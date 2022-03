Nel descrivere Vladimir Putin e la sua cerchia ristretta, ho spesso pensato a un’osservazione di John Maynard Keynes su Georges Clemenceau, Primo Ministro francese durante la prima guerra mondiale: che era un individuo completamente disilluso che ‘aveva un’illusione: la Francia’.

Qualcosa di simile si potrebbe dire dell’élite di governo russa e aiuta a spiegare la scommessa collettiva spaventosamente rischiosa che hanno intrapreso invadendo l’Ucraina. Possono essere spietati, avidi e cinici, ma non sono cinici riguardo all’idea della grandezza russa.

I media occidentali usano il termine ‘oligarca’ per descrivere i russi super ricchi in generale, compresi quelli che ora risiedono interamente o in gran parte in Occidente. Il termine ha preso piede negli anni ’90 ed è stato a lungo seriamente utilizzato in modo improprio. Al tempo del Presidente Boris Eltsin,un piccolo gruppo di ricchi uomini d’affari dominava effettivamente lo Stato, che depredava in collaborazione con alti funzionari. Questo gruppo è stato, tuttavia, rotto da Putin durante i suoi primi anni al potere.

Tre dei primi sette ‘oligarchi‘ hanno cercato di sfidare Putin politicamente. Boris Berezovsky e Vladimir Gusinsky furono cacciati all’estero e Mikhail Khodorkovsky fu incarcerato e poi esiliato. Gli altri, e i loro numerosi equivalenti minori, sono stati autorizzati a mantenere i loro affari all’interno della Russia in cambio dell’incondizionata sottomissione pubblica a Putin.

Quando Putin ha incontrato (tramite collegamento video) importanti uomini d’affari russi dopo aver lanciato l’invasione dell’Ucraina, non c’era dubbio su chi stesse dando gli ordini.



La forza che ruppe gli oligarchi fu l’ex KGB, riorganizzato nei suoi vari servizi. Lo stesso Putin, ovviamente, proveniva dal KGB, e la grande maggioranza della massima élite sotto Putin proviene dal KGB o da background statali associati (sebbene non dalle forze armate). Questo gruppo è rimasto notevolmente stabile e omogeneo sotto Putin e gli è (o era) vicino personalmente. Sotto la sua guida, hanno saccheggiato il loro Paese (sebbene, a differenza dei precedenti oligarchi, abbiano mantenuto la maggior parte delle loro ricchezze all’interno della Russia) e hanno partecipato o acconsentito ai suoi crimini, incluso il più grande di tutti,l’invasione dell’Ucraina. Hanno fatto eco sia alla feroce propaganda di Putin contro l’Ucraina che alle sue denunce della decadenza occidentale.

Mentre la Russia sprofonda sempre più in un pantano militare e in una crisi economica, una questione centrale è se, nel caso la guerra non si concluda rapidamente con un accordo di pace,Putin può essere rimosso (o convinto a dimettersi) dalle stesse élite russe, al fine di cercare di liberare la Russia e se stessi dalla fossa che ha scavato per loro.

Per valutare le possibilità di ciò è necessaria una comprensione della natura delle élite russe contemporanee, e soprattutto del nucleo interiore di Putin.

Per illustrare la profondità della catastrofe russa degli anni ’90 e identificarsi con tutti coloro che ne hanno sofferto, Putin ha affermato che a un certo punto è stato ridotto -mentre era ancora tenente colonnello in servizio del KGB- a fare il taxista freelance al fine di integrare il suo reddito. Questo è abbastanza plausibile. Nel 1994, mentre lavoravo come giornalista per ‘The Times‘ in Russia e nell’ex Unione Sovietica, il mio autista nel Caucaso settentrionale era un ex maggiore del KGB. “Pensavamo di essere la spina dorsale dell’Unione Sovietica”, mi disse amaramente. “Ora guardaci. Veri Chekisti!”

