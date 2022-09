Un Presidente democratico è gravato da una guerra in stallo contro una presunta minaccia esistenziale. Combattuto e sempre più impopolare, i suoi indici di approvazione si aggirano intorno alla metà degli anni ’30. Un Partito Repubblicano disorganizzato ma incoraggiato assale la Casa Bianca per i suoi passi falsi in politica estera e la costosa agenda interna.

L’arco della storia, in patria e all’estero, sembra stabilizzarsi sotto il peso di aspettative non soddisfatte e di opposizioni intransigenti. Molto era cambiato da quando il Presidente Truman si è assicurato una vittoria elettorale sconvolta per rivendicare un mandato tutto suo. Dall’altra parte della navata, i repubblicani hanno percepito un’occasione d’oro per strappare il controllo del governo federale per la prima volta dopo decenni, in particolare sulla questione della guerra di Corea. Tuttavia, nonostante il loro cambiamento nelle fortune politiche, il partito repubblicano è rimasto diviso nella sua visione dell’America nel mondo e nel modo in cui ha criticato il pantano in Corea. Era l’ottobre del 1950.

I confronti tra gli ultimi due anni di Truman e il nostro attuale periodo di turbolenze offrono parallelismi intriganti.

Sia allora che oggi, gli Stati Uniti e la Russia sono stati coinvolti in un ciclo crescente di tensioni basate su visioni diverse dell’ordine globale. Sebbene le origini e i costi della guerra di Corea e dell’invasione russa dell’Ucraina differiscano,ciascuna ha costituito il primo conflitto significativo in uno scontro tra Stati Uniti e Russia che ha avviato un importante cambiamento politico all’interno degli Stati Uniti. Tuttavia, è qui che i confronti potrebbero finire.

Durante il culmine della guerra di Corea, all’interno del Partito Repubblicano erano presenti una serie di cricche di politica estera. Tuttavia, il trionfo di Dwight Eisenhower alle primarie del GOP del 1952 e alle elezioni generali, consolidò il sostegno del partito al consenso della Guerra Fredda. Nel 2022, dopo 20 anni di politiche di guerra fallite, il coinvolgimento degli Stati Uniti in Ucraina sta annullando decenni di tale consenso. Ma vale la pena giustapporre queste due epoche e la natura mutevole della cultura politica, per mostrare in dettaglio come il moderno Partito Repubblicano si stia probabilmente evolvendo lungo un percorso diverso.

I primi giorni della politica estera della Guerra Fredda furono segnati da un significativo dissenso politico. Nonostante la percepita minaccia dell’Unione Sovietica e il fervore dell’anticomunismo interno, c’era un notevole disaccordo su come affrontare queste nuove realtà, in particolare all’interno del Partito Repubblicano e in particolare della sua coorte del Midwest. Gli scettici conservatori si sono opposti al Piano Marshall, alla coscrizione e al coinvolgimento nella NATO. Per i non interventisti impegnati, l’inizio della guerra di Corea è servito come un altro mezzo per assalire l’emergente ordine della Guerra Fredda.

L’opposizione più stridente proveniva da proto-libertari come il rappresentante repubblicano Howard Buffett, del Nebraska. Buffett è stato uno dei primi critici del militarismo e della coscrizione americani. Considerava queste politiche interne come minacce più grandi alla libertà americana rispetto al flagello straniero del comunismo. La guerra in Corea acuì il suo scetticismo nei confronti della politica estera e militare degli Stati Uniti, e nel 1950 corse su una piattaforma contro la guerra. Nella sua opposizione alla guerra di Corea, Buffett è arrivato al punto di affermare che il governo degli Stati Uniti è stato il principale iniziatore del conflitto.

L’ex Presidente Herbert Hoover rispecchiava molte delle affermazioni di Buffett. Nonostante la fine vergognosa della sua presidenza, Hoover, che ancora dominava all’interno del suo partito, si oppose apertamente alle politiche di Truman nella penisola coreana e nell’Europa occidentale. L’ex Presidente ha espresso le sue preoccupazioni in un discorso il 20 dicembre 1950. Il suo discorso ha innescato ‘il grande dibattito‘ sul ruolo dell’America nella nuova Guerra Fredda.

Alfiere conservatore del GOP, il senatore Robert Taft, ‘Mr. Il repubblicano’, si oppose allo stesso modo al coinvolgimento americano nella guerra e usò il conflitto per criticare la politica della Guerra Fredda del Presidente Truman. Nonostante alcuni primi accordi con lo stato della Guerra Fredda, Taft tornò all’ovile dell’opposizione con l’inizio della guerra di Corea. Nel suo trattato elettorale, ‘Una politica estera per l’America‘, Taft affermò che gli Stati Uniti «non avevano il diritto di inviare truppe a una Nazione, con la quale non avevamo alcun trattato, per difenderla dagli attacchi di un’altra Nazione, non importa quanto sconsiderata l’aggressione potesse essere».

L’escalation della guerra di Corea ha anche alimentato i timori che il più ampio concorso della Guerra Fredda avrebbe trasformato l’America in uno Stato di guarnigione. Mentre la guerra continuava, Taft temeva che «la stessa indipendenza che stiamo cercando di proteggere possa essere distrutta da una guerra perpetua».

Tuttavia, queste tensioni di opposizione contro la guerra furono controbilanciate, all’interno del partito, dai sostenitori della guerra. Gran parte di questo sostegno repubblicano è stato animato da sentimenti di parte, che hanno attaccato l’Amministrazione Truman per la sua presunta debolezza. Eminenti repubblicani ‘Asia First‘ come il membro del Congresso Walter Judd e altri associati alla cosiddetta ‘Lobby cinese‘ e sostenitori dell’arci-conservatore generale Douglas MacArthur, hanno affermato che il Presidente si stava trattenendo nella sua prosecuzione della guerra.

