Difesa europea: gli USA non dicano NO a Macron

La scorsa settimana il Presidente francese Emmanuel Macron ha lanciato un altro appello per ridurre la dipendenza della sicurezza europea dagli Stati Uniti.

Di ritorno da un incontro in Giordania, Macron ha spiegato il suo punto di vista a un gruppo di giornalisti: “Un’alleanza non è qualcosa su cui dovrei fare affidamento. È qualcosa che dovrei scegliere, qualcosa con cui lavoro…. Dobbiamo ripensare la nostra autonomia strategica”.

Dopo decenni di ‘free-riding’ europeo sulla protezione militare degli Stati Uniti, gli americani dovrebbero accogliere con favore le osservazioni di Macron. L’amministrazione Biden farebbe bene ad approvare i commenti di Macron e sollecitare altri alleati europei a lavorare con lui.

La guerra in Ucraina e la risposta alleata guidata dagli Stati Uniti hanno riconfermato quanto i governi europei facciano ancora affidamento sugli Stati Uniti per la difesa del proprio continente. Questa dipendenza eccessiva è diventata motivo di frustrazione per molti negli Stati Uniti e fonte di imbarazzo per i governi europei. Macron è stato uno dei pochissimi leader europei ad affrontare questo squilibrio e a chiedere che venga corretto, ma finora ha trovato pochi favorevoli a Washington o in altre capitali europee per una maggiore autosufficienza europea nella difesa.

È nel migliore interesse sia degli Stati Uniti che dei loro alleati europei se gli alleati iniziano ad assumersi una quota maggiore dell’onere per la propria sicurezza. La guerra ha messo in luce quanto la Russia sia più debole di quanto supposto dai governi occidentali, e le perdite russe nella guerra significano che la Russia rappresenterà una minaccia convenzionale per l’Europa molto minore per il prossimo futuro rispetto a solo un anno fa. Gli alleati europei sono più che in grado di proteggersi, specialmente contro questa Russia gravemente indebolita, e la cosa principale che gli Stati Uniti possono fare per sostenere questo è togliersi di mezzo.

Questa è un’opportunità per i governi europei di assumersi maggiori responsabilità per la propria difesa, come avrebbero dovuto fare negli ultimi trent’anni, e gli Stati Uniti dovrebbero sostenere e accogliere gli sforzi europei in tal senso.

Gli Stati Uniti hanno tradizionalmente scoraggiato qualsiasi mossa verso l’autonomia europea perché l’hanno considerata dannosa per la propria influenza e per la NATO, ma è giunto il momento per Washington di riconsiderare la propria ostilità a questo cambiamento. Se i governi europei aumenteranno le loro spese militari e assumeranno una parte maggiore degli oneri per la sicurezza, dovrebbero avere maggiore libertà e influenza anche all’interno della struttura dell’alleanza. Gli Stati Uniti hanno spesso criticato i loro alleati per aver speso troppo poco, ma poi hanno respinto ogni proposito che i governi europei esercitassero una maggiore autonomia. Gli Stati Uniti devono riconoscere che non è probabile che ottengano impegni di spesa significativamente maggiori dai loro alleati senza lasciare loro più autonomia allo stesso tempo.

Macron ha chiarito che non vede la ridotta dipendenza dagli Stati Uniti come una minaccia per la NATO e insiste sul fatto che una maggiore autonomia europea dovrebbe avvenire nel contesto dell’alleanza. Dovrebbe esserci un modo per riformare e reinventare l’alleanza in modo che non sia così pesantemente dominata dagli Stati Uniti. L’Europa è la patria di alcuni degli Stati più ricchi del mondo e ci si dovrebbe aspettare che si assumano la responsabilità della propria difesa per quasi ottant’anni dopo la fine della seconda guerra mondiale. Questo sarebbe un cambiamento auspicabile per gli Stati Uniti e i nostri alleati, poiché libererebbe l’attenzione e le risorse degli Stati Uniti dall’Europa e darebbe ai governi europei l’incentivo a rivendicare il proprio ruolo nel fornire di più per la propria sicurezza.

