L’Islam è la seconda religione più grande al mondo dopo il cristianesimo e ha più di 1 miliardo di seguaci. Oggi per gli islamici inizia il periodo più importante dell’anno, il Ramadan.

I musulmani credono che intorno al 610 d.C. un uomo di nome Muhammad (c.570-632) della città araba della Mecca abbia iniziato a ricevere rivelazioni da Dio, o Allah, tramite l’angelo Gabriele. Le rivelazioni sono state raccolte in un libro sacro di 114 capitoli noto come Corano, che i musulmani credono contenga le esatte parole di Dio.

Muhammad è, secondo i musulmani, l’ultimo profeta in una linea di profeti (inclusi Adamo, Abramo, Mosè e Gesù) che furono scelti da Dio per agire come messaggeri e insegnare all’umanità. I musulmani credono che esista un Dio onnisciente e le persone possono ottenere la salvezza seguendo i suoi comandamenti. In arabo, Islam significa ‘sottomissione’ o ‘resa (a Dio).

Perché il Ramadan si chiama Ramadan?

Il Ramadan è il nono mese del calendario lunare islamico e dura 29 o 30 giorni, a seconda di quando la nuova falce di luna è o dovrebbe essere visibile.

Il termine arabo Ramadan connota il calore intenso. Sembra che nell’Arabia preislamica, il Ramadan fosse il nome di un caldo mese estivo. Nel calendario islamico, tuttavia, i tempi del Ramadan variano di anno in anno. Quest’anno il Ramadan inizia nella maggior parte dei luoghi il 13 aprile, e terminerà l’11 maggio. Un anno islamico è circa 11 giorni più breve di un anno gregoriano.

Qual è il significato del Ramadan?

Il Ramadan è un periodo di digiuno e crescita spirituale ed è uno dei cinque ‘pilastri dell’Islam’. Gli altri sono la dichiarazione di fede, la preghiera quotidiana, l’elemosina e il pellegrinaggio alla Mecca. I musulmani normodotati dovrebbero astenersi dal mangiare, dal bere e dai rapporti sessuali dall’alba al tramonto ogni giorno del mese. Molti musulmani praticanti eseguono anche preghiere aggiuntive, specialmente di notte, e tentano di recitare l’intero Corano. La credenza prevalente tra i musulmani è che è stato nelle ultime 10 notti di Ramadan che il Corano è stato rivelato per la prima volta al Profeta Muhammad.

Qual è la connessione tra anima e corpo che l’osservanza del Ramadan cerca di spiegare?

Il Corano afferma che il digiuno è stato prescritto per i credenti in modo che possano essere consapevoli di Dio. Si ritiene che astenendosi da cose che le persone tendono a dare per scontate (come l’acqua), si possa essere spinti a riflettere sullo scopo della vita e ad avvicinarsi al creatore e al sostenitore di tutta l’esistenza. In quanto tale, commettere illeciti mina efficacemente il digiuno. Molti musulmani sostengono anche che il digiuno consente loro di provare una sensazione di povertà e questo può favorire sentimenti di empatia.

I musulmani possono saltare il digiuno in determinate condizioni? In tal caso, recuperano i giorni persi?

Tutti coloro che sono fisicamente limitati (ad esempio a causa di una malattia o di vecchiaia) sono esonerati dall’obbligo di digiuno; lo stesso vale per chiunque sia in viaggio. Coloro che sono in grado di farlo dovrebbero recuperare i giorni persi in un secondo momento. Si potrebbero potenzialmente recuperare tutti i giorni persi nel mese immediatamente successivo al Ramadan, il mese di Shawwal. Ci si aspetta che coloro che non sono in grado di digiunare (se sono finanziariamente in grado) forniscano pasti ai bisognosi come linea d’azione alternativa.

Qual è il significato di 29 o 30 giorni di digiuno?

Digiunando per un lungo periodo di tempo, i musulmani praticanti mirano a promuovere certi atteggiamenti e valori che sarebbero in grado di coltivare nel corso di un intero anno. Il Ramadan è spesso paragonato a un campo di addestramento spirituale.

Oltre a provare sentimenti di fame e sete, i credenti spesso devono affrontare la stanchezza a causa delle preghiere notturne e dei pasti prima dell’alba. Ciò è particolarmente vero durante le ultime 10 notti del mese. Oltre ad essere il periodo in cui si credeva che il Corano fosse stato rivelato per la prima volta, questo è un periodo in cui si crede che le ricompense divine siano moltiplicate. Molti musulmani offriranno preghiere aggiuntive durante questo periodo.

I musulmani celebrano il completamento del Ramadan?

La fine del Ramadan segna l’inizio di una delle due principali festività islamiche Eid al-Fitr, la ‘festa della rottura del digiuno’. In questo giorno, molti musulmani partecipano a una funzione religiosa, fanno visita a parenti e amici e si scambiano doni.

I musulmani mangeranno solo cibi consentiti dalla legge islamica. La parola araba per tali cibi, è ‘halal’. La legge islamica si basa su tre fonti religiose per determinare quali alimenti sono halal. Questi includono passaggi nel Corano, i detti e le usanze del Profeta Muhammad, che furono scritti dai suoi seguaci e sono chiamati ‘Hadith’ e le decisioni di studiosi religiosi riconosciuti. Varie organizzazioni musulmane sovrintendono alla produzione e alla certificazione dei prodotti halal.