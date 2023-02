Discutere il 41-bis non è un reato

La vicenda dell’anarchico Alfredo Cospito: non c’è praticamente politico o commentatore di destra, centro, sinistra che affronti la questione senza aver cura di garantire che il 41-bis non si tocca.

E’ invece proprio lo strumento che andrebbe discusso, sottoposto ad esame; senza accettare di soggiacere al ricatto di essere ritenuto ‘amico’ della Cosa Nostra e dei suoi affiliati, solo perché ci si permette di avere dubbi sulla sua legittimità costituzionale, conformità con gli ordinamenti internazionali sottoscritti, e – soprattutto – la sua efficacia. Di Cospito interessa relativamente, anche se è ovvio che tutto va fatto per garantirgli incolumità e sanità fisica e psichica, come per tutti i detenuti. E’ proprio del 41-bis che converrebbe riflettere e ragionare: come è applicato, i risultati, la sua efficacia. Magari a partire da quel libro dei radicali Maurizio Turco e Sergio D’Elia, ‘Tortura Democratica’, inchiesta sulla comunità del 41-bis reale con prefazione di Marco Pannella: un libro pubblicato da Marsilio vent’anni fa. Le notizie riportate in questo volume sono tratte dalle dichiarazioni dei detenuti in 41-bis incontrati durante le visite compiute da Turco e D’Elia, dalle lettere e dalle risposte ai questionari inviati dai detenuti o dai loro avvocati. Sono stati esaminati centinaia di decreti applicativi del 41bis, lettere, atti giuridici. Se dovessero esserci errori o omissioni, ce ne scusiamo con gli interessati. Se della questione si fosse discusso quando a suo tempo si cercò di proporla, non si sarebbe al punto in cui siamo.

Il regime del 41bis ha lo scopo di impedire le comunicazioni tra i boss della delinquenza organizzata e gli affiliati liberi. Questo è fuori discussione. Però…

L’altro giorno la Corte di Cassazione ha confermato una circolare del 2017 che elenca i 21 canali ammessi nelle celle dei detenuti al 41bis. I reclusi non possono rivendicare il diritto all’informazione e al miglioramento della loro cultura perché le trasmissioni autorizzate sono, si dice, sufficientemente varie. Un detenuto al 41bis ha chiesto di poter vedere “MasterChefItalia”, o qualche partita di Coppa. Non è possibile. E neppure trasmissioni sulla scienza, l’archeologia, l’avventura di Mediaset. Perché questo divieto? Mistero.

Comunque chi è recluso al 41bis può vedere Rai1, Rai2, Rai3, Rai4, Rai5, RaiNews24, Rai Movie, Rai Scuola, Rai Storia, Rai Sport 1 e Rai Sport 2 (e pazienza se questo canale non c’è più), Rai Premium, Rai Yoyo, Rai Gulp, Canale 5, Rete 4, Italia Uno, La Sette, Cielo, Iris e Tv 2000. La Cassazione ha cura di far sapere che la circolare del 2017 non è sindacabile, non può essere messa in discussione, perché non risulta “manifestamente irragionevole” e perché non nega il diritto del detenuto a informarsi, e a migliorare le proprie conoscenze. In un simile quadro, quello dei condannati desiderosi di vedere specifici canali è un reclamo “generico”, dunque non meritevole di essere valutato.

Nel frattempo il tribunale di Palmi assolve perché “il fatto non sussiste”, 34 imputati al termine del processo “Eyphemos”. Tra i 34 anche l’ex consigliere regionale Domenico Creazzo, accusato di scambio elettorale politico mafioso. Ha trascorso 17 mesi ai domiciliari. Ora come si possa conciliare “il fatto non sussiste” con la richiesta della procura a 16 anni di carcere, non si capisce, ma qualche esperto lo potrà spiegare senz’altro. Per inciso, in questa inchiesta coinvolto anche un consigliere comunale, ma dopo sette mesi di preventiva carcerazione si è scoperto che era vittima di uno scambio di persona.

Nel frattempo, ci spostiamo in Veneto, dove accade di essere arrestati, incarcerati, condannati a 12 anni di carcere, per poi sentirsi dire che ci si è sbagliati, c’è stato uno scambio di persona; la persona accusata d’aver commesso una rapina in villa conclusa con una sparatoria, non era quella condannata in primo grado a 12 anni. Per fortuna la Corte d’Appello ha rimediato. Ma bastava un controllo: l’accusato, nel momento della rapina era all’estero. Non poteva essere lui…

Nel frattempo, ancora un suicidio nel carcere fiorentino di Sollicciano, che diventa uno dei penitenziari d’Italia in cui ci si toglie la vita con più frequenza, con una drammatica media di un recluso suicida ogni tre mesi. L’ultimo è un 48enne bosniaco che si è impiccato con un lenzuolo all’interno della cella in cui era detenuto da solo a causa dei problemi psichiatrici.

Questa la situazione, questi i fatti.