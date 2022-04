L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia mette in luce le differenze apparentemente crescenti tra gli Stati Uniti e i loro più stretti alleati mediorientali, scatenando elogi per un’era di dominio regionale americano passato.

“Le amicizie americane in Medio Oriente stanno morendo di morte naturale” ha previsto l’analista di politica estera Steven A. Cook questa settimana dopo che paesi come Israele, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, a vari livelli, hanno respinto le richieste degli Stati Uniti di aiutare a ridurre i prezzi dell’energia e ad aderire alle sanzioni contro la Russia.

Una satira televisiva saudita che non avrebbe potuto essere trasmessa senza almeno la tacita approvazione del governo ha deriso il presidente degli Stati Uniti Joe Biden definendolo un leader che aveva perso la memoria e aveva bisogno del vicepresidente Kamel Harris come sostegno. Il riferimento alla memoria del signor Biden era un apparente riferimento alle affermazioni saudite ed emiratine secondo cui il signor Biden ha dimenticato chi sono gli alleati regionali di lunga data dell’America.

In un ulteriore segno delle relazioni tese tra Stati Uniti e Arabia Saudita, questa settimana l’Arabia Saudita ha spinto l’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (OPEC) e i suoi partner, inclusa la Russia, a smettere di utilizzare i dati sul petrolio dai numeri dell’Agenzia internazionale per l’energia (IEA) durante la valutazione dello stato del mercato petrolifero a causa della presunta influenza degli Stati Uniti sull’organizzazione.

I canti dei cigni per le partnership regionali statunitensi potrebbero essere prematuri, nonostante la luce del giorno negli atteggiamenti nei confronti della crisi ucraina, una divergenza negli interessi nazionali percepiti, la frustrazione saudita ed emiratina per le recenti politiche americane nei confronti dell’Iran e l’incertezza sul continuo impegno di Washington per la sicurezza regionale.

L’analisi dell’impatto e del significato politico della presenza militare statunitense in Medio Oriente suggerisce un grado di interdipendenza tra gli Stati Uniti ei suoi partner regionali che rende le loro partnership indispensabili e insostituibili per i governanti autocratici mediorientali.

L’analisi suggerisce anche che né la Cina né la Russia hanno la capacità o una strategia militare basata sulla capacità di proiettare la forza in qualsiasi parte del mondo o i mezzi per sostituire gli Stati Uniti come garanti del governo autocratico del Medio Oriente.

Inoltre, le prestazioni militari russe in Ucraina hanno messo a nudo problemi logistici e di manutenzione che, insieme alle sanzioni, rendono la Russia un fornitore alternativo di armi meno attraente.

I principi ereditari dell’Arabia Saudita e degli Emirati Mohammed bin Salman e Mohammed bin Zayed potrebbero mettere alla prova i limiti della leva che derivano dalla loro interdipendenza con gli Stati Uniti rifiutandosi di aumentare la produzione di petrolio per ridurre i prezzi del petrolio e condannare la Russia.

Potrebbero anche sfogare la loro rabbia per il rifiuto degli Stati Uniti di rispondere in modo più deciso agli attacchi dei ribelli Houthi sostenuti dall’Iran e dall’Iran alle loro strutture petrolifere e alle infrastrutture critiche.

La Marina degli Stati Uniti ha dichiarato questa settimana che avvierà una nuova task force con i paesi alleati per pattugliare il Mar Rosso in risposta agli attacchi Houthi alla navigazione nella via navigabile strategica senza identificare i ribelli per nome.

Secondo quanto riferito, il segretario di Stato americano Antony Blinken si è scusato con Bin Zayed il mese scorso per la lenta risposta degli Stati Uniti agli attacchi. Yousef Al Otaiba, l’ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti a Washington, ha affermato che un incontro tra i due uomini ha contribuito a “riportare sulla strada giusta le relazioni tra Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti”.

L’annuncio e le scuse del signor Biden hanno riaffermato che la presenza militare statunitense nel Golfo rimane un pilastro della multiforme strategia di sopravvivenza del regime degli stati del Golfo.

Uno studio condotto da scienziati politici e studiosi di affari internazionali Andrew Stravers e Dana El Kurd sostiene che, nonostante l’adesione formale ai valori democratici, l’impegno degli Stati Uniti per il governo autocratico nel Golfo è tanto una funzione della strategia militare statunitense quanto lo è del Medio Oriente. La geografia strategica dell’est che si trova a cavallo di alcuni dei più importanti chokepoint marittimi del mondo.

