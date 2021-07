In questi ultimi temi, non è affatto raro, negli Stati Uniti, assistere alla Polizia che estirpa e sequestra tutto nei campi dove si coltiva la canapa, a causa di un tema complesso e sul quale si stanno sviluppando denunce, arresti, sequestri, atti di forza delle Forze di Polizia e si sta sviluppando un sempre più vasto risentimento tra i produttori e coltivatori di canapa. Si tratta del Delta-8 THC. Sebbene il Delta-8 THC sia un cannabinoide naturale nella cannabis, è presente solo in quantità molto piccole. Ma può essere creato attraverso la manipolazione del cannabidiolo (CBD) derivato dalla canapa. Uniti Il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti sta sviluppando un’indagine annuale sulla superficie e la produzione di canapa, ma sta invitando l’opinione pubblica sull’utilità dei dati potenziali e sui migliori metodi di distribuzione per sollecitare una risposta efficace riducendo al minimo l’onere per gli agricoltori. La crescente popolarità e disponibilità di delta-8 sta causando grattacapi all’industria, ai legislatori e alle forze dell’ordine. Il successo arride sempre più ai prodotti a base di CBD nel settore merceologico della bellezza e per la cura della pelle. Si prevede che i soli prodotti topici crescano del 21% anno su anno.

Stati Uniti

I raid nella campagna USA contro il Delta-8 THC, il ‘caso’ del Kentucky esempio di un problema più generale

La Kentucky Hemp Association (KYHA) ha reso la sua posizione molto chiara riguardo ai recenti raid della polizia nei negozi di canapa nello Stato.

La KYHA sostiene che la scorsa settimana i soldati di stato hanno fatto irruzione in due negozi al dettaglio di canapa legali, alla ricerca di prodotti Delta-8 THC.

Sebbene il Delta-8 THC sia un cannabinoide naturale nella cannabis, è presente solo in quantità molto piccole. Ma può essere creato attraverso la manipolazione del cannabidiolo (CBD) derivato dalla canapa. La crescente popolarità e disponibilità di delta-8 sta causando grattacapi all’industria, ai legislatori e alle forze dell’ordine.

KYHA afferma che i soldati hanno sequestrato «prodotti di canapa, denaro, macchine fotografiche, terrorizzato i proprietari dei negozi e accusato i loro dipendenti di traffico illegale di droghe».

«Tutto questo non può continuare», ha detto l’Associazione. «Il KYHA e numerosi singoli membri hanno assunto un consulente legale per combattere questa invasione nel nostro settore».

L’Associazione afferma che le incursioni e i sequestri hanno rappresentato un grave travisamento della legge federale.

«Abbiamo appreso che la polizia di stato del Kentucky ha utilizzato “la lettera Delta-8” di Joe Bilby presso il Dipartimento dell’agricoltura del Kentucky», afferma.

Il signor Bilby è consigliere generale del dipartimento. La lettera è stata inviata da Mr. Bilby nell’aprile di quest’anno e afferma che la produzione e la commercializzazione di prodotti contenenti Delta-8 THC, in qualsiasi quantità o livello di concentrazione, rimangono vietati dalla legge federale.

Ma molti non sarebbero d’accordo poiché la legge federale sulla canapa si riferisce specificamente solo al Delta-9 THC. Questo è ciò che ha portato all’esplosione dei prodotti Delta-8 THC.

Una delle tante preoccupazioni sulla sua proliferazione è la mancanza di controllo di qualità e ampia disponibilità, anche nelle stazioni di servizio e nei negozi di alimentari.

Un certo numero di stati ha fatto delle mosse per reprimere Delta-8. Tra questi, la scorsa settimana il governatore del Michigan Gretchen Whitmer ha firmato una legge che regola il cannabinoide inebriante. Il Connecticut ha anche recentemente chiuso le scappatoie che consentivano la vendita del delta-8 e di altre varianti di THC presenti nei prodotti derivati ​​dalla canapa al di fuori di locali adeguatamente autorizzati.

Il KYHA sta raccogliendo fondi per una battaglia legale e anche lì ha avuto delle sfide, dopo che una popolare piattaforma di crowdfunding ha chiuso la sua campagna.

L’associazione vuole che i suoi membri siano in grado di vendere prodotti Delta-8 THC inferiori allo 0,3% di Delta-9 THC.

Stati Uniti

Il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti pianifica una ricerca su vasta scala sulla produzione di canapa

I funzionari dell’agricoltura federale chiedono ancora una volta alla Casa Bianca il permesso di inviare un sondaggio a 20.000 agricoltori nel tentativo di raccogliere dati sulla produzione di canapa.

