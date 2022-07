Le possibili dimissioni di Mario Draghi dopo la crisi aperta dal voto sul decreto aiuti profilano, per l’Italia, un nuovo e probabilmente lungo periodo di incertezza. Ad aggravare le cose, la crisi coincide con un momento di forte instabilità internazionale. Il prolungarsi della guerra in Ucraina, il suo impatto sui mercati e le tensioni che produce in campo economico, con l’inflazione in ripresa e le criticità provocate dalla distorsione delle catene di fornitura tradizionali, alimentano l’incertezza e si saldano alle fragilità strutturali di un Paese che continua a fare fatica a trovare un orizzonte politico stabile. L’arrivo dello stesso Draghi a Palazzo Chigi, nel febbraio 2021, era stato un prodotto di questa difficoltà e della necessità, per l’Italia, di consolidare la sua immagine sulla scena internazionale. Tecnico ‘di alto profilo’, la sua nomina è stata accolta con favore sia dall’amministrazione statunitense, sia dai vertici delle istituzioni europee. Nei mesi successivi, la presidenza italiana del G20 ha contribuito a rafforzare il ruolo del paese e la percezione di un suo ritorno nel novero di ‘quelli che contano’.

È, quindi, comprensibile che l’annuncio delle dimissioni del premier (dimissioni respinte del Presidente della Repubblica, che ha rinviato il governo alle Camere per una verifica della sua maggioranza) abbia sollevato diffuse preoccupazioni su entrambe le sponde dell’Atlantico. Pur in mancanza di dichiarazioni ufficiali, da più parti sonostati sottolineati il ruolo che il governo Draghi ha avuto nel rilanciare la credibilità dell’Italia sia agli occhi degli alleati, sia nei vari fori internazionali cui il Paese partecipa, e i rischi potenzialmente insiti in uno scioglimento anticipato della legislatura. La polarizzazione della scena politica è forse la fonte di maggiori timori, soprattutto alla luce dei segnali di disimpegno che – oltre che dal Movimento 5 Stelle –giungono da altre forze che sostengono l’attuale esecutivo. Altrettanto preoccupante è la possibilità che l’eventuale conferma della fiducia da parte del parlamento lasci comunque il governo indebolito, inficiandone l’azione, intaccandone il profilo istituzionale e alimentando il clima da ‘campagna elettorale permanente’ che si è affermato negli ultimi mesi.

In questo contesto, il possibile rafforzamento delle forze euroscettiche è lo scenario più temuto a Bruxelles, anche per le ricadute che ciò potrebbe avere per la coesione dell’UE. La posizione assunta da Fratelli d’Italia, principale forza di opposizione, rafforza questi timori. Negli scorsi mesi, il Presidente del Consiglio è stato, inoltre, il vero ‘garante’ del corretto impiego dei fondi che l’Italia ha ricevuto dall’Unione nel quadro del programma Next Generation EU (NGEU). Una sua uscita di scena potrebbe, quindi, portare acqua alla posizione di quei paesi ‘frugali’ che, in passato, hanno cercato di limitare il profilo degli interventi europei a sostengo dell’Italia; uno sviluppo le cui ricadute potrebbero essere aggravate dal difficile momento che l’economia sta attraversando e dalla difficoltà che già sono affiorate nel definire una linea d’azione comune per affrontare la riduzione delle forniture energetiche russe. Infine, il governo Draghi ha svolto un ruolo importante nell’allineare l’Italia alle scelte europee nelle vicende ucraine e nel rilanciare il ruolo del paese nella definizione delle scelte europee verso Mosca e Kiev.

Il fatto che le dimissioni annunciate da Draghi seguano di poco quelle di Boris Johnson da leader del Partito conservatore britannico aggiunge alle cose un ulteriore tratto di complessità. Pur nelle loro diverse posizioni, Italia e Gran Bretagna hanno svolto un ruolo importante nella crisi ucraina, contribuendo alla coesione interna dell’Europa e alla solidità del legame transatlantico. Se a Londra l’arrivo di un nuovo premier a Downing Street non sembra destinato a cambiare questo stato di cose, a Roma il fatto non è scontato. Una rottura sul tema del sostegno all’Ucraina significherebbe, per l’Italia, un drastico deterioramento dei rapporti con gli Stati Uniti e con i partner europei in un momento in cui le tensioni della scena internazionale portano in primo piano le sue tante vulnerabilità strutturali. D’altro canto, nemmeno per Washington e Bruxelles la ‘perdita’ di Roma sarebbe del tutto indolore, anche perché essa rappresenterebbe l’ennesimo segnale della fragilità di quell’‘ordine internazionale liberale’ nato alla fine della Seconda guerra mondiale su cui si basano sia il progetto europeo, sia il legame transatlantico.