“Le forze americane hanno un effetto autocratizzante sulle nazioni ospitanti in regioni strategicamente preziose. Gli interessi americani e quelli ospitanti si allineano… nel sostenere la sopravvivenza del regime in cui la posizione è fondamentale per gli Stati Uniti e il loro sistema globale di commercio e preminenza militare. Questo allineamento produce una crescente preminenza l’autocrazia piuttosto che la semplice stabilità del regime”, hanno scritto Stravers ed El Kurd.

Gli autori sostengono che una presenza militare americana può aumentare l’autocrazia nelle regioni strategiche “dove i pianificatori americani sono incerti sulla capacità dell’esercito (nazionale) di resistere al cambio di regime”.

Alcuni leader del Golfo a volte hanno condiviso questa incertezza. Bin Zayed, ad esempio, ha incaricato Erik Prince, fondatore della controversa società di sicurezza privata Blackwater, più di un decennio fa per contribuire a garantire la sicurezza del regime.

Stravers ed El Kurd argomentano che la presenza militare statunitense “produce la necessità per il regime ospitante di sopprimere l’opposizione, al fine di mantenere la stabilità percepita e consolidare la sua posizione interna. Questo aumenta il livello di autoritarismo nel tempo. ”

Questo fenomeno è particolarmente vero per il Golfo, dove la perdita di una base militare avrebbe conseguenze molto più gravi per la posizione globale degli Stati Uniti rispetto alla necessità di chiudere o spostare una struttura, ad esempio in Giappone.

L’enfasi degli autori sul significato della geografia strategica a sostegno dell’autocrazia o della democratizzazione è confermata da un confronto tra la politica statunitense in merito alla rivolta popolare del 2011 in Bahrain, sede della Quinta Flotta degli Stati Uniti, e le proteste di sei anni prima in Uzbekistan, dove il Gli Stati Uniti avevano una presenza militare significativa al culmine della guerra afgana.

Gli Stati Uniti si sono fatti da parte quando le truppe del Golfo a guida saudita hanno represso la rivolta in Bahrain. In Uzbekistan, Washington non ha avuto problemi a perdere le sue strutture militari dopo aver incaricato il governo di reprimere le proteste e violare i diritti umani.

“Una presenza militare americana ha un effetto autocratizzante in particolari regioni di importanza strategica. Nelle aree di minore importanza strategica, la presenza americana ha un effetto relativamente scarso sui regimi”, concludono gli autori.

L’analisi di Stravers e El Kurd solleva la questione se le recenti mosse del Golfo relative agli sforzi dell’Ucraina e degli Emirati per riportare il presidente siriano Bashar al-Assad nell’ovile arabo e internazionale segnalino uno spartiacque nelle relazioni con gli Stati Uniti o uno sforzo di I leader del Golfo devono mostrare i muscoli in un momento in cui gli Stati Uniti potrebbero averne più bisogno.

La tendenza della presenza militare statunitense a incoraggiare una maggiore autocrazia potrebbe essere qualcosa che i signori Bin Salman e Bin Zayed non vogliono perdere, in particolare non senza un sostituto immediato.

Ciò è tanto più vero, dato che non è chiaro se nessuno dei due abbia piena fiducia nella capacità delle sue forze di sicurezza di respingere uno sforzo concertato per un cambio di regime o un assalto dell’Iran.

Il problema di Bin Salman e Bin Zayed è che la decisione sul futuro della presenza statunitense nel Golfo è fuori dalla loro portata.

Washington sta abbassando la sua valutazione dell’importanza strategica della geografia del Golfo poiché il suo interesse per il libero flusso di energia della regione diminuisce.

I signori Bin Salman e Bin Zayed potrebbero fare una scommessa rischiosa: mettere i rapporti con gli Stati Uniti al limite nella speranza che la necessità di sostituire l’energia russa riporti Washington in sé.

Potrebbe essere un tiro lungo. Ma, proprio come i sauditi e gli Emirati ricordano che gli Stati Uniti non hanno risposto con fermezza agli attacchi alle loro strutture critiche anche se hanno preso provvedimenti per rassicurarli, è probabile che la politica e gli opinionisti statunitensi richiamino gli amici che erano assenti quando avevano più bisogno di aiuto.