Il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti sta sviluppando un’indagine annuale sulla superficie e la produzione di canapa, ma sta invitando l’opinione pubblica sull’utilità dei dati potenziali e sui migliori metodi di distribuzione per sollecitare una risposta efficace riducendo al minimo l’onere per gli agricoltori, secondo un avviso sul Registro federale.

Lo sforzo segue il primo tentativo dell’USDA di ottenere il permesso per il sondaggio a febbraio. Un’agenzia non può condurre o sponsorizzare la raccolta di informazioni senza il permesso dell’Office of Management and Budget della Casa Bianca.

Sebbene il tipo di dati che l’USDA sta cercando non sia ancora chiaro, l’agenzia ha affermato di aspettarsi circa 20.000 risposte dai produttori di canapa. Questa stima si basava su un elenco di produttori di canapa sviluppato dal National Agricultural Statistics Service all’inizio di quest’anno.

Secondo l’avviso, i dati saranno raccolti sotto l’autorità del programma di produzione di canapa domestica, gestito dal servizio di marketing agricolo dell’USDA.

La direzione del NASS ha incontrato i rappresentanti dell’AMS, nonché il Servizio di ricerca economica dell’USDA, l’Agenzia per i servizi agricoli, l’Agenzia per la gestione dei rischi e l’Ufficio del Segretario dell’Agricoltura per determinare il tipo di dati necessari e la frequenza delle raccolte.

L’avviso invita a commentare il motivo per cui le informazioni sono necessarie e le migliori pratiche per la raccolta delle informazioni fino al 16 agosto.

Le regole finali di produzione della canapa dell’USDA sono state pubblicate il 15 gennaio e sono entrate in vigore il 22 marzo.

Stati Uniti

La nuova legge del Colorado istituisce una revisione del trasporto del polline per ridurre al minimo i conflitti tra canapa e marijuana

Il Colorado ha un nuovo piano per affrontare i problemi di impollinazione incrociata tra i coltivatori di canapa e marijuana all’aperto.

Una nuova legge per aiutare i coltivatori di marijuana all’aperto include disposizioni per parlare di ridurre l’impollinazione incrociata tra marijuana all’aperto e piante di canapa.

La legge mira anche ad aiutare i coltivatori di marijuana all’aperto a rispondere alle condizioni meteorologiche avverse allentando le regole sul trasferimento delle piante e conservandole in strutture non autorizzate per la marijuana.

Impollinazione incrociata

Il gruppo di lavoro sul trasporto del polline discuterà dell’impollinazione incrociata, in cui un campo di piante femminili – marijuana o canapa – viene inavvertitamente impollinato da un raccolto vicino di piante maschili, un disastro perché riduce drasticamente la produzione di cannabinoidi.

E questa non è una situazione di marijuana contro canapa.

I coltivatori di canapa che prendono di mira i mercati di semi, cereali e fibre potrebbero inavvertitamente impollinare i coltivatori di canapa che coltivano solo per ottenere il CBD con la stessa facilità con cui potrebbero fare i coltivatori di marijuana per il THC.

L’anno scorso il Colorado ha concesso in licenza 981 coltivatori di canapa su 36.225 acri all’aperto. Gli analisti statali stimano che lo stato abbia 120 coltivatori all’aperto di marijuana medica o ricreativa. (I regolatori della marijuana del Colorado non tengono traccia di quali registranti stanno crescendo all’aperto, rendendo il numero una stima.)

Sebbene non ci siano molte soluzioni chiare, il gruppo di lavoro è un passo importante nella risoluzione di questo difficile problema.

«Il bello è riunire gli esperti», ha affermato Rick Trojan, vicepresidente della Hemp Industries Association e coltivatore di canapa con sede a Denver.

Ha suggerito che i regolatori statali potrebbero richiedere ai coltivatori di scaglionare i loro cicli di crescita in modo che le piante produttrici di semi non vengano raccolte contemporaneamente alle piante femminizzate.

Ma la logistica per farlo sarebbe difficile da capire.

Tamponi di canapa?

Anche i buffer vengono spesso proposti come possibile soluzione. Ma il polline può percorrere chilometri ed è noto che si infiltra persino nelle operazioni di cannabis indoor.

Henry Baskerville, socio amministratore di Fortis Law Partners, con sede a Denver, ha sottolineato che la maggior parte della canapa coltivata in Colorado è destinata alla produzione di CBD e quindi necessita di protezione.

