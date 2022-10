Dici Meloni e pensi Xi

Il Governo della signora Giorgia Meloni si presenterà oggi alla Camera. Attendiamo. Io intanto faccio un passo indietro per sottolineare una rozzezza per la quale si è caratterizzato nel percorso di formazione.

Mi spiego.

Alla decisione finale si giunse, come tutti ricorderanno, dopo un paio di giorni di scontro furioso tra Silvio Berlusconi e gli altri, specialmente i luogotenenti della signora Giorgia Meloni. E, come ricorderete, alla fine si ‘trovò a passare‘ dalle parti del Senato (roba da matti) l’oligarca Guido Crosetto (non per nulla poi premiato con il Ministero pesante della Difesa), intervenuto a cercare di sedare gli animi, a ripetere che non aveva alcun interesse per le questioni in discussione e che, certamente, non avrebbe fatto il Ministro.

Se sia riuscito o meno a ‘sedare’, non posso giurarlo, ma certo il caos si arrestò, Berlusconi tornò a Villa Grande con la finta moglie, la signora Licia Ronzulli continuò i suoi maneggi molto più discreti, e la signora Meloni riprese i suoi misteriosi colloqui non si sa con chi e perché. Certo non un segno di trasparenza nella formazione di un Governo già prima di ricevere l’incarico.

A parte l’evidenza, come dicono molti ma la prova non mi pare che vi sia, dei contatti diretti e indiretti con Mario Draghi. Perché un’altra cosa va detta: alla fine la si è vista platealmente, sia Draghi che Sergio Mattarella hanno preso letteralmente per mano la ‘giovane‘ aspirante presidente, anche per evitarle possibili figuracce, ma principalmente per introdurla al mondo del governo, a lei, fino ad allora, sostanzialmente ignoto. Potrebbe essere un fatto positivo, indicare disponibilità ad apprendere e accettazione del consiglio altrui; ma potrebbe anche indicare doppiezza: ‘ora faccio finta di essere una buona ragazzina, poi …’.

Del trattamento paterno o ziesco, a onore del vero, va dato atto e ringraziamento ad entrambi. E specialmente a Draghi che, come si è visto alla cerimonia della campanella, fino all’ultimo ha cercato di spiegare e indirizzare la inesperta. Cosa, ripeto, corretta e apprezzabile, non per nulla fatta da un Presidente della Repubblica di rara signorilità, e da un Presidente del Consiglio di rara competenza, ma anche di reale amore per il Paese e, attraverso di esso, dell’Europa.

Ma, dietro le quinte, le urla proseguivano.

E qui, si è misurata una differenza, si è vista una scena mai vista e, per certi versi, preoccupante e per altri incoraggiante. Mi riferisco al fatto, inedito, che la delegazione della destra dal Presidente della Repubblica per le consultazioni di rito, fosse, sì, composta da una massa di gente inverosimile e che chiaramente si odiava (e si odia), ma anche impegnata pubblicamente a … non parlare. Una cosa che sta alla democrazia come le pere stanno ai cavolfiori. Anche se, forse, necessaria.

Tanto più che, non solo l’impegno (l’ordine, diciamo le cose come stanno) di non parlare ‘prima‘ è stato mantenuto, ma anche quello di non parlare ‘durante‘. Cioè durante il colloquio col Presidente Mattarella, al quale in pratica la signora Giorgia Meloni ha detto, in tre minuti, che intendeva fare il Governo, e non ha detto più di tanto.

La cosa in sé è uno sgarbo gravissimo. Sarebbe uno sgarbo gravissimo se, come a me pare implicito, Mattarella non fosse stato già informato bene prima di cosa si intendeva fare, e anche dei rischi di un colloquio troppo ampio che potesse portare a permettere di parlare troppo ad alcuni che era meglio che tacessero. Non è proprio ‘regolare’, ma si può accettare. E ciò ‘sistema’ lo sgarbo a Mattarella.

Non sistema per nulla, invece, la logica della democrazia. Tutta quella gente là a fare da contorno al capo?

Una scena francamente surreale anche per chi ha poca memoria. Anche perché, visto che non dovevano parlare, che ci sono andati a fare? Certo, le occhiate tra Berlusconi e Salvini mentre la signora Giorgia Meloni indicava «la sottoscritta» come Presidente del Consiglio, non sono rassicuranti.

Ma è il complesso della situazione che non è rassicurante. Proprio per nulla.

Ho già detto e lo ripeto che non temo dalla signora Giorgia Meloni e dai suoi colleghi e manutengoli (non da tutti almeno) mene fasciste, ma una certa dose di autoritarismo si è vista palpabilmente, si è sentita sulla pelle … me la sono sentita sulla pelle, se preferite. Se poi fosse forza sua o di altri, spero di non sapere mai!

Non per caso, mentre rivedevo e consideravo tutto ciò, l’occhio mio -come quello di molti suppongo- correva a Pechino, alla scena allucinante, terrificante, della cacciata di Hu Jntao dalla sala del 20° Congresso del Partito Comunista Cinese, sotto lo sguardo imperturbabile di Xi Jinping.

In Cina abbiamo visto tutti, in maniera plateale e violentissima, cosa vuole dire realmente una dittatura, quale vetta di violenza, anche inutile, una dittatura può raggiungere per realizzare i suoi scopi. Lo avevamo già visto in Turchia quando, in seguito al fallito colpo di Stato (forse organizzato proprio da Erdogan), si è assistito ad epurazioni gigantesche e impensabili.

Ecco: quelle facce impietrite -salvo lo sguardo di Berlusconi a Salvini-, silenziose, che vanno e non parlano, vanno tutti, escono e non parlano, è una scena che mi ha fatto venire i sudori freddi.

Se questi sono i metodi della signora Giorgia Meloni, o di chi per lei, quando avrà finito con i ‘suoi‘, passerà ad altri e, magari, a noi!

L’apparenza è questa. I ricordi e gli stimoli sono lì a dire di guardare bene. I prossimi giorni, credo, potrebbero dirci molto. Se quel silenzio sarà, come è sempre accaduto, interrotto dalle urla sguaiate e scomposte dei Berlusconi, Salvini e tirapiedi vari, tirerò un sospiro di sollievo. Altrimenti, metterò un’altra marca da bollo sul passaporto; … non serve, ma hai visto mai!