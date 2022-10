Domani la eclissi Saros 124. Occhio alla vista!

Domani il mondo assisterà ad un’eclissi solare. La Luna si frapporrà tra il Sole, mettendo in scena uno degli eventi astronomici più spettacolari di sempre anche se, non essendo totale, la luce del sole non sarà coperta del tutto. Quello del 25 ottobre è l’eclissi facente parte della famiglia Saros, una serie di fenomeni -che sembra siano stati conosciuti dai Caldei parecchi secoli prima di Cristo- che si distanziano 6.585 giorni, pari a 18 anni, 10 giorni e 8 ore, tempo comunque variabile a causa della quantità di anni bisestili presenti nell’arco prescritto. E appunto, appartenendo a questa categoria, l’eclissi che vedremo è molto simile a quelle precedenti, dal momento che la Luna si trova pressappoco nella stessa posizione rispetto al proprio punto dove l’orbita del nostro satellite interseca quella terrestre e alla stessa distanza dalla Terra.

Chi ha definito con precisione la legge è l’astronomo Pio Emanuelli, scomparso nel 1946 dopo una lunga vita di ricerca in un argomento che ha inquietato da sempre l’umanità, associandolo a magia, divinità, catastrofi. Quella di domani sara la n. 124 così classificata.

Le eclissi Saros sono visibili da regioni del globo sempre diverse: questa volta si avanza di 120° verso ovest. Questo sfasamento comporta un esaurimento della coincidenza delle orbite e sembra che l’ultimo avrà luogo l’11 marzo 2347. Speriamo ci sia qualcuno a verificarlo.

Il fenomeno sarà visibile in Italia a partire dalle ore 11:00 del mattino e durerà circa due ore. Noi ci accontenteremo di osservare l’evento con le necessarie precauzioni perché basta poco per rovinarsi irreversibilmente la vista. Non occorrono oggetti sosfisticati. Basta una lente da saldatore facilmente reperibile in un negozio di ferramenta o riflettere l’immagine del Sole in un contenitore di acqua e godersi la scena. È gratis.