‘Real Chekist’ ( nastoyashchy chekist ) era una frase di propaganda sovietica che si riferiva alle qualità di disciplina spietata, coraggio, impegno ideologico e onestà presumibilmente caratteristiche della Cheka, la prima Polizia segreta sovietica formata da Lenin e dai suoi associati. È diventato oggetto di molte battute sovietiche, ma non c’è dubbio che Putin e la sua alta élite continuino a considerarsi in questa luce, come la spina dorsale della Russia, anche se Putin, che è tutt’altro che un rivoluzionario,sembra identificarsi molto più fortemente con le élite di sicurezza della Russia imperiale. Un’interessante illustrazione di ciò viene da ‘Union of Salvation’ (Soyuz Spaseniya, 2019), un film sulla rivolta radicale decabrista del 1825, realizzato con il sostegno dello Stato russo. Con notevole shock dei miei amici russi più anziani che sono stati educati a venerare i Decabristi, gli eroi di questo film sono lo zar Nicola I e i leali generali imperiali e burocrati che hanno combattuto per preservare il governo e l’ordine contro i ribelli. Sebbene abbiano accumulato un potere e una ricchezza immensi,Putin e la sua cerchia immediata rimangono intensamente risentiti per il modo in cui l’Unione Sovietica, la Russia e il loro stesso servizio sono crollati negli anni ’90 -e il grande potere mescolato a un grande risentimento è una delle miscele più pericolose sia nella politica interna che internazionale.

Man mano che le tendenze autocratiche di Putin sono cresciute, il potere reale (in opposizione alla ricchezza) all’interno del sistema è arrivato a dipendere sempre di più dal continuo accesso personale al Presidente; e il numero di coloro che hanno tale accesso si è ridotto, soprattutto da quando la pandemia di Covid ha portato al drastico isolamento fisico di Putin, a una manciata di stretti collaboratori.

Nei suoi primi anni al potere, Putin (che era un ufficiale del KGB relativamente giovane) poteva essere considerato il ‘primo tra pari‘ in un’elite di amici e colleghi di alto livello. Non più. Sempre più spesso, anche i siloviki sono stati pubblicamente ridotti a servitori dell’autocrate, come è stato graficamente illustrato dall’umiliazione da parte di Putin del suo capo dell’intelligence straniera, Sergei Naryshkin, alla riunione televisiva del Consiglio di sicurezza nazionale alla vigilia della guerra. Un comportamento così sprezzante nei confronti dei suoi immediati seguaci potrebbe tornare a mordere Putin, come ha fatto tanti autocrati del passato.

Il nucleo interno comprende il Ministro della Difesa, Sergei Shoigu (ex ministro delle emergenze e non un soldato professionista); Nikolai Patrushev, ex capo dell’intelligence interna e ora segretario del Consiglio di sicurezza nazionale russo; Naryshkin e Igor Sechin, l’ex vice primo ministro nominato da Putin alla guida della compagnia petrolifera Rosneft. Nella misura in cui alti funzionari economici con tendenze ‘patriottiche liberali’ hanno sempre fatto parte di questo nucleo interiore, sono stati esclusi da tempo.



Questi uomini sono conosciuti in Russia come‘siloviki‘, ‘uomini di forza‘, o forse anche, nell’espressione irlandese, ‘uomini duri‘. Dovrebbe essere tracciata una linea netta tra i siloviki e le più ampie élite russe: congerie grandi e molto disparate e disunite di alti uomini d’affari, alti funzionari al di fuori della cerchia ristretta,figure di spicco dei media, alti generali,intellettuali patriottici e il variegato gruppo di notabili locali, collocatori e riparatori che costituiscono la leadership del partito Russia Unita di Putin.

Tra alcune delle più ampie élite russe, il disagio per l’invasione dell’Ucraina e le sue conseguenze è già evidente. Abbastanza naturalmente, questo è iniziato con le élite economiche, data la loro profonda partecipazione agli affari con l’Occidente e la loro comprensione dell’impatto catastrofico delle sanzioni occidentali sull’economia russa. Roman Abramovich, con il suo disagio abbastanza chiaro mentre cercava acquirenti per il Chelsea Football Club, ha scoperto che la vendita è stata interrotta questa settimana quando i suoi beni nel Regno Unito sono stati congelati. Mikhail Fridman, presidente del Gruppo Alfa (già gravemente colpito dalle sanzioni occidentali) e uno degli ex ‘oligarchi’ sopravvissuti degli anni ’90, ha chiesto una fine anticipata della guerra, così come il magnate dell’alluminio Oleg Deripaska.

Se non c’è un accordo di pace e la guerra si trascina in una sanguinosa situazione di stallo,l’economia declina precipitosamente e il popolo russo vede un forte calo del proprio tenore di vita, allora i disordini pubblici, la repressione dello Stato e i tentativi dello Stato di sfruttare gli affari inevitabilmente aumenterà radicalmente, e così aumenterà l’infelicità delle élite più ampie.Questi, tuttavia, mancano delle istituzioni collettive e, forse ancora più importante, delle identità collettive che permetterebbero loro di combinarsi facilmente per spodestare Putin.

