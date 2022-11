Destra al governo: risentimento, riscatto, rivincita, rimozione

“Rimane il fatto che capire la gente non è vivere. Vivere è capirla male, capirla male e poi male e, dopo un attento riesame, ancora male. Ecco come sappiamo di essere vivi: sbagliando”

(P. Roth, Pastorale americana)

La vittoria-non vittoria delle destre alle ultime elezioni che pescano in sostanza nel proprio bacino di votanti rimescolandone la forza tra alleati malfidati è sintomo di un ritorno del vecchio (e dei vecchi con età media sui 60 anni). Con un significativo aiuto di marketing propaganda e manipolazione possedendo la maggior parte del potere mediatico e social. Ma non ne parla più nessuno come se non avesse un peso forte negli ultimi decenni della politica italiana.

Certo poi aiuta un programma elettorale che tutela non certo categorie deboli, ma milioni di amici evasori fiscali e compagnie truffaldine di questo immorale paese. Ma questo non lo dice più nessun democratico giornalista che tromboneggia dalle televisioni. Così hanno vinto e volti nuovi di destra si affacciano con le loro certezze e sovente mediocrità nei media televisivi. Un voto per nulla della “maggioranza degli italiani” come falsamente viene ripetuto ma di una minoranza organizzata grazie ad una legge elettorale ben peggiore del già orrendo Porcellumpensata da un politico in apparenza di “sinistra” che infatti sta con il Matteo di Rignano. Un voto in linea con l’epoca di retrotopia di un mondo in preda ad una gravissima crisi di nervi che blatera di futuro volgendo lo sguardo al passato. Si cerca una qualche plausibile pacificazione interiore dopo questa auto sconfitta-morte politica annunciata e realizzata da CaLe CoRe, cade proprio il cuore nelle calzette come si dice, Calenda Letta Conte Renzi, la “banda” dei quattro di irresponsabile azione. “Banda dei quattro” citazione storica della Cina del 1976 con quattro (cinque) altissimi dirigenti arrestati dopo la morte di Mao Zedong tra cui l’ultima moglie, con il loro movimento politico noto come “Rivoluzione culturale” iniziato da Mao contro le strutture arretrate e retrograde del Partito Comunista Cinese.

Storia seria non come la nostra di melodramma ed operetta senza che alcuno abbia sentito il dovere di chiedere scusa ai sempre meno elettoriper le sconfitte, quale segno di rispetto. Non Conte che ha perso 6,5 milioni di voti. Non il fascio leghista con oltre 3 milioni andati alla Meloni che roso da invidia mima posture e volgarità da premier, non l’anziano boss di Arcore, oltre 2 milioni. Il Pd meno di 1 milione, ma privo da tempo di qualsivoglia non dico visione, ché servirebbero dei funghi allucinogeni, ma almeno uno straccio di progetto politico sapendo chi rappresentare in modo adeguato. La pacificazione è con il Freud del principio di realtà che sposta il principio di piacere ad un tempo che non arriva mai perché questi destri parlano e dicono chiaro senza infingimenti. Bene, anzi male e difatti stiamo già assistendo a scontri internazionali e imposizioni interne di regole al fine di ammannire una legge ed ordine solo per i deboli. È difficile seguirli in molteplici giravolte quotidiane, devo selezionare. Queste tre destre vinconoper inettitudine altrui e si presentano per ciò che sono: basti leggere il decreto pensato e scritto pedestre di “urgenza e necessità” sui “Rave party”, che nessuno ha colto. Dicono per ristabilire l’ordine come ripetono nelle tv ben addestrate, un ordine inesistente per evasori fiscali ed altre figure di malaffare. E riemerge una storia che pareva consegnata ai margini repubblicani mai seriamente elaborata di derive odierne avvinghiate ad un passato mai passato. Lo provano commenti e riflessioni di questi giorni e per i prossimi anni, per più di una legislatura, da cui ci si dovrà difendere resistere e possibilmente attaccare. I dubbi e segnali da informazione e stampa vengono leggendo alcuni titoli. Ne il “Domani” del 2 novembre della filosofa Serughetti pur condivisibile, con l’avvertenza che una Redazione giornalistica ha sempre l’ultima parola su taglio e titoli. Il titolo è “La sinistra sta perdendo l’egemonia culturale”. Il secondo sempre del “Domani” della politologa Nadia Urbinati sull’ignorante violento decreto emergenziale i Rave party titolando “Il governo sta rivelando la sua natura autoritaria”. I due verbi “perdendo” e “rivelando” descrivono eventi in divenire, in parte vero, invece di assumere che i due orientamenti sono già la pratica di una narrazione che dispiega i suoi miasmi.Il terzo titolo è de “Il Giornale” che esprime giulivo la storica vittoria dei presunti emarginati “angariati” per decenni dai “cattivi” vincitori antifascisti. Il netto e chiaro il titolo del 1 novembre “Sono stati sistemati gli sballati. Ora pensiamo ai fannulloni” ne è un valido esempio degli manganellatori di penna dipendenti del loro padrone. Primo atto di un governo che cambierà il volto oscurantista del Paese che vuole affermare un ordine facile contro giovani non allineati, drogati che ascoltano musica tecno ma lasciando aperto l’intervento della polizia in altri assembramenti che saranno ritenuti “pericolosi” come in università o manifestazioni sindacali. Quel titolo è il segno del corso di una destra che intende mostrarsi con le sue autoritarie antiche idee come dimostrano le parole seguenti del tizio che pianta dosi di odio e parla migranti esseri umani come “carichi residuali”, con il predcon (presdel consiglio) Sig. Giorgia, avrà problemi di fluidità di genere, che chiama “bizzarri” i medici che hanno certificato che tutti i migranti stavano male. Per poi ignoranteggiare che “non sono naufraghi sono migranti” (!!) ah ecco quindi sono in buone condizioni e possono tornare in mare.

