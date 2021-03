Con l’avvicinarsi della stagione delle piogge, le tensioni sono di nuovo in aumento tra Etiopia, Egitto e Sudan per la gigantesca la Diga Gran Rinascita Etiope (GERD) che l’Etiopia sta costruendo sul Nilo, poco prima che sfoci in Sudan. Addis Abeba si sta preparando per il secondo riempimento della diga quando le piogge arrivano a giugno o luglio.

Eppure, afferma Peter Fabricius, consulente ISS, nessuna soluzione all’aspra controversia sul funzionamento della diga, in costruzione per alimentare una centrale idroelettrica da 6 450 MW, è in vista. Al contrario, il Sudan e l’Egitto hanno appena proposto un altro cambiamento significativo nei loro lunghi negoziati su come gestire i flussi d’acqua dalla diga da 74 miliardi di metri cubi.

Da novembre 2019 a metà 2020, gli Stati Uniti e la Banca mondiale hanno guidato la mediazione. Ma l’Etiopia sentiva che l’amministrazione Trump era parziale nei confronti dell’Egitto. Quando l’Egitto stava per spostare la questione al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (ONU), tutti e tre i contendenti sono stati persuasi a consegnarla invece all’Unione africana (UA) – per garantire una “soluzione africana per un problema africano”.

In qualità di Presidente dell’UA per il 2020, il Sudafrica ha effettivamente assunto la mediazione. Era più imparziale degli Stati Uniti, ma alla fine non è stato nemmeno in grado di risolvere l’impasse. E così all’inizio di quest’anno, Pretoria ha deferito la controversia all’UA per una decisione sulla via da seguire, nonostante il Ministro per le relazioni internazionali e la cooperazione sudafricana, Naledi Pandor, i leader di Etiopia, Egitto e Sudan volessero che il presidente Cyril Ramaphosa continuasse come mediatore anche dopo aver consegnato la presidenza dell’UA.

Ma chiaramente l’Egitto e il Sudan avevano altre idee come trasferire la mediazione all’UA, all’Unione europea, alle Nazioni Unite e agli Stati Uniti. La mediazione sarebbe sotto gli auspici del Presidente congolese Félix Tshisekedi come Presidente dell’UA.

L’Etiopia dovrebbe approvare il nuovo accordo poiché deve essere concordato per consenso. Questa settimana la portavoce del ministero degli esteri dell’Etiopia, Dina Mufti, ha dichiarato in una conferenza stampa ad Addis Abeba: «L’Etiopia ritiene che il negoziato guidato dall’UA sulla GERD porterà a tutti una soluzione vantaggiosa per tutti … La tendenza a invitare varie parti come mediatori della questione mentre il Il negoziato guidato dall’UA non è stato portato a termine sta sminuendo gli sforzi dell’UA».

Come riporta Fabricius, William Davison dell’International Crisis Group non crede che il nuovo formato proposto da Sudan ed Egitto migliorerebbe molto le prospettive di un accordo poiché l’UE e gli Stati Uniti erano già osservatori della mediazione guidata dall’UA e probabilmente continuerebbero a rimandare all’UA se l’organizzazione continentale volesse rimanere al posto di guida.

Il rischio è che la seconda fase del riempimento non possa essere gestita in modo cooperativo che non causi danni a valle in Sudan, portando a un’escalation diplomatica o peggio. Gli etiopi non sono intenzionati a fare concessioni. Pretoria non ha ancora reagito ufficialmente alla proposta Egitto-Sudan di un quartetto che si occupi della mediazione.

Dare ruoli importanti ai potenti attori internazionali – Stati Uniti, UE e ONU – consentirebbe loro, secondo Davison, di convincere i tre contendenti, cosa che l’AU non è stata in grado di fare. Tuttavia, per lo stesso motivo, l’Etiopia preferirebbe probabilmente che l’AU rimanesse al comando.

Alcuni a Pretoria credono anche che la posizione degli Stati Uniti sia cambiata in modo significativo sotto Biden. Mentre il governo di Trump è stato visto, dall’Etiopia e da altri, favorire l’Egitto, l’amministrazione Biden ha segnalato che sarà più imparziale. Ha già ripreso gli aiuti finanziari all’Etiopia che Trump ha sospeso dopo che Addis Abeba ha rifiutato di firmare una proposta di accordo statunitense nel febbraio dello scorso anno che l’Egitto aveva firmato.

Chiaramente – sostiene il consulente ISS – ci vorrà molta influenza dalle tre forze non africane del quartetto per spostare questi negoziati in stallo. L’Egitto teme una perdita significativa delle acque da cui dipende quasi interamente, mentre il Sudan teme potenziali danni da un rilascio di troppa acqua dalla diga. Entrambi cercano un accordo legalmente vincolante che controlli il rilascio o la ritenzione di acqua nel GERD. L’Etiopia insiste sul fatto che il GERD fa parte del suo dominio sovrano. Poiché ha bisogno della diga per lo sviluppo del Paese, non sarà vincolato da vincoli esterni che riducono i benefici del GERD.

Un compromesso tra queste due posizioni opposte sembra difficile da raggiungere, ma è essenziale per risolvere questo problema insanguinato che ha un alto potenziale per innescare un conflitto.

