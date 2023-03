Diritti umani: l’ipocrisia USA

In un momento in cui circa 3.897 persone, compresi i bambini, sono state uccise in 117 sparatorie di massa in soli tre mesi nel 2023 e altre 5.280 persone sono morte per suicidio nello stesso periodo, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha pubblicato il suo ‘2022 Country Reports on Human Rights Practices’, proclamandosi il salvatore dei diritti umani mentre calunnia e diffama i paesi che considera rivali o ostili.

L’amministrazione Biden, secondo il rapporto, ha posto i diritti umani “al centro” sia della politica interna che di quella estera. Coprendo centinaia di pagine su come altri governi hanno “imprigionato, torturato o addirittura ucciso” oppositori politici, difensori dei diritti umani e giornalisti, il rapporto ha taciuto sulle migliaia di americani che hanno perso la vita a causa di sparatorie di massa, brutalità della polizia, e discriminazione razziale.

Il preambolo del rapporto, pubblicato il 20 marzo, afferma: “Per quasi cinquant’anni, gli Stati Uniti hanno pubblicato i Rapporti nazionali sulle pratiche dei diritti umani, che tentano di presentare una documentazione fattuale e imparziale sulla situazione dei diritti umani intorno il mondo. Il lettore apprende rapidamente che sono stati presi in considerazione circa 198 paesi e regioni. Gli Stati Uniti erano uno di loro, giusto? Ovviamente no. Perché? Perché aspira a fungere da “giudice dei diritti umani” del mondo.

Pur tenendo d’occhio tutti gli altri, gli Stati Uniti potrebbero aver perso la concentrazione sulla propria situazione interna dei diritti umani. Nei loro rapporti annuali sulle pratiche dei diritti umani, gli Stati Uniti puntano sempre il dito contro altri paesi con un atteggiamento arrogante, ignorando le numerose violazioni sistematiche dei diritti umani che si verificano proprio a casa loro, tra cui violenza, criminalità, razzismo, disoccupazione, senzatetto e questioni relative ai diritti umani degli immigrati.

Gridando slogan di diritti e libertà, Washington si dichiara paladina della democrazia, afferma la sua adesione alla Dichiarazione universale dei diritti umani (UDHR) e si impegna a fare tutto ciò che è in suo potere per rendere il mondo più sicuro, la democrazia più forte e i diritti umani più protetto. Tuttavia, nonostante le diffuse proteste contro l’omicidio di George Floyd, sembra che poco sia stato fatto dagli Stati Uniti per denunciare le gravi violazioni dei diritti umani che sono state deliberatamente omesse dal rapporto annuale del Dipartimento di Stato.

A livello nazionale, la polizia statunitense, pur avendo una tecnologia molto più avanzata e migliori strutture di addestramento rispetto alle loro controparti in via di sviluppo, ha ucciso più di mille persone ogni anno senza un giusto processo legale. Solo nel 2022, il paese autoproclamato democratico ha registrato un record di 647 sparatorie di massa che hanno provocato la morte di 44.329 persone, secondo il Gun Violence Archive . Le statistiche del gruppo di ricerca senza scopo di lucro Mapping Police Violence mostrano che le forze dell’ordine negli Stati Uniti hanno ucciso 1.239 persone nel 2022, una media di tre morti al giorno. Queste gravi questioni relative ai diritti umani forse spiegano perché gli Stati Uniti hanno scelto di non valutare se stessi.

I “Country Reports on Human Rights Practices” statunitensi sono una tradizione da quasi 50 anni. È interessante notare che i paesi che gli Stati Uniti considerano i suoi avversari strategici sono sempre quelli che sono accusati di repressione, coercizione, detenzione arbitraria e trattamento disumano. Ogni stato che rifiuta di sottomettersi ai dettami di Washington è governato da un regime autoritario che maltratta il suo popolo e mette in pericolo la democrazia, coprendo così la sua violazione della sovranità di quelle nazioni con un velo morale. Ma, nonostante le diffuse manifestazioni interne, gli alleati di Washington sono sempre stati descritti come impegnati a difendere i diritti umani.