Ha suggerito che i coltivatori di marijuana e canapa devono essere strettamente coinvolti nelle discussioni per aiutare a modellare la legislazione, «poiché sono quelli che capiscono meglio la questione».

Il gruppo di lavoro deve includere più di 15 membri, inclusi coltivatori di canapa e marijuana.

Kim Stuck, fondatore della società di consulenza sulla cannabis Allay Consulting, che ha uffici a Denver e Portland, in Oregon, ha affermato che sembrava essere un gruppo diversificato.

«Senza avere agricoltori coinvolti in questa conversazione, avrebbero fatto la cosa sbagliata e lo sanno», ha detto.

L’avvocato Jordan Wellington con lo studio legale incentrato sulla cannabis Vicente Sederberg a Denver è d’accordo.

«Se il Colorado vuole essere un leader nella coltivazione di canapa e cannabis, dobbiamo capire come queste piante possono coesistere fianco a fianco», ha detto Wellington.

«Lo Stato che lo capirà avrà un vantaggio significativo».

Stati Uniti

Il caldo torrido richiede nuovi requisiti per i coltivatori di canapa in Oregon, Washington

I coltivatori di canapa e marijuana nel nord-ovest del Pacifico stanno adottando nuove restrizioni sul lavoro per proteggere i dipendenti durante il caldo record di questa estate.

Le regole aggiuntive – che entreranno in vigore martedì a Washington e sono iniziate giovedì scorso in Oregon – sono state adottate dopo che le temperature hanno raggiunto “livelli catastrofici”, secondo il Governatore di Washington Jay Inslee.

Un contadino di 38 anni dell’Oregon è collassato ed è morto a un caldo di 115 gradi il mese scorso mentre una squadra spostava le linee di irrigazione nella Willamette Valley. Il medico legale dell’Oregon ha attribuito la morte al caldo eccessivo.

Le nuove regole dell’Oregon, che riguardano la coltivazione all’aperto di canapa e marijuana, includono un accesso esteso all’ombra, all’acqua fresca e alle pause durante i periodi di caldo.

«Di fronte a un’ondata di caldo senza precedenti nel nord-ovest del Pacifico – e alle tragiche conseguenze – è assolutamente fondamentale continuare a costruire le nostre difese contro gli effetti del cambiamento climatico, compresi gli eventi di caldo estremo», un portavoce dell’agenzia per la sicurezza sul lavoro dell’Oregon, Andrew Stolfi, ha detto all’Associated Press.

I coltivatori di canapa e marijuana della regione hanno dichiarato a Hemp Industry Daily che le precauzioni sono scadute e che gli agricoltori responsabili hanno già apportato modifiche per tenere conto del caldo.

A Lynbo Farms, un produttore di fiori di canapa artigianale all’aperto di 2 acri a nord di Vancouver, Washington, gli operatori hanno regolato i tempi di irrigazione, dando alle piante un’irrigazione profonda prima che arrivasse il caldo e lasciando i tubi di gocciolamento accesi durante la notte.

«Finora, tutte le mie ragazze stanno bene», ha detto la proprietaria Lyn Larson-McCann a Hemp Industry Daily. «Stiamo apportando modifiche dove possiamo, annaffiando di notte e lavorando la mattina presto».

Ha detto che il clima estremo ha portato un vantaggio: la soppressione delle erbacce, perché lo sfrigolio del sole è troppo per alcune erbacce nella sua zona.

Tuttavia, ha i fari a portata di mano nel caso in cui i suoi due o tre dipendenti debbano lasciare del tutto il lavoro durante le ore diurne.

«Possiamo diserbare nelle prime ore del mattino se dobbiamo», ha detto.

Alla Fresh Green Organics di Klamath Falls, in Oregon, il proprietario Rick Walsh è abituato a spostare le ore alle 5 del mattino in piena estate e ad aggiungere pause di raffreddamento.

Da molto tempo coltivatore di microgreens ed erbe prima di aggiungere la canapa al mix quattro anni fa, Walsh mantiene una stanza di confezionamento a 50 gradi e ordina ai dipendenti surriscaldati di riposare lì quando le temperature salgono.

«Abbiamo spiegato a tutti di bere molta acqua, di rinfrescarsi quando possono. E se inizi a sentirti male, vai direttamente alla sala di confezionamento», ha detto Walsh.

Tuttavia, ha visto le sue varietà di canapa da fiore soffrire un po’ nonostante l’acqua e le cure extra.

«Possono mostrare un po’ di stress. I fiori non sembrano riempirsi così tanto», ha detto a Hemp Industry Daily. «Spero che qui si raffreddi presto».

