Di PD ce ne sono due. Perchè non dividervi?

Accennavo qualche giorno fa alla mia insoddisfazione, al mio dispiacere, per essere più preciso, per il modo strano, a dir poco, con cui il PD, che esce da una serie di sconfitte brucianti, prepara il ‘Congresso’.

Il Segretario -dovrei metterci le virgolette per come ha mostrato di non avere spina dorsale e forse, anzi, certamente, nemmeno idee o molto confuse- che si dimette ‘a sei mesi data’: insomma si dimetterà tra sei mesi, e quindi ‘gestisce‘ il Congresso, per conto dei potentati locali, prepara tutto e spolvera la poltrona del suo successore.

Roba da matti. Poi convoca una ‘assemblea nazionale‘ di mille persone, mille! in una sala che ne contiene a stento trenta.

Alla assemblea interviene Giannni Cuperlo, per fare un bel discorso che si conclude con un … peana alle correnti come «luogo di dibattito e discussione». Ma perché, signor Cuperlo, nel Partito non si parla, non si discute, che cos’è la cripta dei morti viventi?

E dopo intervengono alcuni sottocapi, magari autori di fumose sciocchezze, e moltissimi quisque de populo, che sarebbe una bellissima cosa se poi quello che dicono venisse preso in considerazione. Infatti, alla fine si vota la modifica dello Statuto e tutto quello che è stato detto cade nel vuoto.

Alla fine, invero, non proprio, perché -cosa credo mai vista in nessuna parte del mondo- si vota ma si continua a discutere: insomma dei poveri diavoli parlano così per parlare, si parlano addosso, per lo più a distanza (‘mi sentite, mi sentite?’ … roba da chiodi), per dire cose evidentemente inutili e comunque delle quali nessuno se ne frega nulla … e te lo fanno pure vedere: una volta votato, in attesa del risultato (che avrebbe mandato in lacrime un politico serio), si sentono altri interventi, ma in sala tutti sono in piedi, parlottano tra di loro, sghignazzano, Segretario incluso. Giusto, parlano i paria, mica uno può stare a sentirli. Anzi, prima del voto, il Segretario ‘replica’ … ma solo agli interventi fino a quel momento. E poi, che replica a fare se si deve solo votare la riforma dello Statuto … non so su cosa, nessuno lo ha spiegato. E infine il Segretario spiega che ci sarà un’altra assemblea nazionale, poi le candidature e infine il voto del Segretario.

E il congresso?

Io non sono mai stato iscritto ad alcun partito, l’unica partecipazione attiva è stata all’epoca della nascita de ‘Il Manifesto‘, quello di Castellina, Natoli, Pintor, Rossanda, ecc…, per permettere di fondare il partito, con una firma da un notaio. Ma ricordo i congressi del PCI (da cui, che lo si voglia o no, il PD deriva direttamente, anche se nel frattempo è diventato peggio della DC), ricordo gli interventi appassionati, duri, chiari, espliciti: si capiva tutto, non c’erano allusioni buone per gli addetti ai lavori, perfino Giorgio Napolitano si capiva, si discuteva, ci si accapigliava duramente, e Enrico Berlinguer, e prima di lui Luigi Longo, sorvolo su Palmiro Togliatti, seduto al tavolo della Presidenza, per tutto il tempo, immobile, attento rispettoso e guai se qualcuno parlottava!

Quello era un Congresso. Perché si capiva di che si parlava, si comprendeva la linea, gli obiettivi, i successi e gli insuccessi, e lo si diceva. Parlavano delegati sconosciuti, e Berlinguer li ascoltava attento, prendeva appunti per la sua replica, altro che Letta! Lo dissi in tempi non sospetti: Enrico non c’è, è andato via.

E dunque, alla fine, pare che ci siano due candidati alla Segreteria. Esattamente come previsto da mesi. Uno dei due, Stefano Bonaccini, «renderà noto il suo programma tra qualche settimana»: cioè, prima ti candidi e poi dici che vuoi fare. In genere dovrebbe essere il contrario: prima critichi e dici che cosa si dovrebbe fare e poi, visto l’applauso che hai avuto o non hai avuto, ti candidi. Ma qui, prima ti cerchi i voti delle correnti e poi parti!

