Dissidenze di popolo in Iran e in Cina

“La fiducia è qualcosa che non si vede…ma tesse fili come la tela di un ragno“

(M. Conte)

In Iran e molto meno in Cina da tempo converge l’attenzione di media diplomazie governi del mondo. Siamo in una dinamica nuova in due Stati con regime autoritario teocratico o ideologico. Un punto dirimente è come il quarto potere dell’informazione alimenti e mantenga alta l’attenzione delle opinioni pubbliche sulleproteste scioperi e quant’altro si scatenano nel mondo. Con colpevole disattenzione del sistema mediale nellesocietà aperte quando conflitti e fenomeni di eversione appaiono in regimi democratici. L’assalto a Capitol Hill ne è un esempio emblematico. Ed al contrario quale attenzione si riservi per accadimenti nei sistemi chiusi autoritari/dittatoriali con maggiore risalto perché ritenuti improbabili (la cui ampiezza di demarcazione dipende dalretroterra culturale giornalistico di chi descrive gli accadimenti).

Nei fenomeni di rivolte, ribellioni, proteste sovente l’innesco è in apparenza lontano dalle rivendicazioni che poi si manifestano, o collaterali rispetto alla causa scatenante in grado di coagulare insoddisfazioni, rabbia repressa, rivendicazioni silenziate. È il caso delle proteste che da tre mesi infiammano l’Iran al grido forte ‘Donne, vita, libertà’. La causa in apparenza banale nella sua ferocia è che Mahsa Amini, giovane ragazza curda il velo lo portava male perché spuntavano, orrore!, alcune ciocche di capelli secondo i fanatici del canone morale fondamentalista. E così hanno prelevato Mahsa tre mesi fa e l’hanno picchiata uccidendola. Questo il problema enorme del mondo islamico, per la loro cupa religione, dove la donna è sinonimo di peccato, è infetta, impura, suscita pulsioni peccaminose nei maschietti. E te credo, una donna ha deve avere una sua sessualità, che pure in Occidente per secoli è stata un tabù, ma lì deve essere un oggetto asessuato. Ma dalle parti islamiche connotate da un’atavica arretratezza culturale la donna ha un corpo interdetto, cancellato, represso soggetto al potere familiare maschile. E vengono in Occidente che per quanto vituperato e violato in diversi modi permette alle donne libere di autodeterminarsi. Come voleva Saman, giovane pakistana uccisa da genitori e zii perché ‘doveva’ sposare un pakistano molto più grande. Ma intanto si accompagnava ad un giovane italiano. Vincoli sociali antropologici e simbolici che gravano sul genere femminile con proibizioni di oscurantisti e fanatici che pure dalle nostre parti sono ampiamente riemerse di fanatici oscurantisti che si arrogano il diritto arbitrario di essere giudici dei gusti sessuali altrui. La cui diffusione di una repressa morale sessuale unisce destre di diverso tipo politico e religioso che vorrebbero tornare al passato di un antico stato morale negando il diritto alla persona di essere e sentirsi psicologicamente e nella propria interiorità dell’orientamento sessuale prescelto.

Lì in Iran questo semplice atto brutale tante volte ripetuto ha acquistato il valore della goccia che trabocca dal bicchiere, l’atto oltre il quale la sommersa non passiva resistenza di giovani donne oppresse dal velo ha trovato forza nell’unione con il coraggio di bruciare un velo per loro estraneo e fonte di dominio maschile patriarcale. Benché ve ne siano che dichiarano che mettersi il velo è una decisione volontaria avendo letto di una donna iraniana che afferma che lei il velo potrebbe continuare ad indossarlo ma non le piace l’idea che a sua figlia venga imposto.