Faccio una proposta: come in un gioco di ruolo, prendiamo tutti il governo ed accogliamoli su una nave nei mari agitati del cimitero per i migranti del Mediterraneo lasciandoli lì senza dargli per certo che saranno sbarcati. Me la vedo la plastificata Santanché con borsetta firmata, la Giorgia dallo sguardo truce come il duce, il pingue Tajani, il carico residuale che pianta dosi di odio, il Matteo fascio senza mojito. Poi magari facciamo pure una nomination. Non si lavano, dormono sull’impiantito della nave e danno pure una mano a pulire latrine e lucidare ottoni. Poi vediamo come arrivano… magari funzionerebbe meglio se questi invece di essere dei ricchi “onorevoli” che fingono di stare con il popolo venissero da vite di stenti paura povertà violenze stupri assassini di cui non sanno nulla e poi essendo i soliti di destra tutti grugniti e barriti si trincerano facendo come sempre le finte vittime.

In questa triste vicenda che si ripeterà a breve, gli unici da rispettare sono i medici saliti a bordo delle navi per verificare con imbarazzo nel fare il loro dovere in quale stato fisico e psicologico stessero umani sbattuti di qua e di là da un azzeccagarbugli che parlava di materiale umano come un carico residuale. Ho citato le tre r+1 nel titolo che declinano l’agire ed il pensiero del “Sig” predcon da cui abbiamo già ricevuto scomposti esempi in questi primi giorni. Questa destra-destra, chissà perché un’informazione sempre più scadente deve rafforzare, perché una destra non basta?, arriva al governo rappresa da una ideologia con stati d’animo di un passato politico mai superato. Un trauma psichico che ritorna. E così arrivano con Risentimento, stato d’animo di chi è risentito o irritato contro qualcuno a causa di un rimprovero o di un altro atto o comportamento ritenuto ingiusto ed offensivo. Dietro le pieghe della sconfitta di nazisti e fascisti stanno umani le cui scelte li ha portati alla sconfitta. Decisione mai elaborata e soprattutto ritenuta sempre giusta. Dunque ‘resto fascista perché ho ragione’ e così pensando rifiuto sempre tutto ciò che i cattivi vincitori mi impongono di essere ciò che non sono: una persona antifascista democratica tollerante. Anche perché così vuole la sinistra di cui sono fiera oppositrice. Ognuno si rassicura e rapprende la propria esistenza trincerandosi dietro proprie discutibili ragioni senza curarsi di quanto siano fattuali e legittime. Il risentimento porta con sé unavoglia di Riscatto che fa subito pensare ad una liberazione da un obbligo contrattuale o l’estinzione di un debito, il riscatto della laurea per la carriera amministrativa o il riscatto per un rapimento, ovvero per chi crede la più veritiera redenzione dell’umanità attraverso il sacrificio di Cristo. Qui per la destra, soprattutto quella meloniana, il riscatto è atteso da 80 e passa anni di subalternità, immersione silente delle proprie idee sempre vive e sempre uguali. La vittoria è la certificazione che esisto anche io e adesso meno le danze. Questo il gravissimo regalo consegnato alla destra. Con questo riscatto avrei pagato tutti i conti con la Storia, ma io non sarò mai d’accordo e dunque terrò il paese sempre sull’orlo di un conflitto civile e politico che si riproduce senza il duce ma vivo più che mai. Senza condivisione sul 25 aprile festa di liberazione, contro la Resistenza ed i partigiani volgarmente dimenticati, anzi cancellati, nella sua frettolosa ed ignorante finta ricostruzione storica senza averne gli strumenti e recitata alla Camera durante la fiducia. Poi mi tengo pure con orgoglio la fiamma,Predappio, i ricordi e la nostalgia. Un riscatto che si colora di una Rivincita che ha il significato ed il valore di un rifarsi di una sconfitta subìta, una rivalsa, prendendosi appunto alle elezioni la rivincita.

