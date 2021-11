Più di 100 leader mondiali riuniti alla COP26, il vertice delle Nazioni Unite sul clima a Glasgow, si sono impegnati a fermare e invertire la deforestazione entro il 2030.

I Paesi che hanno firmato l’accordo contengono l’85% delle foreste mondiali. L’annuncio include 14 miliardi di sterline (19,2 miliardi di dollari) di fondi pubblici e privati ​​per gli sforzi di conservazione. Inoltre, 28 Paesi si sono impegnati a garantire che il commercio di materie prime importanti a livello globale come olio di palma, cacao e soia non contribuisca alla deforestazione.

Salvare le foreste in declino del mondo è essenziale se vogliamo evitare pericolosi cambiamenti climatici. Le foreste assorbono carbonio dall’atmosfera e abbatterle lo rilasciano. A conti fatti, negli ultimi due decenni le foreste hanno rimosso circa 7,6 miliardi di tonnellate di carbonio ogni anno. Si tratta di circa il 15% delle emissioni globali.

Ma le foreste di tutto il mondo si stanno spostando da pozzi netti di carbonio, che assorbono più di quanto rilasciano, a fonti nette. Mentre la foresta pluviale amazzonica nel suo insieme rimane un pozzo di carbonio (per ora), il disboscamento in corso in alcune parti dell’Amazzonia brasiliana significa che le foreste stanno già emettendo più carbonio di quanto assorbano. L’aumento delle temperature globali sta causando anche più incendi boschivi, aumentando ulteriormente le emissioni dalle foreste e quindi aumentando le temperature globali.

Dato che la finestra per mantenere il riscaldamento globale al di sotto di 1,5°C, o addirittura 2°C, si sta rapidamente chiudendo, l’umanità ha un disperato bisogno di foreste rimaste per rimanere in piedi. Quindi la dichiarazione dei leader di Glasgow sulle foreste e l’uso del suolo è all’altezza del compito?

Fallimenti passati

Questo è solo l’impegno più recente per fermare la perdita di foreste in una serie di iniziative simili. Nel 2005, il Forum delle Nazioni Unite sulle foreste si è impegnato a “invertire la perdita di copertura forestale in tutto il mondo” entro il 2015. Nel 2008, 67 Paesi si sono impegnati a cercare di raggiungere la deforestazione netta pari a zero entro il 2020. Questa è stata seguita dalla dichiarazione di New York sulle foreste in Il 2014 ha visto 200 paesi, gruppi della società civile e organizzazioni delle popolazioni indigene impegnarsi a dimezzare la deforestazione entro il 2020 e a porvi fine entro il 2030.

Questi primi sforzi chiaramente non sono riusciti a raggiungere i loro obiettivi. In media, i tassi di perdita di foreste sono stati superiori del 41% negli anni successivi alla firma dell’accordo di New York. È quasi impossibile sapere quali sarebbero stati i tassi di deforestazione senza questi impegni.

È importante non denigrare coloro che disboscano le foreste tropicali. Nella maggior parte dei casi, che si tratti di lavoratori delle piantagioni di palma da olio nel sud-est asiatico o del proprietario di una fattoria di cacao a conduzione familiare in Ghana, queste sono solo persone normali che cercano di guadagnarsi da vivere. Laddove coloro che disboscano sono contadini poveri di sussistenza con poche alternative, come ad esempio molti in Madagascar, impedire il disboscamento può significare che alcune delle persone più povere del pianeta stanno sostenendo i costi della lotta al cambiamento climatico. Dato che queste persone contribuiscono relativamente poche emissioni, questo non è molto giusto.

Quello che sappiamo è che i progressi nel rallentare la deforestazione sono stati del tutto inadeguati. La buona notizia è che Brasile, Russia e Cina, che non hanno firmato la dichiarazione del 2014, hanno questa volta. Tuttavia, le parole costano poco, in realtà rallentare la deforestazione è difficile da ottenere.

Perché è così difficile rallentare la deforestazione?

Le cause della perdita di foresta variano da luogo a luogo, ma il problema si riduce a un conflitto tra coloro che beneficiano della deforestazione e coloro che beneficiano del mantenimento intatte delle foreste, e la cui capacità di influenzare ciò che accade sul terreno vince.

La conservazione delle foreste avvantaggia tutti stabilizzando il clima. Ma il disboscamento, o il disboscamento di un pezzo di foresta per l’agricoltura, avvantaggia le persone coinvolte in un modo molto più diretto e tangibile. In definitiva, per mantenere intatte le foreste, coloro che beneficiano delle foreste (sono tutti noi) devono finanziare gli sforzi per conservarle.

Nonostante le critiche e i problemi di attuazione, questa è la logica alla base del REDD+ (Riduzione delle emissioni da deforestazione e degrado), il meccanismo delle Nazioni Unite in base al quale le nazioni tropicali vengono pagate per gli sforzi di conservazione delle foreste.

Poco prima di volare a Glasgow, il ministro dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile del Madagascar, Baomiavotse Vahinala Raharinirina, ha visitato un villaggio per chiedere alle persone il loro punto di vista su cosa renderebbe più efficace la conservazione delle foreste. Hanno parlato della mancanza di mezzi di sussistenza alternativi, della necessità di maggiore sostegno per aiutarli a gestire la foresta in modo sostenibile e del fatto che le comunità locali spesso non hanno la capacità di escludere coloro che desiderano sfruttare le foreste.

Raharinirina ha detto:

Il Madagascar ha contribuito relativamente poco al cambiamento climatico, ma la nostra gente ne sta subendo le conseguenze. Ad esempio, un milione di persone nel sud ha bisogno di aiuti alimentari a causa degli effetti di una siccità causata dal cambiamento climatico. Stiamo cercando di fare la nostra parte per ridurre le emissioni conservando e ripristinando le nostre foreste e abbiamo firmato la Dichiarazione dei leader di Glasgow, tuttavia questo non sarà raggiunto senza più risorse… Avremo bisogno del sostegno della comunità internazionale per aiutarci a raggiungere questo obiettivo.

Sono cautamente impressionato da quanta attenzione viene prestata alla questione della riduzione equa della deforestazione tropicale alla COP26. Il primo evento del programma guidato dal Regno Unito ha riunito le comunità forestali e le popolazioni indigene per discutere le lezioni dell’ultimo decennio di conservazione delle foreste.

Dolores de Jesus Cabnal Coc, leader indigeno del Guatemala, ha condiviso il mio cauto ottimismo, dicendo:

È un processo lento e continuerà ad esserlo, ma da quando [COP21 a Parigi nel 2015] c’è stata una grande differenza in quanto ora c’è una piattaforma per aiutare a garantire azioni più inclusive…

Forse sono ingenuo, ma percepisco un utile cambiamento di tono tra i leader mondiali, dal presumere che la conservazione delle foreste porti inevitabilmente a tre vittorie a beneficio del clima, della biodiversità e dei mezzi di sussistenza locali, al riconoscimento più onesto che spesso ci sono vincitori e vinti. Solo trovando modi per la conservazione a beneficio di coloro che vivono accanto alle foreste, il mondo può sperare di mantenere quelle foreste che assorbono le emissioni per gli anni a venire.

Quindi, questo impegno fermerà finalmente e invertirà la deforestazione? Improbabile. Ma data l’importanza della questione, la rinnovata attenzione alla deforestazione alla COP26 è sicuramente positiva.