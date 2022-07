Distanze siderali

La distanza sempre più siderale tra la realtà e i movimenti delle forze politiche, o almeno di alcune di esse, certe volte appare davvero sorprendente.

Siamo, credo, tutti sotto choc per il fatto gravissimo della Marmolada, dove oltre ai morti e ai danni, fa spavento la constatazione di quanto siamo lontani dalla realtà dei cambiamenti climatici, che oramai ci distruggono la vita quotidiana, non solo con incidenti di quelle dimensioni, ma anche per il caldo asfissiante che ci perseguita ormai da quasi due mesi. E, a conti fatti, la cosa principale voluta e ottenuta, pare, dagli stellini, è di non scavare più pozzi per il gas … meglio le centrali a carbone!

La guerra in Ucraina continua tra distruzioni e morti. E nessuno sembra in grado di capire che occorre al più presto iniziare negoziati seri per la pace. Leggo su qualche giornale che potrebbe essere la Russia a proporre oltre un cessate il fuoco, l’apertura di una trattativa di pace. A me sembra illusorio: la Russia sta vincendo nonostante gli ‘aiuti‘ enormi ricevuti dagli ucraini, che non bastano e non possono bastare. Il problema non è riducibile alle armi, perché anche avendo le armi, occorrono gli uomini per usarle, e in Ucraina cominciano a scarseggiare. Sento dire, ma forse è una voce inaffidabile, che ora ci si prepara ad arruolare anche le donne, molte donne, intendo. Ciò, purtroppo, vuol dire che forse aveva ragione chi diceva che armare non basta, occorre altro, ben altro. E forse non aveva torto chi sosteneva che questa guerra è solo la guerra tra USA e Russia, e che ora gli ucraini sono ‘finiti’, se mi si passa l’osservazione orribile.

Voglio dire che, purtroppo come ho spiegato varie volte, gli ucraini sono quelli che combattono, e che combattono contro altri ucraini e, in parte, i russi: in parte perché sempre più spesso si rileva che i soldati combattenti sono delle nazionalità più periferiche della Russia, Stato federale e multinazionale.

Incidentalmente mi domando se queste parole cadranno sotto la scure, che piace tanto alla signora Gabanelli, della verifica e allertamento delle ‘fake news’ … hai visto mai che uno lo dice in italiano. Pare, infatti, che, nella colpevole indifferenza generale, si stiano organizzando (non ho ben capito chi, forse Elisabetta Belloni) per ‘controllare’ le notizie, e indicare accanto a ciascuna di esse se sono vere o false … o magari distrattamente cancellarle? Gabanelli dixit: non so se ridere o piangere, fatemi sapere se queste righe saranno indicate come ‘fake’.

I nostri governanti al massimo livello, Mario Draghi e Sergio Mattarella, girano il mondo (e Draghi parla con il ‘dittatore’ Recep Tayyip Erdogan) per procurarci altro gas da sostituire a quello russo che, progressivamente, ci viene tolto e, incredibile ma vero, noi stessi ci togliamo!

Continua la stolida politica di provenienza statunitense di isolare sempre di più la Russia dall’Europa, dimenticando che la pace si può avere solo riconoscendo -e agendo di conseguenza- che la Russia è Europa: escluderla vorrebbe dire averla sempre e definitivamente nemica. A beneficio di Giggino, che potrebbe marcare le mie parole col segno rosso della fake, ricordo che tale è l’idea di Henry Kissinger, che non è esattamente Lenin (poi spiegate a Giggino chi fosse costui)!

Infine, altra cosa che dovrebbe interessare molto i nostri concittadini e gli europei in genere, c’è il cambiamento di Governo (provvisorio, se ben capisco) in Israele, che, per la prima volta dalla presidenza di Rabin (non per nulla ammazzato proprio per quello), pare guidato da un politico che, a parole, sarebbe favorevole alla costituzione di uno Stato palestinese.

Cosa molto importante e che dovrebbe sollecitare in Europa un grande interesse, perché una situazione pacifica in Israele significa un pericolo grosso in meno per l’Europa. Tanto più che l’Europa ha ampi rapporti sia con Israele che con la Palestina, e in questo momento Israele sta contrattando petrolio e gas con la Turchia, cercando incidentalmente, se ben capisco, di fregare la Grecia che è un Paese della UE!

È presto per dire che prospettiva posa avere una disponibilità del genere, ma i dubbi sono forti visto che, da quello che si sa, Yair Lapid sarebbe favorevole ad uno Stato palestinese: smilitarizzato, privo della capitale a Gerusalemme, e con la maggior parte del suo territorio occupato dai ‘coloni‘ israeliani. Per di più, ripeto almeno finora, non è chiaro se Lapid preveda anche l’occupazione e l’annessione della fascia di territorio lungo il Giordano, che vorrebbe dire creare uno Stato enclave, e praticamente schiavo di Israele.

Certo, poste così le cose, le probabilità di una pace in Israele sarebbero minime, ma sarebbe un inizio, e sarebbe nostro interesse, grande interesse, contribuire a quella pace.

E ci sarebbe da parlare ancora a lungo della guerra in Ucraina, che si trascina da troppo tempo, e per la quale sarebbe utile, per non dire indispensabile, fare qualcosa di serio e operativo per farla finire, ma ne parleremo più in avanti.

… E dunque la distanza siderale.

Il nostro Governo e il Parlamento, restano letteralmente ‘appesi‘ per due giorni, per permettere a Conte-pochette di parlare con Draghi. Anzi, di imporgli i suoi temi, di bloccarne i provvedimenti ‘sbagliati’, eccetera….

E infatti, dopo il rinvio per l’incidente dalla Marmolada, l’incontro viene posticipato, allo stesso giorno e ore in cui si discute il decreto legge sul quale gli stellini fanno fuoco e fiamme.

L’incontro c’è, dura un’ora (caffè incluso?) e … non conclude nulla di significativo. Il Governo deve fare un cambio di passo (lo si dice tutti i giorni per tutti i Governi) e mostrare ‘discontinuità’, la parola magica che non significa nulla ma che viene sempre usata come una clava. Però è Conte che lo dice, Draghi tace e … governa!

Conte si presenta a Draghi col suo compitino, ben nove pagine, e poi in sostanza chiede e ottiene un ridimensionamento, ma non la fine, del reddito di cittadinanza (cioè di gettare un altro po’ di soldi dalla finestra), il mantenimento con modifiche del superbonus (altri soldi a pioggia) e la rateizzazione delle tasse, che probabilmente significherà solo mancati pagamenti e quant’altro.

A giudicare dalla breve (strano) conferenza stampo post-incontro, non si è nemmeno parlato di Ucraina. Ma il compitino è stato lasciato a Draghi.

Insomma, siamo alle solite comiche finali, e questo vale per tutti: fuoco e fiamme (a proposito delle quali, potrebbe scomparire l’inceneritore di Roma, proprio mentre Roma brucia), ma poco costrutto anche dagli altri, che sanno benissimo, come sa Draghi, che non possono fare cadere il Governo, in un momento internazionale e interno così difficile e ‘pericoloso’ … e poi, ci sono le pensioni dei parlamentari: non scherziamo!