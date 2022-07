All’improvviso Luigi Di Maio ci è diventato simpatico. Ché il suo presunto, e presuntuoso, progetto di ‘Nuovo Centro’ (o ‘Grande Centro’, a scelta) appare così improbabile da avere il fascino delle imprese donchisciottesche fuori tempo massimo, delle trasvolate transatlantiche senza criterio, del triplo salto mortale senza preparazione e senza rete su di un branco di tigri affamate. Per quanto, da queste parti del Belpaese, mal che vada una dirigenza in un Ente parastatale non la si nega proprio a nessuno.

L’incontro con Beppe Sala, Sindaco di Milano, di mercoledì 6 luglio, con il Ministro degli Esteri Di Maio che esce dal salotto buono di casa Sala nel giorno in cui compie trentasei anni (Di Maio, non Sala) per lasciare il posto al Sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova appare degno di una commedia di Georges Feydeau. Le sue opere (di Feydeau, non di Di Maio, per quanto…) sono caratterizzate da ritmo frenetico, esatta scansione dell’effetto comico, porte, finestre, armadi che si aprono e chiudono suscitando effetti esilaranti. Molte situazioni sono totalmente mute: un uomo entra in scena, una donna ne esce, scatta la risata. Così per noi, oggi. Ché nella nostra politica si entra e di esce da porte, parti e partiti a ritmo infernale, le finestre si spalancano mentre gli armadi pieni di scheletri rimangono chiusi tranne poche commendevoli eccezioni. Del caso, prontamente richiusi, e rapidamente dimenticati. (Speciale menzione nella fattispecie per la guest star Della Vedova che entra in scena per dire, più o meno, che con il suo Ministro non ha nulla a che spartire).

Alla Feydeau pure il gradimento elettorale degli italiani. Entra Matteo Renzi (sinistra presunta, Europee 2014) esce Matteo Renzi, entra Matteo Salvini (destra certa, Politiche 2018 ed Europee 2019) esce Matteo Salvini, ora entra prepotentemente Giorgia Meloni (postfascismo moltopocopost ma tatticamente assai giudizioso), assume rilevante parte in commedia Gianluigi Paragone con il suo Italexit (e siamo alla farsa tragica), si apposta Insieme per il futuro di Luigi Di Maio (così tutto intero si capisce meglio la ragione sociale), balena Giovanni Toti con il suo ennesimo soggetto politico Italia al centro, e poi ancora Sala e Tabacci, i Verdi italici alla perenne ricerca d’autore (quanto ai voti ormai nella propria deriva autoreferenziale sembrano averci definitivamente rinunciato), e tutti gli altri a seguire… Venghino signori venghino, più gente entra e più bestie si vedono.

Per inciso. La nostra ‘Tabacceide’ del 23, 24 e 27 giugno poteva sembrare esagerata. Terza ed ultima puntata, per ora, ‘Italia: un Paese di Tabacci’ 27 giugno 2022, link interni alle precedenti. Non temo Tabacci in sé, temo Tabacci in me. Invece Insieme per il futuro di Luigi Di Maio ha prima costituito il proprio Gruppo parlamentare alla Camera dei Deputati il 21 giugno 2022. Poi il 30 giugno lo ha davvero fatto anche al Senato della Repubblica con il nome di Insieme per il futuro-Centro Democratico, grazie all’accordo con l’eroico Bruno Tabacci. Senza remore. Senza pudore. Onore a quelli più bravi di noi e che superano la nostra pur fervida fantasia.

Gli ultimi due precedenti appuntamenti di ‘Politiche 2023: il futuro che ci aspetta’ sono stati ‘Chi è Beppe Grillo? Chi è Beppe Grillo‘ 30 giugno 2022. Fenomenologia storica e personale del fondatore del MoVimento Cinque Stelle, e ‘Italia ottimista, nonostante‘ 6 luglio 2022. Buone notizie nonostante. Un itinerario che ci porta, o riporta, a questo nostro straordinario personaggio da commedia all’italiana.

In realtà al fondatore di Insieme per il futuro di Luigi Di Maio, cioè lo stesso Luigi Di Maio, vanno riconosciuti i meriti oggettivi. Di Maio è uomo, politico e Ministro degli Esteri oggettivamente capace. Però, pure capace di tutto. E coerente con la propria innata attrazione per la comicità. Da Grillo a Feydeau. O forse, ancor più e in prospettiva, per l’origine della farsa cinematografica. Hal Roach, e quelli delle torte in faccia.

POLITICHE 2023: IL FUTURO CHE CI ASPETTA /12 (continua)