Le precauzioni per il caldo di emergenza in entrambi gli stati durano 180 giorni.

Alla East Fork Cultivars, che coltiva canapa e marijuana a Takilma, in Oregon, il COO Aaron Howard ha dichiarato a Hemp Industry Daily che la cupola di calore di questa estate nel nord-ovest del Pacifico è solo l’ultimo esempio di eventi climatici estremi che minacciano le aziende agricole nella regione. L’azienda è sfuggita per un pelo ai danni causati dall’incendio lo scorso anno.

«Entrando in un secondo anno di siccità, le mie preoccupazioni sono tenere le persone al sicuro e non avere più incendi».

Stati Uniti

Test di efficacia sui cannabinoidi e sui prodotti a base di cannabinoidi

Il segreto ora è noto. Il CBD è diventato uno dei più interessanti ingredienti nella cura della pelle e tra i prodotti della linea benessere, con i prodotti a base di CBD che appaiono sul mercato come una linea di tendenza di sempre maggior successo negli ultimi due anni.

Si prevede che i soli prodotti topici crescano del 21% anno su anno. I prodotti CBD coprono tutte le aree del settore della cura della persona, dalla cura della pelle e dei capelli, ai cosmetici attivi.

Le affermazioni sui cannabinoidi nel settore della cura personale sono diverse. Queste affermazioni possono includere proprietà antinfiammatorie, anti-prurito, anti-acne e anti-invecchiamento. Nonostante l’uso diffuso del CBD nei prodotti cosmetici topici, i dati scientifici sugli effetti dei cannabinoidi sulla pelle sono limitati.

Genemarkers, un laboratorio di test con sede nel Michigan, sta aiutando a cambiare questa situazione. I test eseguiti da Genemarkers possono convalidare l’efficacia dei prodotti contenenti CBD utilizzando metodi di test privi di animali e crudeltà.

«Collaborando con i partner di produzione di cannabinoidi, abbiamo stabilito metodi per valutare il CBD e altri cannabinoidi», ha affermato Rishabh Kala, Ph.D., Senior Scientist presso Genemarkers. «Abbiamo creato diversi pannelli di espressione genica per capire come agisce il CBD sulla pelle o quando viene posizionato per via sublinguale, sotto la lingua».

L’analisi dell’espressione genica è uno strumento prezioso per identificare i meccanismi biologici d’azione, verificare l’efficacia e convalidare le affermazioni cosmetiche nell’ambito dei biofarmaci, della cura personale e dell’industria dei cannabinoidi in rapida crescita. Ad esempio, estratti, formulazioni o prodotti diversi attiveranno o disattiveranno geni diversi per produrre risultati diversi.

I marcatori genetici possono identificare e quantificare questi cambiamenti on/off utilizzando rigorosi metodi di test scientifici, garantendo che i dati siano accurati e altamente riproducibili. Gli studi vengono eseguiti utilizzando modelli equivalenti di pelle umana in vitro o campioni di pelle ex vivo da donatori. L’utilizzo del test di espressione genica come strumento di screening nello sviluppo del prodotto può aiutare a migliorare l’efficacia della formulazione finale.

Una recente e promettente ricerca condotta da Genemarkers nel 2021 ha mostrato gli effetti del CBD in risposta all’esposizione ai raggi UV della pelle.

«Abbiamo scoperto che il pretrattamento della pelle con un isolato di CBD purificato riduceva l’espressione di geni e proteine ​​dello stress infiammatorio e ossidativo, mentre aumentava i geni coinvolti nei percorsi di risposta allo stress che riparano i danni», ha affermato Kala. «Questi cambiamenti nell’espressione genica e proteica suggeriscono che i prodotti contenenti CBD possono mitigare gli effetti dei danni alla pelle indotti dai raggi UV e aiutare a proteggere le cellule della pelle dalla citotossicità e dai danni al DNA».

In risposta alla domanda dei clienti, Genemarkers ha esteso i test ad altri cannabinoidi, tra cui cannabigerolo, (CBG) cannabicromene, (CBC) e cannabinolo (CBN).

Circa Genemarkers.

Genemarkers è un laboratorio di analisi certificato CLIA e accreditato CAP con sede a Kalamazoo, MI, specializzato in servizi di analisi innovativi e di qualità dal 2008. Genemarkers è un’azienda privata a maggioranza femminile che fornisce supporto alla ricerca genomica ad alcune delle principali aziende farmaceutiche del mondo, cannabinoidi e aziende di cura della persona alla ricerca di estratti, prodotti e terapie efficaci.