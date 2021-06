Ormai i giochi sono fatti. Italia dei Valori tornerà in campo. Il primo luglio ci sarà una presentazione ufficiale in sede istituzionale e il primo impegno politico su cui si confronterà sono le amministrative romane che si terranno il prossimo ottobre. Ovviamente l’orizzonte politico sono le politiche del 2023.

La posta in gioco questa volta non è alta, ma altissima. Si tratta di intercettare tutto l’elettorato movimentista e populista in libera uscita dal Movimento Cinque Stelle dopo la svolta moderata di Grillo – Di Maio – Conte. Una scelta inevitabile se si vuole sostenere il governo del ‘banchiere’ Draghi.

Si costituiranno gruppi alla Camera e al Senato sotto il simbolo del gabbiano grazie ai deputati e senatori usciti proprio dal Movimento Cinque Stelle.

Tra i nomi il presidente dell’Adusbef Elio Lannutti, l’ex ministro della Difesa Elisabetta Trenta, la testimone di Giustizia Piera Aiello.

Per ora Antonio Di Pietro, il magistrato simbolo di Mani Pulite, non si è espresso ufficialmente, ma ha dato la benedizione all’intero progetto durante la due giorni di riunioni riservate che si sono tenute nello studio di un avvocato romano in Prati. Anzi, Di Pietro ha indicato proprio Roma e le sue amministrative la città da cui ricominciare.

Certamente un problema in più per la sindaca Virginia Raggi –che in passato come Luigi Di Maio votò IdV- che si trova ora un temibile concorrente nella sua stessa area elettorale.