Tutto ciò ha cambiato direzione orientamento e storia per i prossimi anni. Legittimo in democrazia, quel regime politico che utilizzano strumentalmente che gli consente di sottoporlo a critica. Più che una stortura del sistema è un dato che lo rafforza. Progettare una società aperta vuol dire che il sistema politico ed istituzionale oltre che le varie forme intermedie nella società lasciano la possibilità di poterne parlare il peggio possibile. Così confliggere e dissentire risultano le possibilità che una società chiusa degli uguali tende ad escludere, riconoscendosi solo in un simile retroterra identitario. Identità che benché costituisca un elemento rilevante si configura come sopravvalutato per un’appartenenza che per la strutturazione di una personalità individuale necessita di un’apertura ad un divenire ignoto e dissimile. E di un’apertura agli altri. Il convergere di risentimento riscatto e rivincita nelle forme e nei modi in cui si è strutturata ed evoluta la storia politica del nostro paese tra due concezioni polarizzate ha agito con una quarta r, la Rimozione. Quella dinamica che nel nostro paese non è stata incanalata dopo la liberazione dal nazifascismo da una compiuta revisione istituzionale e politica che è stata al contrario rimossa da un’altra storia che non ha ripercorso i contrastanti tratti salienti e le variabili e forze in campo. E così nella generale rimozione che in Germania non è stata perseguita avendo con difficoltà e dolore, sofferenza e tragica assunzione, cercato di rispondere al tema cruciale: quanto la vittoria dei vincitori è stata condivisa considerando che la storia insegna che poi sono coloro che vincono a dettarne la narrazione omettendo passaggi bui contraddittori ed ambigui? E così non è un caso che sia tracimata nel sottosuolo della vita sociale e politica italiana una non chiara assunzione di torti e ragioni finendo per lasciare inalterata una contrapposizione della stessa storia, polemizzando per un verso sulla Resistenza non accettata e per un altro sulle foibe no circoscritte per quanto gravi,lasciando poi che l’irresoluta analisi le ponesse sullo stesso piano con risposte insufficienti ed inadeguate per entrambe le fazioni in lotta. Risposte non pacificatrici ma assumendole all’interno di responsabilità e colpe storiche.Con queste quattro “r” irrisolte il cammino e l’azione in una storia non condivisa ma non adeguatamente discussa diviene il terreno minato di controversie e conflitti che hanno necessità di essere storicizzate per meglio ricordare e comprendere il divenire della storia. Che grazie a quanti partigiani e sodali ci hanno messo la propria vita per salvare quella di tutti gli altri ci permette di guardare oltre. Negli anni una seria riflessione se avesse trovato da parte di chi ha vinto un punto di arrivo magari con l’edificazione di un Museo del fascismo ci avrebbe permesso di elaborare non per rimozione ma per consapevolezza il passato di una storia di cui siamo portatori. Anche la scuola pubblica e l’istruzione, la cultura di massa a tutti avrebbe dovuto metterci del suo per dibattere e confrontarsi su un passato ostico. Rimuovere un avvenimento vuol dire non ripercorrerne tratti ed eventi salienti che servirebbero ad andare avanti, non a guardare sempre al passato. Ed è qui che siamo rimasti.