La guerra della Russia contro l’Ucraina non è iniziata con l’invasione del 24 febbraio. Invece, il conflitto è iniziato quasi esattamente otto anni prima, nel febbraio 2014, con la presa della penisola di Crimea in Ucraina. L’occupazione russa della Crimea è stata un momento spartiacque nella storia europea moderna. Era la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale che un Paese europeo invadeva e tentava di annettere il territorio di un altro.

Il tentativo del Presidente russo Vladimir Putin di ridisegnare i confini dell’Europa con la forza è stato accompagnato da una delle offensive informative più sofisticate mai lanciate. Poiché le forze armate ucraine combattono per porre fine all’occupazione della Crimea, è anche di vitale importanza sfatare la disinformazione promossa dal Cremlino per giustificare l’acquisizione della penisola ucraina nel 2014.

Un corso online in lingua inglese lanciato di recente mira a educare il pubblico internazionale sulla storia della Crimea. Sviluppata dall’Istituto ucraino e dallo studio di formazione online EdEra con il supporto dell’International Renaissance Foundation, l’iniziativa ‘Crimea: History and People’ esplora la storia e la cultura dei tartari di Crimea raccontando la storia della Crimea dal punto di vista degli abitanti indigeni della penisola. Questo approccio mira a decolonizzare la storia della Crimea e contrastare le numerose narrazioni imperiali russe che continuano a dominare le percezioni internazionali.

Questa iniziativa è probabilmente attesa da tempo. Dall’invasione russa all’inizio del 2014, la falsa affermazione di Mosca secondo cui la Crimea è ‘terra storicamente russa’ è rimasta in gran parte incontrastata sulla scena internazionale. In realtà, la Russia non è apparsa fino a relativamente tardi negli oltre duemila anni di storia documentata della Crimea, con l’impero russo che ha annesso la penisola negli ultimi anni del diciottesimo secolo. Prima di questo, la Crimea era stata la sede del Khanato di Crimea per oltre trecento anni, un arco di tempo molto più lungo rispetto al successivo periodo trascorso sotto il dominio russo. Questo è in gran parte trascurato nella storia russa ed è raramente menzionato nella copertura internazionale della Crimea. Invece, la penisola è ritratta in modo fuorviante come parte dell’antica eredità della Russia. Questo aiuta a legittimare le pretese del tutto illegittime di Mosca sulla Crimea.

Da quando l’Ucraina è diventata indipendente nel 1991, il processo di decolonizzazione del passato del Paese ha lentamente accelerato. Uno studio più sfumato dell’intera regione post-sovietica che vada oltre i tradizionali approcci incentrati sulla Russia è essenziale per chiunque cerchi di dare un senso all’Ucraina contemporanea o cerchi di capire le origini dell’invasione lanciata dal Cremlino nel febbraio 2022. Questo è forse niente di più vero che sulla questione della Crimea.

Per decenni dopo il crollo sovietico, molti osservatori internazionali hanno parlato favorevolmente del divorzio ‘civilizzato’ tra Russia e Ucraina. Hanno spesso identificato la Crimea in particolare come una storia di successo, notando l’assenza di conflitti violenti e lodando i compromessi che hanno permesso di gestire il ritorno dei tartari di Crimea dall’esilio sovietico insieme alla divisione della flotta del Mar Nero.

La vera immagine della Crimea negli anni ’90 non è così rosea. Sebbene il conflitto aperto sia stato effettivamente evitato, i dibattiti politici instabili che imperversavano sul futuro della penisola hanno evidenziato la continua forza del sentimento imperiale nella Russia presumibilmente democratica e filo-occidentale dell’era di Boris Eltsin. I politici russi si sono agitati contro l’Ucraina sulla questione della Crimea per tutti gli anni ’90 e sono stati spesso accusati di alimentare i movimenti separatisti nella penisola. Come ha osservato Paul D’Anieri nel suo libro del 2019 ‘Ukraine and Russia: From Civilized Divorce to Uncivil War’, “Anche molti liberali russi che hanno accettato l’indipendenza dell’Ucraina credevano che la Crimea, Sebastopoli e la flotta del Mar Nero fossero russi”.

Il risentimento imperiale ribollente in Russia per la perdita della Crimea era un segnale di avvertimento di un potenziale conflitto che è rimasto inascoltato e alla fine ha portato alla guerra di oggi. Ora è dolorosamente evidente che la società russa nel suo insieme non ha mai pienamente accettato la perdita dell’Ucraina e si aggrappa ancora a nozioni obsolete del posto del paese all’interno dell’identità imperiale russa. Il mancato superamento del passato imperiale negli anni ’90 ha trasformato la Russia moderna in un Paese arretrato, guidato dal desiderio revisionista di riaffermare la sua autorità sulle ex colonie piuttosto che costruire relazioni pragmatiche di vicinato.

Il mondo occidentale deve condividere parte della colpa di questa tragica realtà. Durante gli anni ’90, molti politici e accademici occidentali hanno continuato a vedere il mondo post-sovietico attraverso un prisma russo mentre abbracciavano narrazioni storiche favorevoli al Cremlino modellate da secoli di imperialismo zarista. Ciò ha contribuito a giustificare il continuo predominio regionale della Russia, riducendo al contempo i nuovi popoli indipendenti dell’ex URSS allo status di note a piè di pagina nelle loro storie nazionali. È giunto il momento di sfidare questo pensiero obsoleto e decolonizzare le percezioni dell’intera regione post-sovietica.

Per troppo tempo, i corsi accademici nelle università occidentali incentrati sugli studi dell’Europa orientale hanno posto un’enfasi sproporzionata sulla comprensione della Russia. Negli anni a venire, questo deve cambiare. Invece, gli accademici occidentali devono dedicare molto più tempo alla comprensione dell’Ucraina. Conoscere la complessa storia della Crimea da una prospettiva non russa è un passo importante nella giusta direzione.

La versione originale di questo intervento è qui.