibile è che queste valute di riserva non tradizionali sono emesse da paesi con conti di capitale aperti e track record di politiche solide e stabili. Gli attributi importanti degli emittenti di valuta di riserva includono non solo il peso economico e la profondità finanziaria, ma anche politiche trasparenti e prevedibili. In altre parole, la stabilità dell’economia e le decisioni politiche sono importanti per l’accettazione internazionale.

Un’analisi di regressione delle azioni in valuta di riserva globale conferma che un premio per il rischio economico più elevato, misurato dal costo dell’utilizzo di derivati ​​di credito per assicurare contro il default, riduce la quota di una valuta nelle riserve globali. Evidentemente, i detentori prediligono le valute di Paesi noti per il buon governo, la stabilità economica e le finanze sane.