La Duma, o camera bassa del Parlamento russo, mi è stata sinteticamente descritta da un amico russo come “un cumulo di compost pieno di verdure marce assortite”. Questo è un po’ troppo scortese -la Duma contiene alcune persone rispettabili-, ma sarebbe inutile cercare qualsiasi tipo di leadership politica. L’esercito, che altrove nel mondo sarebbe la solita istituzione dietro un colpo di Stato, è stato decisamente spoliticizzato, prima dallo Stato sovietico e ora da quello di Putin, in cambio di ingenti finanziamenti statali. Ora è anche impegnato nella vittoria militare in Ucraina, o almeno in qualcosa che può essere presentato come vittoria. D’altra parte, la spietata epurazione da parte di Putin dei ranghi superiori dell’esercito,insieme all’apparente incompetenza con cui l’alto comando ha guidato l’invasione dell’Ucraina, potrebbe portare a un considerevole malcontento futuro nell’esercito, compresi i generali di grado inferiore. Ciò significa che mentre i militari non si muoveranno contro Putin, è anche molto improbabile che si muovano per salvarlo.

Alcune delle pressioni più efficaci sull’élite di Putin potrebbero provenire dai loro stessi figli. I genitori quasi tutti sono cresciuti e hanno iniziato la loro carriera negli ultimi anni dell’Unione Sovietica. I loro figli, tuttavia, in molti casi sono stati istruiti e hanno vissuto in gran parte in Occidente. Molti sono d’accordo, almeno in privato, con Elizaveta Peskova, figlia del portavoce della stampa di Putin, Dmitry Peskov, che ha protestato contro la guerra su Instagram (il post è stato subito rimosso). Le conversazioni a cena nella famiglia Peskov devono essere affari interessanti di questi tempi. I siloviki , tuttavia, sono così strettamente identificati con Putin e la guerra che un cambiamento nel regime russo dovrebbe comportare l’allontanamento della maggior parte dal potere, possibilmente in cambio della promessa che non sarebbero arrestati e manterranno la ricchezza della loro famiglia (questa era la garanzia che Putin ha fatto con il suo predecessore Eltsin).

Eppure questo cambiamento potrebbe richiedere molto tempo. I siloviki sono stati accuratamente descritti come profondamente corrotti, ma la loro corruzione ha caratteristiche speciali. Il patriottismo è la loro ideologia e l’autogiustificazione per la loro immensa ricchezza. Una volta ho chiacchierato davanti a una tazza di tè con un anziano ex funzionario sovietico che era rimasto in contatto con i suoi vecchi amici nell’élite di Putin. “Sai”, rifletté, “ai tempi dell’Unione Sovietica la maggior parte di noi era davvero molto contenta di avere una dacia , una TV a colori e l’accesso a negozi speciali con alcuni prodotti occidentali, e le vacanze a Sochi. Eravamo perfettamente a nostro agio e ci confrontavamo solo con il resto della popolazione, non con le élite occidentali”. Oggi, ovviamente, “ai siloviki piacciono i loro lussi occidentali, ma non so se tutta questa colossale ricchezza li renda più felici o se il denaro stesso sia la cosa più importante per loro. Penso che uno dei motivi per cui rubano su una tale scala è che si considerano rappresentanti dello Stato e sentono che essere più poveri di un gruppo di uomini d’affari sarebbe un’umiliazione, persino una sorta di insulto allo stato. Un tempo il grado ufficiale ti dava lo status di massimo. Ora devi avere anche enormi quantità di denaro. Questo è ciò che gli anni ’90 hanno fatto alla società russa”.I siloviki sono naturalmente attaccati all’idea di ordine pubblico, un ordine che garantisce il proprio potere e proprietà, ma che ritengono anche essenziale per evitare che la Russia ricada nel caos degli anni ’90, della rivoluzione russa e della guerra civile. Il disastro degli anni ’90, a loro avviso, ha determinato non solo un catastrofico declino dello Stato e dell’economia,ma anche l’anarchia morale socialmente distruttiva -e la loro reazione non è stata dissimile da quella della società conservatrice americana negli anni ’60 o della società tedesca conservatrice negli anni ’20.

