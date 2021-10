Perché gli Stati e il popolo africani dovrebbero preoccuparsi del disarmo nucleare? Dopotutto, non ci sono armi nucleari nel continente. Il Sudafrica, l’unica nazione africana ad aver avuto armi nucleari, le ha cedute nel 1989 e la Libia ha interrotto il suo programma di armi nucleari nel 2003.

Oggi, tutti gli Stati africani eccetto il Sud Sudan sono membri del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari. E un sostegno sufficiente al Trattato Pelindaba, un accordo tra gli Stati africani che vieta l’acquisizione, lo stoccaggio, i test e altre attività che promuovono armi nucleari o ne aiutano la produzione, ha trasformato il continente in una Zona franca da armi nucleari.

Le armi nucleari possono sembrare una questione molto lontana dalle preoccupazioni immediate per la sicurezza dell’Africa, che è piuttosto incentrata sulle armi di piccolo calibro, sui conflitti intrastatali e sulle questioni di sicurezza umana. Tuttavia, il disarmo nucleare dovrebbe essere ancora in cima alla lista delle priorità delle attività di politica estera degli Stati africani.

Le armi nucleari sono importanti per tutti i Paesi del mondo perché rappresentano una minaccia per tre motivi. In primo luogo, le nazioni che le hanno ignorano gli accordi sul controllo degli armamenti. In secondo luogo, stanno perseguendo tecnologie che hanno aumentato il rischio di guerra nucleare in un’era di crescente tensione geopolitica, in particolare tra Cina, Stati Uniti e Russia. In terzo luogo, la guerra nucleare rappresenta una minaccia esistenziale per tutti.

I Paesi africani hanno un ruolo da svolgere nel promuovere un divieto totale delle armi nucleari. Possono gettare il loro peso diplomatico dietro gli appelli per eliminarli e usare il potere del loro numero per rafforzare la pressione sugli Stati dotati di armi nucleari per il disarmo.

Il pericolo rappresentato dalle armi nucleari

Le armi nucleari sono state una componente principale della Guerra Fredda, un conflitto ideologico che infuriò dagli anni ’50 al 1990 tra i blocchi di stati occidentali e orientali. Era guidato rispettivamente dagli Stati Uniti e dall’Unione Sovietica. Anche allora si era radicata una chiara comprensione che la guerra nucleare non può essere vinta e non deve mai essere combattuta. L’entità della distruzione e della contaminazione che seguirebbe una detonazione nucleare renderebbe impossibile una risposta adeguata alla crisi che ne seguì.

Uno scambio limitato di 100 bombe nucleari del genere negli arsenali degli stati armati nucleari del mondo – Stati Uniti, Russia, Francia, Regno Unito, Cina, Pakistan, India, Corea del Nord e Israele – causerebbe milioni di morti nel aree mirate. Gli incendi che ne derivano potrebbero causare un inverno nucleare che bloccherebbe il sole e causerebbe l’estinzione di tutti gli esseri umani.

Eppure, quasi 4.000 armi nucleari sono schierate in tutto il mondo, in allerta e pronte per essere utilizzate.

Per evitare la guerra nucleare, alcuni strateghi propongono la dottrina della deterrenza nucleare. Ciò sostiene che l’unico uso delle armi nucleari è quello di dissuadere un attacco di armi nucleari da parte di un avversario assicurando un attacco di rappresaglia. Tale distruzione reciprocamente assicurata, sostengono, dissuaderà gli Stati dall’usare effettivamente la bomba l’uno contro l’altro.

Ma il concetto ha molti difetti, inclusa la presunzione che tutti gli Stati dotati di armi nucleari e i singoli decisori aderiscano alla sua logica e che abbiano informazioni perfette sulle decisioni nucleari degli avversari. Presuppone inoltre erroneamente che incidenti, incomprensioni o pura follia non scatenerebbero uno scambio nucleare.

Il record storico di quasi incidenti e incidenti conferma i problemi di dipendenza dalla deterrenza.

Per rispondere a questi difetti durante la Guerra Fredda, gli Stati hanno perseguito accordi sul controllo degli armamenti e accordi per rafforzare la fiducia. Oggi queste misure sono a brandelli.

Controllo delle armi e mezze misure

Il controllo delle armi si riferisce alle restrizioni che gli Stati concordano di porre sullo sviluppo, il test, il possesso, il dispiegamento e l’uso di determinate armi. Il Trattato di non proliferazione del 1970 limita la diffusione delle armi nucleari a più dei cinque stati che le avevano testate nel 1967: Stati Uniti, Russia, Regno Unito, Francia e Cina. Questo, in cambio di un impegno verso i negoziati per il disarmo nucleare e la cessazione della corsa agli armamenti nucleari.