Questo il discrimine delle proteste fatto di autodeterminazione che da tre mesi vanno avanti nelle 21 province iraniane dove la domanda è di possedere diritti individuali espressi nelle società aperte. La decisione di poter e voler decidere da sole senza più intrusioni e podestà dei maschietti vari, in famiglia e nella società iraniana peraltro giovanissima d’età che deve sopportare anziani bacucchi ultra settantenni che si arrogano l’arbitrio di decidere della morale collettiva sulla base di un’ideologia religiosa fanatica che contribuisce ad una trasmissione di un antico potere patriarcale che sta forse cominciando a scricchiolare. La novità delle proteste è un’arma a doppio taglio perché la non direzione politica organizzata nelle proteste a cui si sono aggiunte le prime impiccagioni di giovani di 23-26 anni rende più difficoltoso reprimere movimenti diffusi con molte teste e prive di un centro di comando. Nel contempo, il limite sta nel fatto che una protesta senza una guida organizzata che rappresenti la trasversalità delle domande di libertà oggi impensabili possa far affievolire la spinta dinanzi ad una radicalizzazione violenta del potere. Nonostante alcuni giovani (maschi interessante non donne che vengono ferite al seno in faccia o sparando ai genitali per marchiarle a vita) siano stati già impiccati perché in ‘guerra contro Dio’! non ci si intende fermare e qualche politico comincia a pensare che lo scontro radicale potrebbe essere un’arma pericolosa. Ciò che dà forza alle proteste è che gli uomini scendono in piazza a fianco delle donne per supportare il coraggio e l’eroismo di giovanissime consce di poter morire ma spinte da un irrefrenabile volontà di voler respirare aria libera. E con loro vi sono pure molte categorie lavorative, così come accaduto la settimana scorsa con tre giorni di sciopero e chiusura dei negozi. A cui il potere autoritario ha risposto apponendo dei colori per ricordarsi chi ha serrato il proprio negozio per fargliela poi pagare. Variante atroce della stella di David gialla apposta sui vestiti degli ebrei, tra cui mia madre, un marchio oltre i numeri impressi su un braccio, che mia madre per fortuna si risparmiò scappando nel 1938 dopo la firma dell’Anschluss del 12 marzo 1938 di annessione dell’Austria alla Germania per costituire la ’Grande Germania’. Con riferimento all’Iran ed ai troppi stati autoritari oggi esistenti ha ragione Günther Anders, filosofo primo marito di Hannah Arendt, quando afferma che i “Sistemi dittatoriali che devono ancora far ricorso ai manganelli o alle minacce di liquidazione sono già deplorevolmente antiquati…” mentre oggi, anni ’60 dello scorso secolo i sistemi di potere hanno sostituito la repressione violenta ormai troppo odiosa con il divertimento perché “Fra le potenze che oggi ci formano e deformano non ce n’è più neanche una la cui forza di formazione possa gareggiare con quella del divertimento… Il divertimento ora ha rapidamente conquistato una posizione di monopolio. Ma perché il divertimento ha tanto successo? Perché il divertimento è terrore. E perché lo è? Perché ci disarma totalmente. La non-serietà [Unernst] con cui si presenta fa sì che noi ci affidiamo ad esso senza precauzioni, che ci consegniamo ad esso senza difese, incomparabilmente più incauti e indifesi che nei confronti di qualunque terrore che ci assalga rivestito di una uniforme tintinnante; che perdiamo la voglia di opporre resistenza prima ancora che questa possa germinare in noi”. E questo sono i mondiali di calcio nell’orrido Qatar che umilia le donne e mette in galera per 3 anni gli omosessuali che sarebbero affetti da una malattia mentale. E l’Expo del 2030 che l’Arabia Saudita sanguinario vorrebbe strappare all’Italia, che piace tanto al senatore lobbista personale Renzi, dove si ammazzano giornalisti le donne hanno il velo ed il lavoro viene sfruttato, che ne ha magnificato il ‘Rinascimento’ senza che alcuno gli chiedesse conto. Stesso tipo di apertura per affari con cui pseudo o veri falsi della sinistra italiani e greca a Bruxelles hanno fatto sostenuto in modo compiacente le tesi qatarine perché aumentassero gli affari in Europa e si sveltissero i visti di ingresso, trovati con centinaia di migliaia di euri in casa a mazzette? Con il che Qatar che da anni si compra squadre di calcio in Francia e pezzi interi di città europee.