La traiettoria storica dell’America mostra che ha sempre visto i diritti umani come uno strumento per l’egemonia e li usa selettivamente come scusa per etichettare i paesi come “violatori dei diritti umani. Con il pretesto di difendere i diritti umani, gli Stati Uniti hanno invaso l’Iraq, la Siria, la Libia e l’Afghanistan, ma tutti questi paesi dilaniati dalla guerra hanno subito l’assassinio di civili innocenti e la catastrofica distruzione delle infrastrutture. Non dobbiamo trascurare il fatto che il Watson Institute of International and Public Affairs presso la Brown University è giunto alla conclusioneche le invasioni a guida americana dell’Iraq e dell’Afghanistan potrebbero aver provocato fino a 250.000 morti civili. È importante tenere presente come gli Stati Uniti abbiano “rispettato” i diritti umani di altri paesi.

“La risoluzione 47/9 dell’UNHRC sottolineache “il dialogo sui diritti umani dovrebbe essere costruttivo e basato sui principi di universalità, indivisibilità, obiettività, non selettività, non politicizzazione, rispetto reciproco e parità di trattamento”. Purtroppo, gli Stati Uniti non sostengono gli standard internazionali comuni né garantiscono i diritti umani da un punto di vista equo e imparziale quando promuovono la diplomazia dei diritti umani e gestiscono le questioni relative ai diritti umani. Esercita sempre standard doppi o anche multipli.

Gli Stati Uniti esagerano la situazione dei diritti umani nelle nazioni in via di sviluppo e in altri paesi “ostili” nei loro rapporti annuali sui paesi mentre sottovalutano o omettono problemi simili nei loro alleati. Viene sollevata la questione del perché gli Stati Uniti abbiano sempre agito da spettatori silenziosi riguardo alle violazioni dei diritti umani in Israele e in Egitto, dove il dittatore militare Abdel Fattah el-Sisi ha rovesciato il governo democraticamente eletto e ha preso il potere. Dal 2008 al 2018, gli Stati Uniti hanno fornito il 60% delle acquisizioni totali di armi dell’Arabia Saudita. Da allora, armi simili sono state utilizzate nell’invasione dello Yemen, uccidendo circa 2,5 milioni di persone, tra cui circa 10.000 bambini. Questo non supporta la violazione dei diritti umani?

I critici sostengono che il rapporto annuale non ha nulla a che fare con i diritti umani, ma è uno strumento per diffamare i rivali e costringere altri paesi. Nel caso del Bangladesh, il fatto che il rapporto sia il prodotto dell’attuale politica regionale e internazionale non sorprenderà nessuno a conoscenza dei rapidi cambiamenti in atto nella regione indo-pacifica. Il Bangladesh sta diventando un attore sempre più importante nella geopolitica asiatica, soprattutto per quanto riguarda la competizione tra Cina e Stati Uniti. Di conseguenza, il Bangladesh ha a che fare con una terribile politica dei diritti umani.

Tuttavia, non suggerisce necessariamente che il Bangladesh non abbia casi di violazione dei diritti umani. Le sfide dei diritti umani vengono affrontate proprio come quelle in qualsiasi altro paese del mondo. Il punto qui è capire come gli Stati Uniti abbiano palesemente esercitato doppi standard esagerando le realtà globali dei diritti umani per far avanzare la loro strategia globale. La “questione dei diritti umani” può essere usata per criticare, minacciare o sanzionare un paese se a un certo punto adotta una politica che va contro gli interessi del governo degli Stati Uniti. Rivela che la politica strategica degli Stati Uniti ha un peso maggiore rispetto agli effettivi indicatori sui diritti umani nel processo di preparazione di questo rapporto nazionale.