In questo, Putin e i siloviki hanno la simpatia di una gran parte della popolazione russa, che rimane amaramente risentita, sia per il modo in cui sono stati traditi e saccheggiati negli anni ’90, sia per quello che percepiscono come l’aperto disprezzo mostrato verso i russi comuni dal élite culturali liberali di Mosca e San Pietroburgo.

In un’occasione memorabile a metà degli anni ’90, mi è stato chiesto di tenere un discorso dopo cena a una conferenza tenuta da una delle principali banche occidentali per gli investitori occidentali e l’élite finanziaria russa. La cena si è svolta in una famosa discoteca di Mosca. Quando ho esaurito il tempo, una versione ravvivata di una canzone patriottica sovietica iniziò a risuonare a tutto volume, e dietro di me sul palco apparve qualcuno in costume da orso che sventolava l’insegna militare russa e guidava una fila di ballerini vestiti con versioni molto abbreviate dell’abito nazionale russo.

Di fronte a questa competizione, non ho nemmeno provato a portare avanti il mio riassunto attentamente ponderato, ma mi sono ritirato al mio tavolo confuso. Poi, però, ho cominciato ad avere una netta sensazione di freddo. Mi sono ricordato di una scena del film ‘Cabaret‘ del 1972 , ambientata in una discoteca di Weimar a Berlino non molto tempo prima dell’ascesa al potere dei nazisti, in cui i ballerini eseguono una parodia di una parata davanti a un pubblico ridacchiante sulle note di una famosa marcia militare tedesca. Mi chiedevo se anche in Russia ci sarebbe stato un conto terribile da pagare per tutta questa allegria -e temo che l’Ucraina e i soldati russi ora lo stiano pagando.

Uno degli effetti peggiori di questa guerra sarà il profondo e duraturo isolamento russo dall’ovest.Credo, tuttavia, che Putin e i siloviki (sebbene non molti nelle élite più ampie) accolgano con favore questo isolamento. Sono rimasti colpiti dal modello cinese: un’economia tremendamente dinamica, una società disciplinata e una superpotenza militare in crescita governata con il controllo di ferro da un’élite ereditaria che combina un’enorme ricchezza con un profondo patriottismo, promuovendo l’idea della Cina come civiltà separata e superiore.

Potrebbero benissimo volere che l’Occidente spinga la Russia nelle braccia della Cina,nonostante il rischio che questo trasformi la Russia in una dipendenza di Pechino. E naturalmente credono che la guerra in Ucraina consoliderà il sentimento patriottico in Russia dietro il loro governo, oltre a consentire loro di impegnarsi in una repressione intensificata in nome del sostegno allo sforzo bellico. Questa repressione è già iniziata, con la chiusura degli ultimi media indipendenti rimasti in Russia e le leggi che puniscono come tradimento qualsiasi critica alla guerra. Soprattutto, per profonde ragioni storiche, culturali, professionali e personali, i siloviki e l’élite ufficiale russa in generale sono totalmente,irrevocabilmente impegnati nell’idea della Russia come una grande potenza e un polo di un mondo multipolare. Se non ci credi, non fai parte dell’establishment russo, proprio come se non credi nel primato globale degli Stati Uniti non fai parte dell’establishment degli esteri e della sicurezza degli Stati Uniti. Il posto dell’Ucraina in questa dottrina è stato accuratamente riassunto dall’ex consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Zbigniew Brzezinski: “Senza l’Ucraina,la Russia cessa di essere un impero eurasiatico”.L’establishment russo è del tutto d’accordo. Hanno anche convenuto, almeno negli ultimi 15 anni, che l’intenzione dell’America è di ridurre la Russia a una potenza sottomessa di terzo grado. Più recentemente, hanno concluso che Francia e Germania non si opporranno mai agli Stati Uniti. “A occidente, abbiamo solo nemici”, come mi ha detto un intellettuale dell’establishment nel 2019.L’establishment russo vede l’incoraggiamento del nazionalismo ucraino come un elemento chiave nella strategia anti-russa di Washington.Anche i membri altrimenti calmi e ragionevoli dell’establishment russo hanno ringhiato con furia quando ho osato suggerire in una conversazione che potrebbe essere meglio per la stessa Russia lasciare andare l’Ucraina.Sembrano preparati, se necessario, a combattere spietatamente per lungo tempo, e con costi e rischi immensi per il loro regime, per evitare che ciò accada.