Al suo apice nel 1986, la corsa agli armamenti ha portato alla presenza di oltre 60.000 armi nucleari nel mondo, molto più distruttive delle bombe di Hiroshima e Nagasaki, principalmente negli arsenali degli Stati Uniti e dell’Unione Sovietica (l’odierna Russia).

I trattati risultanti tra questi due Stati hanno ridotto le armi nucleari, ma erano solo mezze misure sotto due aspetti. In primo luogo, si basavano su un approccio di riduzione graduale, piuttosto che su un approccio di divieto una tantum.

In secondo luogo, anche gli Stati Uniti e la Russia presumevano che il dominio nucleare sarebbe rimasto loro prerogativa. Oggi molti di questi trattati sono stati rescissi e le riduzioni si sono ridotte a un filo, con più di 13.000 testate nucleari ancora esistenti. Inoltre, le nuove tecnologie e le tensioni geopolitiche al di là delle due superpotenze della Guerra Fredda, ad esempio tra Cina, Stati Uniti e Russia da un lato, e India, Cina e Pakistan dall’altro, stanno alimentando una nuova corsa agli armamenti.

Tecnologie dirompenti e nuove corse agli armamenti nucleari

Una delle premesse della deterrenza è che gli Stati dotati di armi nucleari devono essere vulnerabili agli attacchi. Ma i sistemi di difesa anti-missili balistici, come il sistema Aegis, schierato da Stati Uniti e Giappone, contrastano questa vulnerabilità. Se gli Stati pensano che i loro attacchi di rappresaglia possano essere intercettati dai sistemi di difesa missilistica, si proteggono acquistando più armi nucleari per scoraggiare il primo attacco dei loro avversari.

Gli Stati stanno anche sviluppando missili ipersonici che possono superare in astuzia i sistemi di difesa volando veloci e bassi. E sono manovrabili. Queste caratteristiche aumentano l’incertezza tra i decisori in una relazione di deterrenza, aumentando così il potenziale di lanci nucleari accidentali.

La maggior parte degli Stati dotati di armi nucleari sta aumentando o modernizzando i propri arsenali in violazione delle norme e degli obblighi sul disarmo del Trattato di non proliferazione.

Il Bulletin of the Atomic Scientists ha incluso queste preoccupazioni quando ha aggiustato il suo orologio del giorno del giudizio – per mostrare quanto l’umanità sia più vicina a distruggere il mondo con le sue stesse tecnologie che in qualsiasi momento della sua storia. Scienziati e analisti in questo campo avvertono quindi i politici e il pubblico che è necessaria un’azione urgente per evitare la guerra nucleare.

Cosa possono fare gli africani?

Un lato positivo degli ultimi anni è stata la negoziazione di un trattato che vieta una volta per tutte le armi nucleari: il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari. Il cosiddetto ‘Trattato di divieto’ è il risultato dell’iniziativa umanitaria, uno sforzo concertato degli Stati attivisti e della società civile per evidenziare le conseguenze umanitarie dell’uso delle armi nucleari. Il trattato è entrato in vigore nel gennaio 2021, un importante risultato diplomatico che riflette l’opinione pubblica globale favorevole all’abolizione delle armi nucleari.

Tuttavia, gli Stati dotati di armi nucleari e alcuni dei loro alleati hanno boicottato il processo e hanno cercato attivamente di minare il trattato. Poiché non hanno aderito al trattato, non è giuridicamente vincolante per loro. Eppure, sempre più persone in questi stati hanno fatto pressione sui loro governi affinché riconoscano almeno i benefici di un tale divieto.

Gli Stati africani e la società civile hanno svolto un ruolo importante nel processo del Trattato di divieto, ma devono mantenere lo slancio affermando il ruolo dell’Africa su questo tema. Possono farlo dando priorità al disarmo nucleare nella loro politica estera, creando consapevolezza tra gli africani che il disarmo nucleare è una causa degna.

Dovrebbero anche incoraggiare più Stati ad aderire al trattato, in particolare gli Stati africani – solo nove sono membri. Con ogni stato che aderisce, il valore del Trattato di Ban cresce. Gli Stati e i popoli africani possono anche partecipare a reti transnazionali per stigmatizzare le armi nucleari, al fine di estendere la portata legale del Trattato di divieto agli Stati dotati di armi nucleari.