Altro scenario e dinamica, interessante non solo sul piano teorico, è quanto accade da tempo in Cina. Se in Iran c’è un’opposizione ad un potere morale intollerabile, la Cina sconta un insostenibile tempo di chiusura di tipo sanitario di prevenzione da diffusione di Covid con l’opzione da tolleranza zero e chiusure di interi quartieri, di milioni di abitanti, se non di città intere e controllo asfissiante per pochi casi di positività. Ricordiamo tutti i dibattiti iniziali da pandemia che magnificavano la durezza autoritaria cinese dinanzi ai ‘lassismi’ dei Paesi democratici che hanno lungamente ondeggiato tra chiusure ed aperture. Dando la stura ai no-vax di vario tipo, dai dubbiosi ai fanatici, con manifestazioni di piazza tra l’apocalittico all’aggressivo e violento contrapporsi in nome di una mal interpretata idea di libertà individuale. Con parole d’ordine e carnevalate da poveri schiacciati dal potere poi trasformatesi anche in azioni violente grazie alla libertà di espressione garantita dalla natura democratica dello Stato. Viceversa, in un impero in cui i cittadini sotto sottoposti ad un rigido controllo sociale e poliziesco, segnali di frattura tra le rigide disposizioni del Partito comunista e le proteste di cittadini esasperati sono cominciati nell’aprile scorso quando a Shanghai, in lockdown da due mesi, si sono manifestati con i primi timidi segnali simbolici di dissenso e di resistenza civile. Scendendo addirittura in piazza, lì una roba assurda a protestare perché un controllo del territorio militarizzato ha cominciato ad esasperare la pur profonda pazienza popolare.

Manifestazioni di dissenso sanitario ma che nascondono altre istanze più sociali e forse politiche amplificate addirittura nell’ottobre scorso in occasione del XX° Congresso del Pcc che ha incoronato con un terzo mandato costruitosi ad hoc a Xi Jinping quando uno striscione solitario fu montato su un cavalcavia della città criticando sia il lockdown che la mancanza di libertà imposta dalla rigida rivoluzione culturale maoista su cui era stato scritto ‘Vogliamo dignità, non bugie. Abbiamo bisogno di riforme, non della rivoluzione culturale. Vogliamo votare, non un leader. Non siate schiavi, siate cittadini’. Impensabile nella dittatura cinese, primi segnali di dissensi a lungo covati dopo le feroci repressioni avvenute dopo il tentativo di piazza con una domanda di democratizzazione della vita sociale di Piazza Tienanmen del lontano 1989. Quando nella notte tra il 3 e 4 giugno morirono centinaia o forse migliaia di persone uccisi dalle milizie cinesi. In ottobre poi purtroppo gli autori dello striscione sono stati arrestati ed è stata silenziata ogni protesta online.

Intanto, le immagini dal Qatar del calcio con migliaia di spettatori privi di protezioni hanno esacerbato di molto gli animi già stressati dinanzi alla politica ‘zero Covid’ impressa da Pechino con le autorità cinesi che ancora oggi prelevano le persone in ogni casa per portarle contro la loro volontà in campi di quarantena. Tutto ciò ripetuto nel tempo ha avuto tra l’altro effetti sulla produttività sul lavoro incidendo pesantemente sui ridotti miglioramenti dello sviluppo economico complessivo del Paese, con un Pil infatti cresciuto molto meno degli anni scorsi. Dopo che la CCTV, la rete nazionale cinese, ha passato tre anni della pandemia a diffondere un approccio anti Covid che sarebbe stato superiore rispetto alle politiche sanitarie di contenimento dei governi occidentali. Anche perché Xi, con la sua politica di chiusura totale, aveva presentato il piano anti pandemico come un male necessario in grado di mantenere ordine e produttività salvando al tempo stesso vite. Perdendo sia sul primo che sulla seconda opzione. Con gravi ripercussioni odierne. Con il dilemma per cui allentare i controlli depotenzierebbe le proteste emerse che rispetto al passato dove si mettevano in discussione politiche di funzionari locali, investe oggi sulla strategia anti Covid il potere centrale cinese, ovvero Xi Jinping. Ma un allentamento del controllo politico comunque potrebbe ripercuotersi sul piano sanitario con l’aumento di casi di positività che non sarebbe una buona notizia per la guida suprema.

In Iran ed in Cina, tra motivazioni religiose-morali o potere centralistico, segnalano come si sia al punto di rottura nel primo caso e di perdurante e più diffuso dissenso nel secondo con un controllo centralistico del potere alla cui base sta un rapporto di fiducia fortemente in crisi tra Stato e cittadini. Con conseguenze che possono portare a decisioni e ad azioni estreme. La lenta strada con cui la democrazia, benché talora smemorata o virata sull’accordo con poteri economici ed affaristici presenta sovente, cerca di governare il popolo permette talora la manifestazione di un conflitto sociale la cui negazione in quei Paesi autocratici ed autoritari minaccia bagni di sangue vincenti sul breve periodo, ma in seria difficoltà nel medio-lungo.