Nonostante le intense critiche quest’anno sulla sua disponibilità a impegnarsi diplomaticamente con Mosca, Macron non ha rinunciato nemmeno a quella posizione. Il Presidente francese ha sostenuto alcune polemiche con i leader alleati mantenendo aperte le linee di comunicazione con la Russia. All’inizio di quest’anno, il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki ha condannato l’apertura di Macron a Putin e ha obiettato che “nessuno ha negoziato con Hitler”. L’ovvio contrasto a questi attacchi è che devono esserci canali aperti disponibili per l’allentamento e la negoziazione per il giorno in cui il governo russo cercherà un modo per districarsi dalla disastrosa guerra che ha iniziato.

Il paziente impegno diplomatico può spesso essere un compito ingrato e sembrerà inutile per anni fino a quando alla fine ripagherà con una soluzione negoziata che i dubbiosi sostenevano non fosse mai possibile. Come ha affermato Christopher Chivvis del Carnegie Endowment in un’intervista di poche settimane fa, “Finora non ha prodotto alcun risultato, ma un giorno potrebbe sembrare preveggente se Russia e Ucraina finissero per negoziare”.

Quando abbiamo tutte le ragioni per aspettarci che questa guerra si concluda con una sorta di accordo negoziato, è necessario mantenere disponibile l’opzione di parlare anche quando sembra che al momento non abbia senso parlare.

Più di recente, Macron ha suggerito i contorni di una nuova architettura di sicurezza per l’Europa che fornirebbe rassicurazioni a tutte le parti, compresa la Russia. Se una nuova architettura di sicurezza per l’Europa deve avere successo, dovrà tener conto almeno di alcuni interessi russi o non sarà un accordo stabile e duraturo.

Vale la pena notare che Macron ha anche parlato di come comprende la posizione ucraina e ha paragonato il sequestro russo del territorio ucraino all’annessione tedesca dell’Alsazia e della Lorena dopo la guerra franco-prussiana, quindi è stato chiaro che crede che nulla dovrebbe essere imposto all’Ucraina contro la sua volontà. Invece di colpire Macron per la ‘pacificazione’, i suoi colleghi europei dovrebbero dargli il merito di aver cercato di pianificare il mondo del dopoguerra e di come stabilizzare l’Europa una volta che il conflitto sarà terminato.

Una delle critiche all’apertura di Macron alla Russia è che ha danneggiato la sua posizione in altre parti d’Europa e minato i suoi sforzi per promuovere l’autonomia, ma l’una non dovrebbe avere molto a che fare con l’altra. Se gli alleati europei sono troppo dipendenti dagli Stati Uniti, e lo sono, questo è un problema che deve essere corretto, indipendentemente dai disaccordi che i singoli governi possono avere tra loro su una particolare politica.

Parte dello sviluppo di una maggiore autonomia europea in materia di sicurezza dovrà comportare l’eliminazione delle differenze tra gli stati europei. L’esistenza di questi disaccordi non dovrebbe costituire un ostacolo al miglioramento delle capacità militari europee.

Gli Stati Uniti dovrebbero voler avere molti alleati europei più capaci che facciano il loro peso e molti meno dipendenti. Ciò è auspicabile non solo perché gli Stati Uniti hanno altre preoccupazioni più importanti in altre parti del mondo che richiedono la loro attenzione, ma anche perché gli Stati Uniti non dovrebbero sovvenzionare per sempre la difesa di alcuni dei paesi più ricchi del mondo. Sia gli Stati Uniti che i loro alleati europei si sono abituati all’attuale accordo in cui gli Stati Uniti sono il loro principale fornitore di sicurezza, ed è passato molto tempo per revisionarlo e aggiornarlo.