Inoltre, l’atteggiamento aggressivo della lobby cinese è stato rafforzato dal nucleo moderato del partito, che ha perso il suo non interventismo sulla scia della seconda guerra mondiale e ha abbracciato una politica estera assertiva.

Nonostante tale disorganizzazione, il GOP è stato in grado di sfruttare le crescenti braci di malcontento per la guerra di Corea nelle elezioni di medio termine del 1950. Mentre i Democratici hanno mantenuto la maggioranza in entrambe le camere, le elezioni hanno fruttato al Partito Repubblicano 28 seggi alla Camera e sei al Senato. I midterm del 1950 erano di buon auspicio per le possibilità dei repubblicani alla Casa Bianca; l’unica domanda rimasta era chi sarebbe stato l’alfiere del partito.

Le primarie del Partito Repubblicano del 1952 cambiarono tutto. Nonostante sia entrato alla convenzione con un deficit di delegati e una successiva controversa lotta alla convenzione, il detentore del mantello della Guerra Fredda, il generale Eisenhower, è emerso vittorioso sul portatore di standard conservatore del partito (e leader della fazione non interventista), il senatore Taft. Il GOP ha anche ottenuto due seggi al Senato e 22 alla Camera, conquistando la tripletta per la prima volta in oltre due decenni.

Le elezioni di quell’anno hanno contribuito a consolidare un’ortodossia internazionalista repubblicana d’élite, in particolare per il contingente settentrionale più moderato del partito. Mentre pianificava un corso centrale con la guerra di Corea,l’Amministrazione Eisenhower ha effettivamente consolidato lo status quo della Guerra Fredda e ha contenuto l’ala ‘isolazionista’ del suo partito. Sebbene il dissenso rimanesse entro certi angoli, in particolare su questioni specifiche come gli aiuti esteri, la convenzione repubblicana ufficiale era ora in linea con l’internazionalismo liberale che animava il coinvolgimento degli Stati Uniti in Corea e nella Guerra Fredda.

Come la prima risposta repubblicana conservatrice alla Corea, le critiche repubblicane al coinvolgimento americano nella guerra russo-ucraina, hanno spaziato dalle richieste di escalation da falco, alle richieste realistiche di negoziazione, alle critiche di destra alla presunta istigazione degli Stati Uniti.

Tuttavia, a differenza del 1952, è improbabile che l’America sia testimone di un simile insieme di forze storiche che omogeneizzeranno il pensiero della politica estera repubblicana oggi. Mentre la guerra di Corea è avvenuta dopo una vittoria alleata sul fascismo, che ha generato la minaccia del comunismo, la guerra della Russia in Ucraina è arrivata sulla scia di 20 anni di esaurimento materiale e spirituale derivante dalla Guerra Globale al Terrore. Inoltre, il carico militare del GWOT è ricaduto in modo sproporzionato sulle comunità rurali e della classe operaia nelle regioni del Paese strettamente allineate con la base del GOP.

In contrasto con l’inizio della Guerra Fredda, non è chiaro se il quadro autocrazie contro democrazie del Presidente Biden possieda lo stesso peso narrativo della minaccia del comunismo sovietico e cinese. I primi sondaggi suggeriscono una crescente divisione di parte riguardo al ruolo dell’America nel mondo. Che sia motivata esclusivamente da partigianeria, una reazione viscerale ai problemi economici o una risposta ragionata alla Guerra al Terrore, la base del GOP sta apparentemente tornando alle sue radici non interventiste.

I risultati delle primarie repubblicane hanno confermato questi sondaggi con incumbent populisti e non interventisti di tendenza libertaria che dominano le loro primarie e nuove figure che entrano nella mischia. A differenza della scia della guerra di Corea, l‘ala non interventista del partito, forse non dominante, sta manifestando segni di salute e crescita.

Non sarebbe saggio prevedere un’inversione di tendenza. Il decentramento di Internet ha consentito la disaggregazione della cultura politica. Nel bene e nel male, sono lontani i giorni autorevoli della ‘National Review‘ e degli eventi umani che formavano e controllavano la cultura politica conservatrice dall’alto verso il basso. Al loro posto c’è una panoplia di media e influencer di destra che mostrano vari gradi di opposizione a un consenso teso sulla politica estera.

Inoltre, la comunicazione peer-to-peer unita alla cultura dei meme di destra, consente ai dissidenti conservatori e libertari di aggirare del tutto i mediatori culturali. E, a differenza delle epoche precedenti in cui il sentimento non interventista era centrato nel Midwest rurale, questa ripetizione di moderazione è dispersa nei dintorni rurali ed extraurbani dell’America.

Allo stesso modo, l’universalizzazione delle primarie aperte, a differenza del sistema ibrido del 1952, consente ai candidati oscuri di catturare lo standard del partito. Pertanto, è improbabile che l’establishment del Partito Repubblicano, più incline a sostenere lo status quo, possa organizzare una campagna efficace per reprimere il dissenso intrapartitico.

La discordia di politica estera all’interno del Partito Repubblicano è un ritorno a una norma storica. Più passa il tempo dall’era Reagan e Bush, più sono fuori luogo slogan come «iniziamo ora… una crociata per la libertà» o «o sei con noi, o sei con i terroristi», e ciò sembra inserirsi nella cultura politica della destra moderna.

Allo stesso modo, sono assenti le pressioni e le contingenze storiche che hanno creato un precedente consenso di politica estera all’interno del GOP e tra le due parti. Pertanto, è improbabile che possa esistere un simulacro di un paradigma precedente. Non aspettarti un ritorno alla ‘normalità’ a breve.