E, infatti, Bonaccini di ciò non si cura. Lui ha il pizzetto, rilevano i bravi giornalisti, e gli occhiali a goccia, e, questo lo dico solo io, con grande sprezzo del pericolo (ma da quel poco che ne ho sentito parlare, escludo che abbia abbastanza senso dell’umorismo per capirlo) porta la pochette, come Conte-pochette, e poi dice che è bravo perché è stato Presidente di una Regione, anche se lui si autoproclama ‘governatore’. Farà un programma da buon amministratore: a questo stiamo? Intanto si sa perfettamente che le odiate correnti, lo sostengono: lui, renziano di ferro, sarà sostenuto, pare da Guerini, renziano di ferro, e da Del Rio, renziano di stagnola. Insomma è renziano. E basterebbe questo! Ma lui va avanti.

In opposizione, si candida la sua ex vice, Elly Schlein, che invero qualcosa ha detto sul programma, ma sono le solite cose -aiutare i più deboli, difendere il reddito di cittadinanza (acriticamente?), combattere le diseguaglianze, eccetera. Insomma, le solite cose: solite e ovvie, nulla di più. Però, si è presentata al grande pubblico facendo, come dicono quelli che sanno l’inglese, coming out, insomma dicendoci che, all’occasione, è omosessuale. Bene e allora? A questo stiamo? A discutere se gli omosessuali vanno rispettati o no, perché c’è dubbio? Come rispettare le donne. Ripeto, a questo stiamo? Sono temi superati, annosi, noiosi, ovvi. Non si può fare una campagna su ‘ste cose, è paccottiglia. Certo, Matteo Salvini e Giorgia Meloni sverrebbero se sentissero cose del genere, ma uno mica si può preoccupare di gente simile.

Ho detto tre o quattro volte: ‘a questo stiamo?’

Il PD ha bisogno di idee, di una filosofia, di una politica da qui ai prossimi trent’anni. Chi se ne frega se uno è un buon amministratore e l’altro ama gli omosessuali!

Questo è il punto vero, ma l’ho già scritto.

Ho una impressione, una sensazione molto concreta. Il PD è ormai, a dir poco, due partiti: una parte democristiana e fatta da democristiani (Renzi ecc., e lo stesso Letta) e un’altra parte vagamente (vagamente, per carità) di sinistra. È venuto il momento di prenderne atto e di dividervi: uno da qua e uno da là.

Vi lamentate che la gente non va a votare, non va a votarvi. Ma è ovvio: per cosa uno vota PD? Non si capisce nulla, non c’è una linea, una idea guida. È una consociazione di capi e capetti, per lo più di livello men che mediocre, che sta insieme sull’abbrivio, ma non ha nulla in comune: non ha un’idea guida che lo guidi, è tutto e il contrario di tutto. Peggio perfino degli stellini, che sono nulla, ma rappresentano moltissima gente che vorrebbe vedere politica, fatta da politici, politica di idee e con idee! E vota (Giuseppi) Conte, solo perché porta avanti populisticamente delle esigenze. Se avessero un partito chiaro, deciso, onesto (culturalmente intendo) e combattivo, tornerebbero a votarlo molti di quelli che non lo votano più e molti di quelli che non votano più.

Certo, questa massa di persone si dividerebbe tra quelli andati da Mariano Rumor o Giulio Andreotti e quelli andati da Enrico Berlinguer -non, per carità, che ci sia un politico in Europa che possa lontanamente assomigliargli. Ma almeno ci sarebbe finalmente chiarezza e sapremmo che quelli lì certe cose non le faranno mai, mentre quelli là le farebbero. E si potrebbe scegliere, non per il pizzetto o la camiciola svolazzante.

E vi sembrerebbe poco?