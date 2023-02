Demolizioni controllate: tutto quello che c’è da sapere

Le demolizioni controllate sono delle pratiche attuate per poter eliminare, in maniera totale oppure parziale, strutture danneggiate (ad esempio in seguito ai terremoti o altre calamità naturali), abusi edilizi ed edifici obsoleti.

Si definiscono “controllate” perché tali demolizioni vengono effettuate in modo da limitare i danni agli elementi presenti nella stessa area di intervento, evitando così vibrazioni che potrebbero danneggiare gli edifici circostanti, eccessiva rumorosità e rilascio di polveri.

La normativa sulle demolizioni controllate

La demolizione di immobili è espressamente disciplinata dal Decreto Legislativo numero 81 del 2008, nella sezione VIII, il quale contiene una pluralità di norme che devono essere inderogabilmente osservate.

Le demolizioni controllate nel sud Italia e in altre zone della Penisola sono numerose, per questo il legislatore ha deciso di intervenire e di imporre un corpus normativo ben preciso. Tra le norme di maggior rilievo è possibile sicuramente citare l’art. 150 del Decreto sopra citato. L’articolo in questione si occupa del cosiddetto rafforzamento delle strutture e stabilisce che, prima di iniziare qualsiasi lavoro, è fondamentale controllare le condizioni dell’edificio, la sua stabilità ecc. Infine, occorre definire, in base ai risultati ottenuti dalle precedenti analisi, quali sono le opere di rafforzamento che devono essere eseguite per evitare i crolli.

L’articolo successivo, invece, regolamenta la demolizione. L’art. 151, infatti, impone che l’ordine di demolizione e i relativi lavori devono essere effettuati con cautela e rispettando un progetto ben preciso, sotto l’osservazione di un addetto. La norma, in estrema sintesi, prevede l’obbligo di redigere un Piano Operativo di Sicurezza (POS) sulla base di un Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), quando richiesto, da esibire agli organi di vigilanza che potrebbero eseguire controlli.

Tra le altre norme di rilievo è possibile citare l’art 153, il quale disciplina il deposito e la conservazione del materiale di demolizione, e l’art. 154, il quale regolamenta l’emissione delle polveri.

Come si effettuano le demolizioni controllate?

Per effettuare le demolizioni controllate possono essere utilizzate diverse tecniche, pensate appositamente per evitare un impatto eccessivo sulle altre strutture.

Ad esempio, in caso di edifici molto alti presenti nelle città, viene generalmente impiegata la tecnica dell’esplosione. In questo caso, infatti, la costruzione collassa su sé stessa e tutte le altre strutture nei dintorni rimangono intatte. Le macerie provocate dalla demolizione, inoltre, rimangono contenute nel perimetro dell’esplosione.

In altri casi, quando bisogna ad esempio rimuovere solo una parte dell’edificio, vengono utilizzati appositi strumenti come cesoie oppure pinze. In altri casi ancora, si ricorre all’idrodemolizione, ovvero una tecnica che prevede delle lance in grado di erogare getti d’acqua ad altissima pressione. Infatti, l’acqua proveniente da tali strumenti ha una portata, una temperatura e una pressione tale da avere lo stesso effetto di un martello pneumatico. L’idrodemolizione, in particolare, è utile per evitare scintille e ottenere un risultato preciso e accurato, specialmente nelle zone a rischio esplosione.

Un’altra modalità di effettuare le demolizioni controllate (o meglio, in questo caso, demolizioni “selettive”) è lo strip-out, che consente di rimuovere elementi non strutturali, in caso di riqualificazione dell’edificio.